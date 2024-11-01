Atenção! Ir para a seção de API
Compre um número de telefone falso para registro por SMS do Zupee

Receba SMS online com um número virtual

Use um número descartável para registrar o Zupee sem expor seu telefone pessoal. Números virtuais permitem receber códigos de confirmação instantaneamente pela TIGER SMS.

Milhões de pessoas usam o Zupee todos os dias. Se você quer acesso sem compartilhar seu número de celular real, números de telefone temporários facilitam passar pela verificação mantendo sua privacidade.

Escolhendo um top

Selecionado serviço

Zupee
15948

pcs

Os 20 principais países para Zupee

Abaixo estão os 20 países com a maior taxa de entrega

Índia
4064 pcs

6.94₽

Ver tudo

Obtenha um número virtual descartável para Zupee

Números virtuais oferecem acesso completo ao Zupee enquanto mantêm os dados do seu telefone real ocultos. Essas linhas no estilo burner funcionam para verificação rápida, perfis comerciais ou testes de novas contas.

Vantagens de escolher números virtuais

Use números temporários de Zupee para evitar spam, executar perfis de curto prazo ou gerenciar várias contas sem cartões SIM adicionais.

  • Crie perfis temporários no Zupee. Ideal para campanhas de curto prazo ou verificação de promoções.
  • Contorne restrições geográficas. Cadastre-se mesmo se o Zupee exigir um número local.
  • Proteja sua privacidade. Mantenha seus dados de contato pessoais longe de bots e vazamentos.
  • Teste automações e envio em massa de mensagens. Crie contas adicionais sem trocar de dispositivos.

Instruções Detalhadas para Iniciar com o TIGER SMS

Passo 1

Criar uma Conta e Adicionar Fundos

Comece criando um perfil de usuário na plataforma TIGER SMS. Após o registro bem-sucedido, deposite fundos em sua conta para acessar uma ampla gama de números virtuais projetados para acomodar várias necessidades de verificação.

Passo 2

Selecionar Seu País e Serviço

Explore a lista de países disponíveis e escolha aquele que melhor se alinha ao seu uso pretendido.

Passo 3

Adquirir Seu Número Virtual

Selecione o número desejado e clique em "Comprar". O número escolhido aparecerá na seção "Telefones Ativos" do seu painel, pronto para uso imediato.

Passo 4

Use o número para verificação

Copy the acquired virtual number and enter it into the designated phone number field when registering or verifying your account

Passo 5

Acessar Seu Código de Verificação

Quando o serviço enviar a mensagem de verificação, volte à interface do TIGER SMS. O código aparecerá claramente ao lado do número ativo correspondente.

Bônus

Se o código SMS não chegar em até 20 minutos, seu saldo será reembolsado automaticamente — sem perguntas. Você só paga pelas mensagens recebidas com sucesso.

Principais benefícios de usar números descartáveis

Os dados de contato pessoais permanecem ocultos

Nenhum cartão SIM físico ou dispositivo extra é necessário

Os códigos de verificação chegam instantaneamente online

Escolha números de vários países

Conclusão

Com a TIGER SMS, você pode verificar contas do Zupee várias vezes enquanto seu número principal permanece oculto.

Além do Zupee, nosso serviço oferece números virtuais temporários para aplicativos e plataformas como:

Instagram+Threads

Tinder

WeChat

Google,youtube,Gmail

Googlemessenger

Yahoo

Whatsapp

Telegram

facebook

Viber

Any other

Shopee

Indomaret

JioMart

Microsoft

Amazon

Perguntas Frequentes

Quando novos números são adicionados?

Informações sobre a disponibilidade de novos números virtuais podem ser acompanhadas pelo bot oficial do Telegram @TigerSMSofficial_bot. Este canal fornece atualizações oportunas para ajudar os usuários a acessar o estoque mais recente.

Usei vários números, mas nenhum recebeu a mensagem.

