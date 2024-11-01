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Sanal numaralar

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2000

adet

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Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır

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Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam Dealshare erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.

Sanal numaraları seçmenin faydaları

Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici Dealshare numaralarını kullanın.

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  • Coğrafi kısıtlamaları aşın. Dealshare erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
  • Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
  • Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.

TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber

Adım 1

Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin

TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.

Adım 2

Ülke ve Hizmeti Seçin

Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.

Adım 3

Sanal Numaranızı Edinin

İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.

Adım 4

Doğrulama için numarayı kullanın

Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.

Adım 5

Doğrulama Kodunuzu Alın

Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.

Bonus

SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.

Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları

Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır

Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur

Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir

Birden fazla ülkeden numara seçin

Sonuç

TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken Dealshare hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.

Dealshare dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Amazon

Instagram+Threads

ChatGPT

Walmart

WeChat

Viber

Telegram

Google,youtube,Gmail

Spincrush

Mercado

TikTok/Douyin

Imo

Flipkart

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.

Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:

  • Yeni numaralar denemeye devam edin.
  • Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
  • VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
  • Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın

Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.

Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.

Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hizmet seçin

facebook

10064942 adet

Googlemessenger

374250 adet

Whatsapp

11765189 adet

Amazon

16305953 adet

Instagram+Threads

6278392 adet

ChatGPT

3027513 adet

Walmart

35339181 adet

WeChat

5322937 adet

Viber

3123395 adet

Telegram

12590319 adet

Google,youtube,Gmail

18449758 adet

Spincrush

2000 adet

Mercado

364943 adet

TikTok/Douyin

15162526 adet

Imo

2968562 adet

Flipkart

130106 adet

Discord

10281138 adet

JivoMart

133708 adet

Any other

3004928 adet

Swiggy

299806 adet

my jio

187000 adet

Вконтакте

2028611 adet

Naver

10023937 adet

Myn Traffic

101690 adet

Shopee

6370769 adet

eBay

3082405 adet

Signal

1895594 adet

Apple

6981090 adet

GooglePay

