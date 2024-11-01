문자 인증용 가상 번호 구매 Dealshare

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가상 번호로 온라인에서 SMS를 받으세요.

가상 번호로 온라인에서 SMS 받기

매일 수백만 명이 Dealshare를 이용합니다. 실제 휴대폰 번호를 공개하지 않고 서비스에 접속하려면, 임시 전화번호를 사용해 검증을 쉽게 통과하고 개인정보를 보호하세요.

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Dealshare용 일회성 가상 번호를 받으세요.

가상 번호를 사용하면 실제 휴대폰 정보를 숨긴 채 Dealshare에 완전히 접근할 수 있습니다. 이러한 임시 번호는 빠른 인증, 비즈니스 프로필 또는 새 계정 테스트에 적합합니다.

가상 번호를 선택하는 이점

일회성 Dealshare 번호를 사용하여 스팸을 피하고, 단기 프로필을 운영하거나, 추가 SIM 카드 없이 여러 계정을 관리하세요.

  • 일시적인 Dealshare 프로필 생성. 임시 캠페인이나 프로모션 확인에 이상적입니다.
  • 지리적 제한 우회. Dealshare 접근에 지역 번호가 필요한 경우에도 등록 가능합니다.
  • 개인정보 보호. 개인 연락처 데이터를 봇과 유출로부터 안전하게 보관하세요.
  • 자동화 및 대량 메시징 테스트. 기기를 교체하지 않고 추가 계정을 생성할 수 있습니다.

TIGER SMS 시작하기 – 단계별 가이드

단계 1

계정 생성 및 자금 충전

TIGER SMS 플랫폼에 사용자 계정을 등록하세요. 등록 후에는 다양한 인증 요구에 맞는 가상 번호를 이용하기 위해 계정에 자금을 충전합니다.

단계 2

국가 및 서비스 선택

이용 목적에 가장 적합한 국가를 선택하세요.

단계 3

가상 번호 구매

원하는 번호를 선택하고 "구매"를 클릭하세요. 선택한 번호는 대시보드의 "활성 번호" 섹션에 표시되며 즉시 사용할 수 있습니다.

단계 4

인증에 번호 사용

발급받은 가상 번호를 복사하여 회원가입 또는 계정 인증 시 지정된 전화번호 입력란에 입력하세요.

단계 5

인증 코드 수신

서비스에서 인증 메시지를 보내면 TIGER SMS 인터페이스로 돌아가세요. 확인 코드는 해당 활성 번호 옆에 명확히 표시됩니다.

보너스

20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.

일회용 번호 사용의 주요 이점

개인 연락처 데이터는 숨겨진 상태로 유지됩니다

물리적 SIM 카드나 추가 기기가 필요하지 않습니다

인증 코드가 온라인으로 즉시 도착합니다

여러 국가의 번호 중에서 선택하세요

결론

TIGER SMS를 사용하면 기본 번호를 숨긴 상태에서 Dealshare 계정을 반복적으로 인증할 수 있습니다.

Dealshare 외에도 당사 서비스는 다음과 같은 앱 및 플랫폼을 위한 임시 가상 번호를 제공합니다:

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Amazon

Instagram+Threads

ChatGPT

Walmart

WeChat

Viber

Telegram

Google,youtube,Gmail

Spincrush

Mercado

TikTok/Douyin

Imo

Flipkart

자주 묻는 질문(FAQ)

새로운 가상 번호의 उपलब्ध 여부는 공식 Telegram 봇 @TigerSMSofficial_bot에서 확인할 수 있습니다. 이 채널은 최신 번호 재고에 접근할 수 있도록 적시에 업데이트를 제공합니다.

모든 구매 번호에 대해 100% SMS 수신을 보장할 수 없습니다. 서비스 알고리즘이 여러 이유로 임시 번호로의 메시지 수신을 차단할 수 있습니다. 성공 확률을 높이려면 다음 방법을 시도하세요:

  • 계속해서 새로운 번호 시도
  • 다른 국가의 번호를 시도해 보세요.
  • VPN을 사용해 IP 주소를 변경하세요.
  • 기기에서 해당 서비스의 다른 계정 로그아웃

가상 번호는 클라우드에 호스팅되는 통신 자원으로, 물리적 SIM 카드나 기기에 연결되지 않고 고정된 지리적 위치에 의존하지 않습니다. 주요 기능은 OTP와 인증/활성화 코드를 포함한 SMS 수신입니다.

가상 번호에서 SMS를 받는 서비스는 전용 장비와 소프트웨어의 조합으로 작동합니다. 우리는 SIM 카드 관리를 위한 자체 인프라와 고객에게 메시지 수신용 모바일 번호를 할당하는 맞춤형 소프트웨어를 사용합니다.