Não podemos garantir uma taxa de entrega de SMS de 100% para cada número adquirido. Algoritmos de serviços podem bloquear mensagens para números temporários por diversos motivos. Para aumentar as chances de sucesso, considere as seguintes estratégias:
  • • Continue tentando usar números novos.
  • • Experimente números de diferentes países.
  • • Mude seu IP utilizando um serviço VPN.
  • • Faça logout de outras contas ativas no serviço em seu dispositivo.

O que é um número virtual?

Um número virtual é um recurso de telecomunicações hospedado na nuvem, não vinculado a um SIM físico ou dispositivo e independente de uma localização geográfica fixa. Sua principal função é receber SMS, incluindo OTPs e códigos de ativação.

Como funciona o sistema de recebimento de SMS em números virtuais?

O serviço de recebimento de SMS em números virtuais funciona por meio de uma combinação de equipamentos próprios e software. Utilizamos nossa infraestrutura para gerenciar cartões SIM, juntamente com software personalizado para alocar números móveis aos clientes para a recepção de mensagens.

O serviço desejado não está disponível. Qual número devo comprar para receber o código?

Se o serviço específico que você está tentando ativar não for exibido, selecione a opção "Outro" e escolha um país adequado na lista fornecida. Você pode então prosseguir para comprar um número e usá-lo para completar o processo de registro para o serviço desejado.