2000 adet

RedBook

1415185 adet

ZUS Coffee

122638 adet

Uber

3094396 adet

Snapchat

2955961 adet

Picpay

233557 adet

Alipay/Alibaba/1688

3064917 adet

PayPal

2605837 adet

Deliveroo

2761586 adet

Netflix

3376919 adet

Tokopedia

438297 adet

Claude

1276543 adet

Bumble

1930709 adet

Gojek

1009592 adet

Hing

1942376 adet

Taptap Send

404824 adet

Meesho

320937 adet

Vinted

2038741 adet

OkCupid

1074688 adet

Yahoo

10563717 adet

Happn

1641089 adet

DiDi

1686212 adet

Carousell

1302234 adet

Grab

1611817 adet

Dana

367126 adet

BigBasket

2000 adet

Zoho

2950860 adet

Line messenger

3682505 adet

Fotka

147717 adet

GoogleVoice

375453 adet

Airbnb

3158602 adet

kleinanzeigen

10126 adet

Linode

793866 adet

Blizzard

2800619 adet

Bolt

2293563 adet

Doordash

445682 adet

Akulaku

310760 adet

Foodpanda

2950809 adet

Payoneer

513576 adet

Joyride

900222 adet

Wolt

2393170 adet

Rebtel

528276 adet

Lazada

1609777 adet

KakaoTalk

3328366 adet

Ticketmaster

3997628 adet

Paysafecard

1049062 adet

Idealista

748033 adet

Betano

397224 adet

OVO

316749 adet

Revolut

919447 adet

Spotify

148148 adet

Bilibili

989918 adet

LinkedIN

5134263 adet

Badoo

432379 adet

Grindr

9235313 adet

OLX

1800388 adet

AGIBANK

137090 adet

Tencent QQ

2262726 adet

Yemeksepeti

1529231 adet

Klarna

325284 adet

LinkAja

210512 adet

Vercel

508382 adet

Twitter

3655412 adet

Zomato

509054 adet

AOL

4252930 adet

Kaggle

764287 adet

ProtonMail

2383080 adet

BIGO LIVE

2104664 adet

OffGamers

1899243 adet

GCash

138927 adet

Marktplaats

176336 adet

Taobao

386451 adet

Craigslist

3067650 adet

Coinbase

1364576 adet

Яндекс

1104535 adet

Mercari

330191 adet

Onet

178254 adet

hily

2189295 adet

IceCasino

64259 adet

Leboncoin

1266952 adet

Alchemy

340059 adet

Meituan

53867 adet

Innopay

4834 adet

Nike

3010856 adet

Skout

2403562 adet

Careem

2367268 adet

GroupMe

591870 adet

McDonalds

1535434 adet

Twitch

1008445 adet

Weibo

2814543 adet

Subito

925190 adet

Wise

1509870 adet

Eneba

652238 adet

Fruitz

1203931 adet

AliExpress

477076 adet

Paytm

235433 adet

G2G

342253 adet

Eyecon

171059 adet

BPJSTK

291195 adet

Foodora

818314 adet

Neon

248802 adet

Shein

169576 adet

Ubisoft

1394465 adet

ENILIVE

19023 adet

Nielsen

2000 adet

Kwai

1209709 adet

Steam

2901257 adet

Microsoft

13541735 adet

1688

330139 adet

1хbet

115457 adet

Jingdong

8537 adet

Moneylion

146895 adet

Douyu

319315 adet

Yalla

2546119 adet

Quipp

150746 adet

Dent

249765 adet

Papara

2572596 adet

BitClout

785271 adet

HQ Trivia

179378 adet

Adidas

819275 adet

Astropay

412748 adet

Getir

1403980 adet

Womply

256132 adet

Hopi

603580 adet

IFood

423212 adet

PciPay

178297 adet

Zalo

1450370 adet

Michat

1326886 adet

Hepsiburadacom

947363 adet

Dream11

393754 adet

GoFundMe

744746 adet

Talabat

2834 adet

Trendyol

482662 adet

Poshmark

915810 adet

Ашан

138917 adet

avito

162396 adet

BlaBlaCar

1426937 adet

Buff.163

30417 adet

Beget

92593 adet

Burger King

850035 adet

Coinut

8476 adet

dodopizza

155817 adet

Drom

203907 adet

ДругВокруг

157180 adet

Metro

237679 adet

4Fun

277465 adet

myGLO

60205 adet

hh

100487 adet

LightChat

502197 adet

Магнит.Маркет

65371 adet

KFC

867585 adet

