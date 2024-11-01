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Sanal numaralar

SMS kaydı için sanal numara satın al Blue reward

Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın

Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan Blue reward'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.

Her gün milyonlarca kişi Blue reward'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.

Seçilen hizmet

Blue reward
3237

adet

En iyi 10 ülke Blue reward

Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır

Avustralya
11 adet

$0.119

Birleşik Krallık
3226 adet

$0.153

Blue reward için tek kullanımlık sanal numara alın.

Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam Blue reward erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.

Sanal numaraları seçmenin faydaları

Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici Blue reward numaralarını kullanın.

  • Kısa süreli Blue reward profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
  • Coğrafi kısıtlamaları aşın. Blue reward erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
  • Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
  • Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.

TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber

Adım 1

Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin

TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.

Adım 2

Ülke ve Hizmeti Seçin

Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.

Adım 3

Sanal Numaranızı Edinin

İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.

Adım 4

Doğrulama için numarayı kullanın

Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.

Adım 5

Doğrulama Kodunuzu Alın

Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.

Bonus

SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.

Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları

Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır

Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur

Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir

Birden fazla ülkeden numara seçin

Sonuç

TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken Blue reward hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.

Blue reward dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Amazon

Instagram+Threads

Walmart

ChatGPT

WeChat

Viber

Telegram

Google,youtube,Gmail

Spincrush

Mercado

TikTok/Douyin

Flipkart

Discord

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.

Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:

  • Yeni numaralar denemeye devam edin.
  • Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
  • VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
  • Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın

Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.

Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.

Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hizmet seçin

facebook

20012406 adet

Googlemessenger

368652 adet

Whatsapp

18715444 adet

Amazon

34110643 adet

Instagram+Threads

12813988 adet

Walmart

37454403 adet

ChatGPT

2960979 adet

WeChat

10824393 adet

Viber

3137809 adet

Telegram

14433992 adet

Google,youtube,Gmail

12519142 adet

Spincrush

2000 adet

Mercado

378105 adet

TikTok/Douyin

19855893 adet

Flipkart

129366 adet

Discord

13978250 adet

JivoMart

132011 adet

Swiggy

283542 adet

my jio

187000 adet

Any other

5079999 adet

Imo

2925402 adet

Naver

22115803 adet

Вконтакте

1959194 adet

Myn Traffic

99629 adet

Shopee

7983106 adet

eBay

2980802 adet

Signal

1753152 adet

Apple

12471814 adet

GooglePay

2000 adet

RedBook

1508756 adet

ZUS Coffee

122073 adet

Uber

3051940 adet

Snapchat

2956399 adet

Alipay/Alibaba/1688

3442016 adet

Picpay

234896 adet

Netflix

3307427 adet

Deliveroo

2671990 adet

Tokopedia

428812 adet

Claude

1266051 adet

PayPal

2712233 adet

Bumble

1874181 adet

Gojek

1025921 adet

Hing

1847934 adet

Meesho

304068 adet

Vinted

2037877 adet

DiDi

1639244 adet

Taptap Send

402084 adet

OkCupid

1060701 adet

Yahoo

15794922 adet

Happn

1561239 adet

Carousell

1297926 adet

Grab

1581007 adet

Joyride

870941 adet

Dana

349905 adet

BigBasket

2000 adet

Airbnb

3103348 adet

Line messenger

3588857 adet

Fotka

141551 adet

Blizzard

2783174 adet

GoogleVoice

372061 adet

Doordash

445552 adet

Bolt

2126697 adet

kleinanzeigen

9990 adet

Linode

769621 adet

Foodpanda

2851919 adet

Akulaku

302350 adet

Rebtel

525107 adet

Lazada

1590559 adet

OLX

1801566 adet

Wolt

2245939 adet

Paysafecard

1074029 adet

Idealista

719708 adet

Payoneer

511386 adet

KakaoTalk

3372039 adet

Betano

389782 adet

OVO

300191 adet

Revolut

942992 adet

Spotify

146633 adet

Bilibili

963391 adet

LinkedIN

9212245 adet

fiverr

1801985 adet

Badoo

453584 adet

Grindr

12874589 adet

Kaggle

741808 adet

LinkAja

205709 adet

Tencent QQ

2210039 adet

Yemeksepeti

1586185 adet

Klarna

323809 adet

Zomato

483222 adet

ProtonMail

2344275 adet

BIGO LIVE

2013607 adet

Zoho

2980398 adet

OffGamers

1877800 adet

GCash

133607 adet

BPJSTK

276601 adet

Meituan

54273 adet

Vercel

491845 adet

Twitter

3787619 adet

Taobao

352909 adet

Craigslist

2931829 adet

Coinbase

1291064 adet

AOL

5540301 adet

Яндекс

1088344 adet

Mercari

341540 adet

Onet

168749 adet

hily

2099311 adet

AGIBANK

137129 adet

IceCasino

62296 adet

Alchemy

329907 adet

Innopay

4782 adet

Nike

2982812 adet

Skout

2333566 adet

Careem

2202891 adet

GroupMe

581320 adet

Twitch

998479 adet

Subito

921161 adet

Eneba

637761 adet

Fruitz

1191740 adet

Paytm

255663 adet

G2G

336336 adet

Eyecon

171121 adet

Marktplaats

173097 adet

Neon

236680 adet

Shein

169162 adet

Ubisoft

1382873 adet

ENILIVE

18731 adet

Nielsen

2000 adet

Kwai

1180841 adet

Steam

2832980 adet

Microsoft

26383497 adet

1688

324619 adet

1хbet

115927 adet

Jingdong

8398 adet

Moneylion

143394 adet

Douyu

322657 adet

Yalla

2464395 adet

Quipp

148585 adet

Dent

261976 adet

Papara

2579871 adet

BitClout

790216 adet

HQ Trivia

181623 adet

Adidas

800031 adet

Astropay

407758 adet

Getir

1501185 adet

Womply

255976 adet

Hopi

640638 adet

IFood

430863 adet

PciPay

178928 adet

Zalo

1412811 adet

Michat

1235392 adet

Hepsiburadacom

962697 adet

Dream11

367721 adet

GoFundMe

710288 adet

Talabat

2782 adet

Trendyol

491070 adet

Poshmark