Escolher serviço

Instagram+Threads

9318720 pcs

Tinder

12165730 pcs

WeChat

7580334 pcs

Google,youtube,Gmail

7797364 pcs

Googlemessenger

3111608 pcs

Yahoo

8699366 pcs

Whatsapp

6686162 pcs

Telegram

6300718 pcs

facebook

8655508 pcs

Viber

11914538 pcs

Any other

5241502 pcs

Shopee

7275408 pcs

Indomaret

188610 pcs

JioMart

176032 pcs

Microsoft

9421842 pcs

Amazon

11575736 pcs

eBay

8346306 pcs

Ticketmaster

2660414 pcs

Mercado

2228990 pcs

Flipkart

69784 pcs

TikTok/Douyin

6308498 pcs

Discord

8526202 pcs

PayPal

7656396 pcs

ZUS Coffee

39400 pcs

Вконтакте

8320204 pcs

Picpay

48088 pcs

Apple

6876068 pcs

AOL

8703754 pcs

Signal

2627072 pcs

Hinge

5020594 pcs

Hepsiburadacom

797672 pcs

Deliveroo

4648728 pcs

Dana

199590 pcs

Uber

12229686 pcs

Alipay/Alibaba/1688

6475110 pcs

Bumble

2887818 pcs

Myntra

17136 pcs

Line messenger

12565858 pcs

Gojek

1519148 pcs

Naver

8040878 pcs

Uklon

8164 pcs

Wolt

3946896 pcs

Netflix

9425218 pcs

Yalla

8152424 pcs

fiverr

1677076 pcs

Shein

6302 pcs

Grab

2099312 pcs

Vinted

5952232 pcs

Careem

5119954 pcs

Ukrnet

7548 pcs

Baidu

4720992 pcs

Bolt

4832424 pcs

Mercari

187886 pcs

Twitter

9079314 pcs

Glovo

200320 pcs

BlaBlaCar

3709882 pcs

DiDi

5008686 pcs

Badoo

1861708 pcs

Snapchat

8018792 pcs

Imo

6073174 pcs

OVO

299716 pcs

ChatGPT

7104446 pcs

OkCupid

4026730 pcs

Rozetka

4148 pcs

Meesho

16758 pcs

Claude

3501078 pcs

LinkAja

106684 pcs

Akulaku

169642 pcs

Astropay

2118158 pcs

Joyride

1410006 pcs

TRUTH SOCIAL

934280 pcs

Zoho

7722048 pcs

Foodpanda

6464272 pcs

RedBook

2617882 pcs

Одноклассники

4195098 pcs

pof.com

12643334 pcs

Leboncoin

259948 pcs

Vercel

862882 pcs

Юла

1334568 pcs

Prom

5080 pcs

Muzz

56952 pcs

Blizzard

5979230 pcs

BIGO LIVE

4913746 pcs

Betano

22922 pcs

Airbnb

8875964 pcs

Zomato

2601364 pcs

Yemeksepeti

1915132 pcs

Airtel

2832 pcs

Taptap Send

169590 pcs

Bazos

824 pcs

GCash

77724 pcs

Coinbase

8349730 pcs

Revolut

5560342 pcs

Neon

1196348 pcs

GoogleVoice

437734 pcs

Lazada

3083934 pcs

TanTan

911930 pcs

Allegro

52054 pcs

kolesa.kz

6992 pcs

Temu

1649628 pcs

Paysend

51724 pcs

1688

2550346 pcs

Nike

9413844 pcs

NovaPoshta

65130 pcs

AliExpress

554 pcs

G2G

72672 pcs

Grindr

6226546 pcs

Twitch

1408712 pcs

Tokopedia

153616 pcs

Clubhouse

4450828 pcs

hily

3592162 pcs

BytePlus

768538 pcs

Next

1139436 pcs

Getir

6286694 pcs

Venmo

345342 pcs

Tango

1787004 pcs

eWallet

194020 pcs

OffGamers

2766860 pcs

FreeNow

541398 pcs

kleinanzeigen

8020 pcs

Tencent QQ

9093296 pcs

IFood

2265280 pcs

Яндекс

3837326 pcs

Subito

248950 pcs

Sahibinden

20100 pcs

Eneba

64914 pcs

Justdating

1461324 pcs

Carousell