Lenta

125046 adet

MTS CashBack

25819 adet

Monese

498672 adet

Магнит

139331 adet

МВидео

185162 adet

PGbonus

949588 adet

32red

447826 adet

RegRu

208036 adet

СпортМастер

46150 adet

Самокат

137321 adet

СберМаркет

25883 adet

Stormgain

122094 adet

TradingView

332884 adet

Верный

31043 adet

ВкусВилл

132853 adet

Wildberries

886154 adet

Zhihu

117664 adet

Airtel

138959 adet

Venmo

177465 adet

Mail.ru

1036680 adet

Одноклассники

1139791 adet

Юла

67875 adet

Seosprint

155803 adet

Mamba, MeetMe

1017865 adet

premium.one

309246 adet

Truecaller

778712 adet

KuCoinPlay

219845 adet

EasyPay

225752 adet

Hezzl

241644 adet

OZON

930187 adet

YandexGo

31910 adet

Hermes

141829 adet

Delivery Club

282913 adet

Potato

199965 adet

Dhani

262869 adet

Olacabs

623199 adet

Netease

492915 adet

Baidu

28472731 adet

Amasia

243542 adet

Clubhouse

1772415 adet

Skype

567409 adet

LoveLocal

192810 adet

Dundle

371681 adet

BotIm

95542 adet

Swagbucks

8129 adet

99app

457908 adet

Indomaret

470263 adet

Lebocoin

2523 adet

TanTan

1030868 adet

fiverr

1780950 adet

CAIXA

779755 adet

My11Circle

254202 adet

CallApp

93092 adet

Citymobil

185299 adet

CommunityGaming

554666 adet

DewuPoison

420115 adet

Dominos Pizza

58031 adet

Expressmoney

38309 adet

Faceit

56217 adet

Huya

317304 adet

inDriver

534701 adet

iQIYI

226386 adet

IQOS

858711 adet

JDcom

1871445 adet

Lamoda

163241 adet

Likee

234091 adet

LUKOIL-AZS

72272 adet

LYKA

225778 adet

MEGA

167764 adet

Megogo

297426 adet

mosru

94816 adet

NimoTV

54663 adet

Okko

76019 adet

Pivko24

67751 adet

Taikang

164146 adet

Tango

1240653 adet

TenChat

197225 adet

Trip

311083 adet

Twilio

670911 adet

urent/jet/RuSharing

194752 adet

Wink

259243 adet

Xiaomi

411903 adet

Ximalaya

209031 adet

YAPPY

136571 adet

Zupee

302784 adet

Вкусно и Точка

237670 adet

Детский мир

122740 adet

ЗдравСити

22654 adet

Лэтуаль

140573 adet

Около

21395 adet

Эльдорадо

97290 adet

Газпром

2834 adet

Золотая Корона

2825 adet

Золотое Яблоко

14390 adet

Столото

20881 adet

FarPost

253668 adet

Inboxlv

178997 adet

Marlboro

33579 adet

Oppo

218544 adet

QIWl

46010 adet

Tatneft

77698 adet

Sokolov

41437 adet

HAPPYTUK

74823 adet

Tosla

192190 adet

Rumble

2834 adet

Ininal

52539 adet

Сберчаевые

7740 adet

Sahibinden

9573 adet

Spartanpoker

2834 adet

WinzoGame

303067 adet

bet365

262795 adet

CashApp

100490 adet

SticPay

33058 adet

Consultant

23970 adet

Author24

24277 adet

Nttgame

1698033 adet

OfferUp

135972 adet

Allegro

215258 adet

eWallet

249463 adet

米画师Mihuashi

162110 adet

paycell

1056634 adet

Wish

654696 adet

Familia

76879 adet

GalaxyChat

251026 adet

BIP

147433 adet

163СOM

119316 adet

Meta

146985 adet

Betfair

251020 adet

Yubo

308260 adet

Lyft

671876 adet

cryptocom

599714 adet

WestStein

139090 adet

Dostavista

181062 adet

СберАптека

23396 adet

Skroutz

133125 adet

SneakersnStuff

157092 adet

AptekiPlus

21908 adet

PingCode

93649 adet

neftm

23625 adet

IndiaPlays

63855 adet

ROBINHOOD

23476 adet

Zilch

190065 adet

IPLwin

23777 adet

Depop

576619 adet

MPL

168340 adet

RummyOla

21782 adet

Kirana

23866 adet

IRCTC

356569 adet

Noon

1427998 adet

LOCO

24310 adet

RummyWealth