해당 서비스가 목록에 없을 경우, “기타” 항목을 선택하고 적절한 국가를 고른 후 번호를 구매해 사용하실 수 있습니다.

서비스 선택

facebook

10064942

Googlemessenger

374250

Whatsapp

11765189

Amazon

16305953

Instagram+Threads

6278392

ChatGPT

3027513

Walmart

35339181

WeChat

5322937

Viber

3123395

Telegram

12590319

Google,youtube,Gmail

18449758

Spincrush

2000

Mercado

364943

TikTok/Douyin

15162526

Imo

2968562

Flipkart

130106

Discord

10281138

JivoMart

133708

Any other

3004928

Swiggy

299806

my jio

187000

Вконтакте

2028611

Naver

10023937

Myn Traffic

101690

Shopee

6370769

eBay

3082405

Signal

1895594

Apple

6981090

GooglePay

2000

RedBook

1415185

ZUS Coffee

122638

Uber

3094396

Snapchat

2955961

Picpay

233557

Alipay/Alibaba/1688

3064917

PayPal

2605837

Deliveroo

2761586

Netflix

3376919

Tokopedia

438297

Claude

1276543

Bumble

1930709

Gojek

1009592

Hing

1942376

Taptap Send

404824

Meesho

320937

Vinted

2038741

OkCupid

1074688

Yahoo

10563717

Happn

1641089

DiDi

1686212

Carousell

1302234

Grab

1611817

Dana

367126

BigBasket

2000

Zoho

2950860

Line messenger

3682505

Fotka

147717

GoogleVoice

375453

Airbnb

3158602

kleinanzeigen

10126

Linode

793866

Blizzard

2800619

Bolt

2293563

Doordash

445682

Akulaku

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Foodpanda

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Payoneer

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Joyride

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Wolt

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Rebtel

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Lazada

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KakaoTalk

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Ticketmaster

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Paysafecard

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Idealista

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Betano

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OVO

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Revolut

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Spotify

148148

Bilibili

989918

LinkedIN

5134263

Badoo

432379

Grindr

9235313

OLX

1800388

AGIBANK

137090

Tencent QQ

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Yemeksepeti

1529231

Klarna

325284

LinkAja

210512

Vercel

508382

Twitter

3655412

Zomato

509054

AOL

4252930

Kaggle

764287

ProtonMail

2383080

BIGO LIVE

2104664

OffGamers

1899243

GCash

138927

Marktplaats

176336

Taobao

386451

Craigslist

3067650

Coinbase

1364576

Яндекс

1104535

Mercari

330191

Onet

178254

hily

2189295

IceCasino

64259

Leboncoin

1266952

Alchemy

340059

Meituan

53867

Innopay

4834

Nike

3010856

Skout

2403562

Careem

2367268

GroupMe

591870

McDonalds

1535434

Twitch

1008445

Weibo

2814543

Subito

925190

Wise

1509870

Eneba

652238

Fruitz

1203931

AliExpress

477076

Paytm

235433

G2G

342253

Eyecon

171059

BPJSTK

291195

Foodora

818314

Neon

248802

Shein

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Ubisoft

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ENILIVE

19023

Nielsen

2000

Kwai

1209709

Steam

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Microsoft

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1688

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1хbet

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Jingdong

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Moneylion

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Douyu

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Yalla

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Quipp

150746

Dent

249765

Papara

2572596

BitClout

785271

HQ Trivia

179378

Adidas

819275

Astropay

412748

Getir

1403980

Womply

256132

Hopi

603580

IFood

423212

PciPay

178297

Zalo

1450370

Michat

1326886

Hepsiburadacom

947363

Dream11

393754

GoFundMe

744746

Talabat

2834

Trendyol

482662

Poshmark

915810

Ашан

138917

avito

162396

BlaBlaCar

1426937

Buff.163

30417

Beget

92593

Burger King

850035

Coinut

8476

dodopizza

155817

Drom

203907

ДругВокруг

157180

Metro

237679

4Fun

277465

myGLO

60205

hh

100487

LightChat

502197

Магнит.Маркет

65371

KFC

867585

Lenta

125046

MTS CashBack

25819

Monese

498672

Магнит

139331

МВидео

185162

PGbonus

949588

32red

447826

RegRu

208036

СпортМастер

46150

Самокат

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СберМаркет

25883

Stormgain

122094

TradingView

332884

Верный

31043

ВкусВилл

132853

Wildberries

886154

Zhihu

117664

Airtel

138959

Venmo

177465

Mail.ru

1036680

Одноклассники

1139791

Юла

67875

Seosprint

155803

Mamba, MeetMe

1017865

premium.one

309246

Truecaller

778712

KuCoinPlay

219845

EasyPay

225752

Hezzl

241644

OZON

930187

YandexGo

31910

Hermes

141829

Delivery Club

282913

Potato

199965

Dhani

262869

Olacabs

623199

Netease

492915

Baidu

28472731

Amasia

243542

Clubhouse

1772415

Skype

567409

LoveLocal

192810

Dundle

371681

BotIm

95542

Swagbucks

8129

99app

457908

Indomaret

470263

Lebocoin

2523

TanTan

1030868

fiverr

1780950

CAIXA

779755

My11Circle

254202

CallApp

93092

Citymobil

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CommunityGaming

554666

DewuPoison

420115

Dominos Pizza

58031

Expressmoney

38309

Faceit

56217

Huya

317304

inDriver

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iQIYI

226386

IQOS

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JDcom

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Lamoda

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Likee

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LUKOIL-AZS

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Megogo