1689264 pcs

Paytm

282934 pcs

Linode

438554 pcs

BeReal

457130 pcs

Bunq

20674 pcs

Steam

8175794 pcs

Moneylion

2494706 pcs

Galaxy

92 pcs

GoFundMe

3683214 pcs

Paysafecard

2808822 pcs

ProtonMail

8502774 pcs

Payoneer

310498 pcs

LinkedIN

7782150 pcs

Happn

4172844 pcs

IRCTC

31704 pcs

AGIBANK

2227724 pcs

Şikayet var

1534826 pcs

MobiKwik

4108 pcs

GMX

46190 pcs

Greggs

58326 pcs

Winmatch

6224 pcs

Innopay

6080 pcs

KakaoTalk

9074718 pcs

Kwai

1917976 pcs

Craigslist

5447234 pcs

Papara

5675870 pcs

Poshmark

1834956 pcs

Monese

835218 pcs

OLX

6229158 pcs

Weibo

5307976 pcs

Bilibili

629894 pcs

Mail.ru

3251164 pcs

Truecaller

1336370 pcs

JDcom

1719346 pcs

Twilio

780744 pcs

Zupee

15948 pcs

paycell

1100882 pcs

Lyft

798988 pcs

Skroutz

50778 pcs

Zilch

32788 pcs

Depop

999884 pcs

GG

26394 pcs

Foody

766580 pcs

FoodHub

744318 pcs

Cathay

751614 pcs

Freelancer

873462 pcs

AVON

246540 pcs

Ankama

35692 pcs

Cloud Manager

107030 pcs

Foodora

777006 pcs

Gopuff

774754 pcs

Grailed

773932 pcs

Her

33050 pcs

Kaching

0 pcs

Marktplaats

172638 pcs

Paybis

8540 pcs

Playerzpot

2790 pcs

Rebtel

775442 pcs

Upwork

353774 pcs

Walmart

605362 pcs

WooPlus

57040 pcs

Swarail

2198 pcs

Taobao

2870118 pcs

1хbet

1140086 pcs

Jingdong

1013326 pcs

Douyu

2902088 pcs

ClickEntregas

92 pcs

B4U

94 pcs

А23

90 pcs

Skout

4718844 pcs

Quipp

240650 pcs

Dent

3763608 pcs

BitClout

1641884 pcs

HQ Trivia

1142582 pcs

Adidas

3928732 pcs

Womply

12000 pcs

Hopi

169794 pcs

PciPay

8558 pcs

Zalo

1998510 pcs

Rakuten

0 pcs

Michat

5600230 pcs

Dream11

94774 pcs

Sneakerboy

96 pcs

Lifepay

97 pcs

Multinet

0 pcs

With IYC

0 pcs

Talabat

16424 pcs

Trendyol

213654 pcs

avito

35114 pcs

Buff.163

61004 pcs

Burger King

402190 pcs

ДругВокруг

198024 pcs

4Fun

756774 pcs

GroupMe

1030878 pcs

myGLO

5150 pcs

humblebundle

0 pcs

LightChat

834872 pcs

Kaggle

2026054 pcs

MTS CashBack

114004 pcs

McDonalds

1023456 pcs

МВидео

837796 pcs

PGbonus

2733688 pcs

32red

1468356 pcs

Spotify

96244 pcs

Stormgain

4202 pcs

Zhihu

23248 pcs

Seosprint

106594 pcs

Mamba, MeetMe

3816290 pcs

EasyPay

20046 pcs

Hezzl

723880 pcs

OZON

325876 pcs

Hermes

67476 pcs

Delivery Club

167576 pcs

Potato

1106520 pcs

Dhani

3283698 pcs

Olacabs

4195070 pcs

Netease

588296 pcs

Amasia

1078512 pcs

MapleSEA

2028 pcs

Skype

1367520 pcs

LoveLocal

16204 pcs

Dundle

20488 pcs

BotIm

1500742 pcs

Swagbucks

10000 pcs

99app

2031946 pcs

ShellBox

474 pcs

CELEBe

792 pcs

mocospace

2249 pcs

Lebocoin

2066 pcs

CAIXA

6039588 pcs

Alfagift

1175 pcs

My11Circle

4644 pcs

CallApp

96152 pcs

CommunityGaming

485754 pcs

DewuPoison

126922 pcs