891855 adet

Ашан

138097 adet

avito

156922 adet

BlaBlaCar

682467 adet

Buff.163

28816 adet

Beget

91180 adet

Burger King

2253297 adet

Coinut

8318 adet

dodopizza

153540 adet

Drom

206664 adet

ДругВокруг

151725 adet

Metro

232732 adet

4Fun

277450 adet

myGLO

59395 adet

hh

94589 adet

LightChat

474138 adet

Магнит.Маркет

61230 adet

KFC

880736 adet

Lenta

121851 adet

MTS CashBack

24269 adet

McDonalds

1548752 adet

Monese

490723 adet

Магнит

137965 adet

МВидео

176933 adet

PGbonus

926314 adet

32red

439431 adet

RegRu

206956 adet

СпортМастер

46943 adet

Самокат

136213 adet

СберМаркет

24431 adet

Stormgain

122191 adet

TradingView

333439 adet

Верный

29988 adet

ВкусВилл

131525 adet

Wildberries

861923 adet

Zhihu

115457 adet

Weibo

2757637 adet

Airtel

134596 adet

Venmo

182912 adet

Mail.ru

1019136 adet

Одноклассники

1103894 adet

Юла

66814 adet

Seosprint

153378 adet

Mamba, MeetMe

1009187 adet

premium.one

306383 adet

Truecaller

760381 adet

KuCoinPlay

218573 adet

EasyPay

223990 adet

Hezzl

240356 adet

OZON

876361 adet

YandexGo

30865 adet

Hermes

144210 adet

Delivery Club

283593 adet

Potato

199016 adet

Dhani

261754 adet

Olacabs

612922 adet

Netease

478170 adet

Ticketmaster

4409406 adet

Baidu

60625826 adet

Amasia

235022 adet

Clubhouse

1747779 adet

Skype

557942 adet

LoveLocal

193286 adet

Dundle

401322 adet

BotIm

95076 adet

Swagbucks

7975 adet

99app

447794 adet

Indomaret

465372 adet

Lebocoin

2469 adet

TanTan

1057174 adet

CAIXA

769225 adet

My11Circle

256178 adet

CallApp

91111 adet

Citymobil

198471 adet

CommunityGaming

451154 adet

DewuPoison

411931 adet

Dominos Pizza

56923 adet

Expressmoney

35322 adet

Faceit

55115 adet

Huya

316487 adet

inDriver

532481 adet

iQIYI

225242 adet

IQOS

834969 adet

JDcom

1820483 adet

Lamoda

156597 adet

Likee

232867 adet

LUKOIL-AZS

68416 adet

LYKA

129169 adet

MEGA

180865 adet

Megogo

295205 adet

mosru

93721 adet

NimoTV

52774 adet

Okko

74214 adet

Pivko24

63979 adet

Taikang

164551 adet

Tango

1228426 adet

TenChat

195330 adet

Trip

311075 adet

Twilio

583836 adet

urent/jet/RuSharing

194157 adet

Wink

258502 adet

Wise

1505513 adet

Xiaomi

393157 adet

Ximalaya

206997 adet

YAPPY

124142 adet

Zupee

308935 adet

Вкусно и Точка

253132 adet

Детский мир

127636 adet

ЗдравСити

20881 adet

Лэтуаль

172873 adet

Около

19928 adet

Эльдорадо

95491 adet

Газпром

2782 adet

Золотая Корона

2779 adet

Золотое Яблоко

13375 adet

Столото

19497 adet

FarPost

248300 adet

Inboxlv

176424 adet

Marlboro

31188 adet

Oppo

219268 adet

QIWl

43109 adet

Tatneft

73210 adet

Sokolov

38468 adet

HAPPYTUK

74771 adet

Tosla

191354 adet

Rumble

2782 adet

Ininal

49333 adet

Сберчаевые

7577 adet

Sahibinden

9331 adet

Spartanpoker

2782 adet

WinzoGame

313834 adet

bet365

258503 adet

CashApp

106753 adet

SticPay

30078 adet

Consultant

22196 adet

Author24

23214 adet

Nttgame

1677230 adet

OfferUp

137529 adet

Allegro

213470 adet

eWallet

233514 adet

米画师Mihuashi

161955 adet

paycell

1032676 adet

Wish

668676 adet

Familia

72345 adet

GalaxyChat

230752 adet

BIP

144462 adet

163СOM

118202 adet

Meta

143402 adet

Betfair

249897 adet

Yubo

303138 adet

Lyft

672551 adet

cryptocom

597713 adet

WestStein

138014 adet

Dostavista

171895 adet

СберАптека

21877 adet

Skroutz

131798 adet

SneakersnStuff

153079 adet

AptekiPlus

20829 adet

PingCode

92171 adet

neftm

21569 adet

IndiaPlays

64791 adet

ROBINHOOD