74672 adet

Lotus

145371 adet

Ace2Three

24749 adet

Akudo

127078 adet

WorldRemit

650516 adet

МирЗнакомств

21704 adet

Blued

174693 adet

Oriflame

179181 adet

MoneyPay

22941 adet

GG

240261 adet

SellMonitor

22293 adet

Koshelek

22828 adet

Justdating

970253 adet

Podeli

21040 adet

CashFly

22396 adet

LigaPro

25218 adet

LoveRu

150586 adet

Codashop

482026 adet

Stripe

98833 adet

Sravni

59380 adet

Oldubil

754045 adet

Siply

51351 adet

Virgo

71673 adet

Thisshop

20858 adet

Gittigidiyor

75351 adet

FunPay

52286 adet

Coindcx

168114 adet

SoulApp

80480 adet

NovaPoshta

85742 adet

GMNG

24348 adet

RRSA

95846 adet

Algida

167726 adet

Grofers

37960 adet

888casino

119361 adet

24betting

23537 adet

Foody

473245 adet

Rush

252491 adet

AdaKami

134076 adet

Rozetka

144530 adet

kolesa.kz

189583 adet

Bukalapak

153568 adet

FreeChargeApp

42509 adet

kufarby

81285 adet

Kaya

114135 adet

Br777

22510 adet

Aitu

52374 adet

PingPong

464150 adet

GiraBank

135280 adet

IVI

87037 adet

Weverse

627027 adet

FoodHub

232093 adet

Bykea

46545 adet

Chispa

84093 adet

icq

518720 adet

TeenPattiStarpro

108217 adet

Immowelt

82286 adet

Ukrnet

154080 adet

Magicbricks

33904 adet

Cathay

460563 adet

Band

21434 adet

JungleeRummy

32220 adet

Uplay

488084 adet

Mewt

22793 adet

MOMO

151945 adet

SamsungShop

363234 adet

Freelancer

603935 adet

AptekaRU

24015 adet

GyFTR

58989 adet

PagSmile

137258 adet

Roposo

37631 adet

99acres

163173 adet

Букмекерские

71661 adet

Şikayet var

1215565 adet

MobiKwik

167001 adet

RummyLoot

112503 adet

BLIBLI

572579 adet

AVON

145303 adet

CliQQ

101614 adet

PharmEasy

32632 adet

Temu

1187385 adet

Nextdoor

296762 adet

RummyCulture

45343 adet

Paxful

329849 adet

CloudChat

318656 adet

Getmega

21864 adet

РСА

52011 adet

PaddyPower

429513 adet

Uklon

241626 adet

Rediffmail

357753 adet

Prom

235773 adet

UWIN

96359 adet

BeReal

97160 adet

Pocket52

105743 adet

Gemgala

222635 adet

Bazos

345822 adet

Dosi

552014 adet

MonobankIndia

92779 adet

Alfa

154535 adet

MarketGuru

94279 adet

勇仕网络Ys4fun

113547 adet

Uteka

20694 adet

Keybase

448999 adet

СберМегаМаркет

49923 adet

LazyPay

96404 adet

Perfluence

229665 adet

Glovo

367074 adet

UU163

146807 adet

EscapeFromTarkov

707475 adet

Iti

122819 adet

Probo

65837 adet

RuTube

45273 adet

Лейка

22185 adet

Окей

21173 adet

Asda

119939 adet

irancell

21741 adet

Acko

20877 adet

AfreecaTV

134059 adet

Alibaba

1173484 adet

All Access

203123 adet

Angel One

131307 adet

Ankama

220568 adet

AstraPay

257697 adet

Autoru

51049 adet

Bajaj Finserv

21544 adet

BCA Syariah

36409 adet

Book My Play

8453 adet

Boosty

20536 adet

Brevo

645327 adet

Bunq

382123 adet

BusyFly

21598 adet

BytePlus

263514 adet

Casino/bet/gambling

84982 adet

CDEK

21552 adet

ChaingeFinance

46966 adet

Cian

23370 adet

CityMall

2197 adet

Cloud Manager

456079 adet

CMB

293386 adet

Coca-Cola

242022 adet

CollabAct

22231 adet

CourseHero

307352 adet

EarnEasy

26107 adet

Feeld

711090 adet

Feels

359219 adet

Flip

152594 adet

Flowwow

64303 adet

FreeNow

612137 adet

Friendtech

171511 adet

Fups

23241 adet

Gett

524875 adet

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