Dominos Pizza

153452 pcs

Huya

48066 pcs

inDriver

463388 pcs

IQOS

1017540 pcs

LYKA

18300 pcs

NimoTV

2602 pcs

urent/jet/RuSharing

42 pcs

Wise

398930 pcs

Xiaomi

561640 pcs

Ximalaya

16204 pcs

Золотая Корона

43414 pcs

Суточно

0 pcs

Твоё

0 pcs

banki.ru

0 pcs

FARШ

29 pcs

Krasyar

0 pcs

Oppo

28200 pcs

QIWl

436348 pcs

Doordash

210394 pcs

HAPPYTUK

16000 pcs

Tosla

2572 pcs

Rumble

42362 pcs

Ininal

2832 pcs

Orbimed

0 pcs

Zubi

0 pcs

Spartanpoker

2804 pcs

Qoo10

0 pcs

XQ

0 pcs

UBOX

0 pcs

Foot Locker

0 pcs

WinzoGame

2392456 pcs

bet365

6593344 pcs

CashApp

39752 pcs

SticPay

139118 pcs

Idealista

597192 pcs

Nttgame

1942434 pcs

Biedronka

787 pcs

OfferUp

181402 pcs

JTExpress

1217 pcs

ZCity

1973 pcs

米画师Mihuashi

32166 pcs

Taki

1474 pcs

Wish

2492076 pcs

Wmaraci

0 pcs

GalaxyChat

244878 pcs

BIP

9398 pcs

IZI

124 pcs

163СOM

18080 pcs

GameArena

0 pcs

Meta

9928 pcs

Yaay

0 pcs

Betfair

65078 pcs

BinBin

1519 pcs

СhampionСasino

37 pcs

Yubo

95536 pcs

Onet

16182 pcs

cryptocom

2690 pcs

WestStein

368208 pcs

Dostavista

1011384 pcs

Starbucks

1586 pcs

SneakersnStuff

1398264 pcs

HOP

1754 pcs

Faberlic

1072 pcs

Fotka

26628 pcs

BigC

0 pcs

Budweiser

0 pcs

IndiaPlays

6642 pcs

ROBINHOOD

23052 pcs

IPLwin

15510 pcs

Payzapp

0 pcs

RecargaPay

0 pcs

MPL

11156 pcs

InFund

0 pcs

RummyOla

4052 pcs

AIS

0 pcs

Parkplus

0 pcs

Banqi

57 pcs

SportGully

0 pcs

Meliuz

0 pcs

Kirana

3024 pcs

Disney Hotstar

0 pcs

Swvl

0 pcs

IndiaGold

0 pcs

Noon

2284538 pcs

Brahma

57 pcs

LOCO

11706 pcs

RummyWealth

2086 pcs

YoWin

0 pcs

Voggt

95 pcs

Kotak811

0 pcs

Lotus

88050 pcs

Ace2Three

2090 pcs

Porbet

0 pcs

Akudo

16216 pcs

Tick

0 pcs

KeyPay

0 pcs

WorldRemit

11288 pcs

Agroinform

0 pcs

MoneyСontrol

0 pcs

Blued

51944 pcs

CMTcuzdan

0 pcs

Bit

3998 pcs

Oriflame

40192 pcs

MoneyPay

620 pcs

MyFishka

27 pcs

Lidl

96 pcs

Bitaqaty

0 pcs

SkyTV

0 pcs

Gamekit

0 pcs

CashFly

7534 pcs

Damejidlo

2620 pcs

Vlife

0 pcs

Corona

0 pcs

LoveRu

1048428 pcs

Codashop

50918 pcs

FWDMAX

0 pcs

DealShare

0 pcs

Stripe

32032 pcs

Oldubil

1287250 pcs

Siply

2854 pcs

Virgo

78438 pcs

Giftcloud

659 pcs

Thisshop

14050 pcs

Gittigidiyor

2050 pcs

FunPay

13310 pcs

Coindcx

10672 pcs

SoulApp

36616 pcs

Transfergo

0 pcs

Fruitz

1979480 pcs

GMNG

7358 pcs

Winmasters

1883 pcs

RRSA

2000 pcs

ApostaGanha

0 pcs

LongHu

91 pcs

Things

3270 pcs

MrGreen

761 pcs

Crickpe

0 pcs

Algida

2052 pcs

Grofers

15756 pcs

888casino

753970 pcs

PurePlatfrom

0 pcs

Santander

0 pcs

24betting

4120 pcs

MediBuddy

0 pcs

Cashmine

0 pcs

SpatenOktoberfest

57 pcs

Vivo

0 pcs

Rush

10952 pcs

RoyalWin

0 pcs