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mosru

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NimoTV

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Okko

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TenChat

197225

Trip

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Twilio

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Wink

259243

Xiaomi

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Ximalaya

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YAPPY

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Zupee

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Вкусно и Точка

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Лэтуаль

140573

Около

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Эльдорадо

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Газпром

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Золотая Корона

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Золотое Яблоко

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Столото

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FarPost

253668

Inboxlv

178997

Marlboro

33579

Oppo

218544

QIWl

46010

Tatneft

77698

Sokolov

41437

HAPPYTUK

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Tosla

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Rumble

2834

Ininal

52539

Сберчаевые

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Sahibinden

9573

Spartanpoker

2834

WinzoGame

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bet365

262795

CashApp

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SticPay

33058

Consultant

23970

Author24

24277

Nttgame

1698033

OfferUp

135972

Allegro

215258

eWallet

249463

米画师Mihuashi

162110

paycell

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Wish

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Familia

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GalaxyChat

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BIP

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cryptocom

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WestStein

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Dostavista

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СберАптека

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Skroutz

133125

SneakersnStuff

157092

AptekiPlus

21908

PingCode

93649

neftm

23625

IndiaPlays

63855

ROBINHOOD

23476

Zilch

190065

IPLwin

23777

Depop

576619

MPL

168340

RummyOla

21782

Kirana

23866

IRCTC

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Noon

1427998

LOCO

24310

RummyWealth

74672

Lotus

145371

Ace2Three

24749

Akudo

127078

WorldRemit

650516

МирЗнакомств

21704

Blued

174693

Oriflame

179181

MoneyPay

22941

GG

240261

SellMonitor

22293

Koshelek

22828

Justdating

970253

Podeli

21040

CashFly

22396

LigaPro

25218

LoveRu

150586

Codashop

482026

Stripe

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Sravni

59380

Oldubil

754045

Siply

51351

Virgo

71673

Thisshop

20858

Gittigidiyor

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FunPay

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Coindcx

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SoulApp

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NovaPoshta

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GiraBank

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IVI

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Weverse

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GyFTR

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MobiKwik

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RummyLoot

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BLIBLI

572579

AVON

145303

CliQQ

101614

PharmEasy

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Temu

1187385

Nextdoor

296762

RummyCulture

45343

Paxful

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CloudChat

318656

Getmega

21864

РСА

52011

PaddyPower

429513

Uklon

241626

Rediffmail

357753

Prom

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UWIN

96359

BeReal

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Pocket52

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Gemgala

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Bazos

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Dosi

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MonobankIndia

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Alfa

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Glovo

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UU163

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Brevo

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BusyFly

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BytePlus

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Casino/bet/gambling

84982

CDEK

21552

ChaingeFinance

46966

Cian

23370

CityMall

2197

Cloud Manager

456079

CMB

293386

Coca-Cola

242022

CollabAct

22231

CourseHero

307352

EarnEasy

26107

Feeld

711090

Feels

359219

Flip

152594

Flowwow

64303

FreeNow

612137

Friendtech

171511

Fups

23241

Gett

524875

GlobalTel

93032

GMX

927499

GoPayz

21104

Gopuff

398646

gpnbonus

23339

Grailed

536404

Greggs

339435

Greywoods

229693

HappyFresh

23534

Her

401597

INDOBA

38278

iPanelOnline

21621

Ipsos iSay

523849

KION

21912

Lydia

81475

Meitu

99296

Mera Gaon

10753

Miravia

315103

MotorkuX

312181

MTR Mobile

51648

Muzz

355541

myboost

121799

Neocrypto

85772

Next

38859

NRJ Music Awards

70947

Nubank

36752

Ollis

41845

OneForma

740972

Ozan SuperApp

96799

Paybis

102986

Paysend

674437

Pinduoduo

668955

PizzaHut

158719

PlayerAuctions

298605

Playerzpot

28021

Pockit

215644

Potato Chat

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