23643 adet

Zilch

186968 adet

IPLwin

24264 adet

Depop

561485 adet

MPL

178796 adet

RummyOla

20349 adet

Kirana

22434 adet

IRCTC

366296 adet

Noon

1399631 adet

LOCO

24507 adet

RummyWealth

72762 adet

Lotus

138612 adet

Ace2Three

23560 adet

Akudo

132322 adet

WorldRemit

648415 adet

МирЗнакомств

19597 adet

Blued

179869 adet

Oriflame

179514 adet

MoneyPay

20824 adet

GG

231087 adet

SellMonitor

21175 adet

Koshelek

21652 adet

Justdating

943024 adet

Podeli

19929 adet

CashFly

21322 adet

LigaPro

23437 adet

LoveRu

141749 adet

Codashop

465800 adet

Stripe

102289 adet

Sravni

57054 adet

Oldubil

726276 adet

Siply

51737 adet

Virgo

106831 adet

Thisshop

19426 adet

Gittigidiyor

73550 adet

FunPay

49173 adet

Coindcx

170550 adet

SoulApp

79890 adet

NovaPoshta

80852 adet

GMNG

23273 adet

RRSA

92277 adet

Algida

161653 adet

Grofers

38370 adet

888casino

117297 adet

24betting

22389 adet

Foody

461985 adet

Rush

257617 adet

AdaKami

126772 adet

Rozetka

139307 adet

kolesa.kz

185018 adet

Bukalapak

145040 adet

FreeChargeApp

42581 adet

kufarby

80804 adet

Kaya

105003 adet

Br777

21432 adet

Aitu

51330 adet

PingPong

450730 adet

GiraBank

133871 adet

IVI

86714 adet

Weverse

612371 adet

FoodHub

221065 adet

Bykea

43622 adet

Chispa

82783 adet

icq

506068 adet

TeenPattiStarpro

108369 adet

Immowelt

77659 adet

AliExpress

507605 adet

Ukrnet

156061 adet

Magicbricks

34403 adet

Cathay

451855 adet

Band

20360 adet

JungleeRummy

31053 adet

Uplay

480342 adet

Mewt

23027 adet

MOMO

156683 adet

SamsungShop

356036 adet

Freelancer

575840 adet

AptekaRU

22271 adet

GyFTR

58907 adet

PagSmile

136107 adet

Roposo

37107 adet

99acres

162962 adet

Букмекерские

416989 adet

Şikayet var

1228221 adet

MobiKwik

174579 adet

RummyLoot

114075 adet

BLIBLI

556916 adet

AVON

145219 adet

CliQQ

97598 adet

PharmEasy

33065 adet

Temu

1144508 adet

Nextdoor

292760 adet

RummyCulture

45728 adet

Leboncoin

1279125 adet

Paxful

323503 adet

CloudChat

300747 adet

Getmega

20432 adet

РСА

50423 adet

PaddyPower

421891 adet

Uklon

236390 adet

Rediffmail

328653 adet

Prom

225831 adet

UWIN

95390 adet

BeReal

94337 adet

Pocket52

102398 adet

Gemgala

215821 adet

Bazos

348584 adet

Dosi

533187 adet

MonobankIndia

91313 adet

Alfa

154104 adet

MarketGuru

93161 adet

勇仕网络Ys4fun

109112 adet

Uteka

19227 adet

Keybase

425822 adet

СберМегаМаркет

48860 adet

LazyPay

95333 adet

Perfluence

220764 adet

Glovo

374720 adet

UU163

135889 adet

EscapeFromTarkov

707349 adet

Iti

121023 adet

Probo

66266 adet

RuTube

42546 adet

Лейка

20095 adet

Окей

19092 adet

Asda

117958 adet

irancell

21371 adet

Acko

19445 adet

AfreecaTV

125886 adet

Alibaba

1134001 adet

All Access

198895 adet

Angel One

122683 adet

Ankama

214638 adet

AstraPay

246749 adet

Autoru

48681 adet

Bajaj Finserv

20098 adet

BCA Syariah

33003 adet

Book My Play

7889 adet

Boosty

19099 adet

Brevo

633252 adet

Bunq

385021 adet

BusyFly

20523 adet

BytePlus

251999 adet

Casino/bet/gambling

87989 adet

CDEK

20106 adet

ChaingeFinance

46793 adet

Cian

21347 adet

CityMall

2197 adet

Cloud Manager

452549 adet

CMB

290483 adet

Coca-Cola

241408 adet

CollabAct

21087 adet

CourseHero

298752 adet

EarnEasy

26225 adet

Feeld

743375 adet

Feels

353847 adet

Flip

144859 adet

Flowwow

60329 adet

Foodora

808390 adet

FreeNow

594725 adet

Friendtech

165037 adet

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