Hirect

0 pcs

FotoCasa

1 pcs

AdaKami

78538 pcs

Bukalapak

95480 pcs

FreeChargeApp

2054 pcs

kufarby

2 pcs

Kaya

85214 pcs

Swiggy

20696 pcs

Br777

4628 pcs

CloudBet

0 pcs

mzadqatar

0 pcs

Aitu

6804 pcs

PingPong

811916 pcs

Nanovest

1217 pcs

GiraBank

4676 pcs

Weverse

807156 pcs

Celcoin

0 pcs

Bykea

10052 pcs

Chispa

26024 pcs

icq

3935368 pcs

GuruBets

57 pcs

CashKaro

0 pcs

TeenPattiStarpro

2478 pcs

Immowelt

22012 pcs

Bitso

0 pcs

Magicbricks

14182 pcs

Band

322 pcs

JungleeRummy

2866 pcs

Uplay

95400 pcs

Mewt

11210 pcs

MOMO

26134 pcs

Fora

38 pcs

SamsungShop

2184 pcs

Hotline

187 pcs

GyFTR

6980 pcs

PagSmile

4724 pcs

Surveytime

0 pcs

Roposo

2862 pcs

99acres

11238 pcs

Vidio

1331 pcs

Букмекерские

11932 pcs

RummyLoot

4464 pcs

BLIBLI

215468 pcs

Lalamove

0 pcs

IndianOil

0 pcs

CliQQ

74930 pcs

PharmEasy

14638 pcs

XadrezFeliz

57 pcs

GoerliFaucet

0 pcs

LiveScore

7 pcs

ZéDelivery

0 pcs

Bisu

0 pcs

MrQ

664 pcs

Nextdoor

656088 pcs

RummyCulture

2678 pcs

Voltz

57 pcs

NoBroker

0 pcs

AUBANK

0 pcs

IceCasino

802582 pcs

Paxful

161012 pcs

Loanflix

0 pcs

CloudChat

97832 pcs

YikYak

792 pcs

Getmega

2050 pcs

Icrypex

0 pcs

PaddyPower

745246 pcs

WashXpress

0 pcs

Rediffmail

8940 pcs

UWIN

18080 pcs

Dotz

57 pcs

redBus

0 pcs

Pocket52

2844 pcs

Gemgala

95488 pcs

SuperS

86 pcs

Dosi

1059724 pcs

MonobankIndia

2002 pcs

Alfa

8040 pcs

TradeUP

728 pcs

Adani

0 pcs

勇仕网络Ys4fun

80320 pcs

Keybase

1687668 pcs

LazyPay

11614 pcs

Ruten

0 pcs

CrefisaMais

0 pcs

Wondermart

0 pcs

UU163

127574 pcs

OneAset

855 pcs

EscapeFromTarkov

185626 pcs

Iti

1145576 pcs

Probo

45054 pcs

Belwest

693 pcs

JKF

0 pcs

Digikala

0 pcs

CafeBazaar

0 pcs

Eyecon

165764 pcs

Asda

34650 pcs

irancell

8000 pcs

BigCash

0 pcs

A23

0 pcs

A9A

0 pcs

Abbott

663 pcs

Acko

2182 pcs

AfreecaTV

121162 pcs

Airtime

660 pcs

Alchemy

816498 pcs

Alibaba

14382 pcs

All Access

29344 pcs

Allofresh

1324 pcs

Ame Digital

0 pcs

Angel One

101826 pcs

AR Lens

93 pcs

ArenaPlus

0 pcs

AsiaMiles

0 pcs

Astra Otoshop

1323 pcs

AstraPay

117796 pcs

Baihe

0 pcs

Bajaj Finserv

2054 pcs

Banrisul

0 pcs

BC Game

0 pcs

BCA Syariah

19060 pcs

Bearwww

762 pcs

Bebeclub

0 pcs

BharatPe

0 pcs

Blank Street

0 pcs

boku

0 pcs

Book My Play

4266 pcs

Boyaa

2 pcs

BPJSTK

1322 pcs

Bunda

1324 pcs

C6 Bank

0 pcs

Cabify

0 pcs

Casino/bet/gambling

2309392 pcs

CasinoAndFriends

0 pcs

CasinoPlus

0 pcs

Chakra Rewards

0 pcs

CheckDomain

91 pcs

CityMall

0 pcs

CMB

106568 pcs

Coca-Cola

12000 pcs

CoffeeTea

0 pcs

CollabAct

2054 pcs

Couponscom

0 pcs

CourseHero

1212140 pcs

Credcesta

0 pcs

Cumbuca

0 pcs

CupidMedia

0 pcs

D5BET

0 pcs

Dagangan

0 pcs

Daki

0 pcs

Daya Auto

0 pcs

Discover Hong Kong

0 pcs

DOKU

0 pcs

EarnEasy

7320 pcs

Easycash

0 pcs

Facily

0 pcs

Feeld

103052 pcs

Feels

774824 pcs

FitCredit

0 pcs

Fliff

0 pcs

Flik

1324 pcs

Flip

45480 pcs

Fortumo

0 pcs

FortunaSK

660 pcs

Fortune Slots

0 pcs

Friendtech

750444 pcs

Frizza

0 pcs

Fugeelah

93 pcs

Fups

386 pcs

Gamesofa

1336 pcs

Gener8

0 pcs

GetNinjas

0 pcs

GetPlus

0 pcs

GetResponse

0 pcs

Gett

762096 pcs

GoChat

0 pcs

Godrej

1421 pcs

GoPayz

18000 pcs

GovBr

0 pcs

Greywoods

78706 pcs

Guiche Web

0 pcs

Haleon

762 pcs

Hanya

0 pcs

hdfcbank

0 pcs

Hinge Dating

2000 pcs

INDOBA

19064 pcs

iPanelOnline

45480 pcs

Ipsos iSay

1258386 pcs

JinJiang

665 pcs

Jiva Petani

0 pcs

K11

0 pcs

Kamatera

26 pcs

Kemnaker RI

0 pcs

Khatabook

0 pcs

Klarna

56568 pcs

Lion Parcel

1474 pcs

LOTTE Mart

0 pcs

LuckyLand Slots

0 pcs

Lydia

32516 pcs

MagaLu

0 pcs

Marwadi

0 pcs

Maybank

91 pcs

MeiQFashion

93 pcs

Meitu

32650 pcs

Meituan

80208 pcs

Mera Gaon

4832 pcs

Miravia

752448 pcs

MonetaRu

762 pcs

MotionPay

0 pcs

MotorkuX

219620 pcs

Move It

0 pcs

MTR Mobile

24406 pcs

myboost

25006 pcs

MyValue

0 pcs

Neocrypto

56494 pcs

NEQUI

0 pcs

Nice88

0 pcs

Notifire

664 pcs

Nubank

784956 pcs

NutriClub

0 pcs

ONBUKA

1384 pcs

OneForma

774980 pcs

Ozan SuperApp

2000 pcs

Packeta

0 pcs

PagBank

0 pcs

Panvel

0 pcs

Pinduoduo

805922 pcs

PizzaHut

35210 pcs

PlayerAuctions

584922 pcs

PlayOJO

555 pcs

Pockit

34592 pcs

Potato Chat

577222 pcs

Prakerja

55666 pcs

Prenagen Club

55666 pcs

Prime Opinion

0 pcs

Privalia

0 pcs

Privy

758 pcs

Profee

0 pcs

Publi24

0 pcs

punjab citizen

2866 pcs

QwikCilver

0 pcs

Rambler

42104 pcs

Rappi

0 pcs

Razer

12000 pcs

Redigame

1158 pcs

Remotasks

0 pcs

RockeTreach

508 pcs

roomster

0 pcs

RummyCircle

4124 pcs

Ryde

750368 pcs

SBI Card

8396 pcs

SEEDS

1589 pcs

Segari

0 pcs

Servify

6980 pcs

Setel

91 pcs

ShareParty

0 pcs

Shpock

970176 pcs

Smart

0 pcs

SmartyPig

12000 pcs

Sony LIV

0 pcs

Spark Driver

12000 pcs

StockyDodo

7004 pcs

Striving in the Lion City

0 pcs

Suntec

91 pcs

SynotTip

665 pcs

Tanoti

91 pcs

Tata CLiQ Palette

0 pcs

Tata Neu

4288 pcs

Telegram 2.0

0 pcs

TheFork

1158 pcs

This Fate

32120 pcs

TIER

0 pcs

tiketcom

32940 pcs

Tiptapp

664 pcs

TipTip

0 pcs

Tiv

0 pcs

Tomato

1754 pcs

Tuul

32578 pcs

UangMe

41588 pcs

Ubisoft

149728 pcs

Ultragaz

0 pcs

Venteny

0 pcs

Vida

0 pcs

VIMpay

663 pcs

Voi

750276 pcs

WAUG

0 pcs

WEBULL

0 pcs

WINDS

2052 pcs

Winter Loan

0 pcs

xworldwallet

0 pcs

XXGame

2 pcs

Yonogames

4068 pcs

Zach Bryan

0 pcs

Zasilkovna

8108 pcs

Zenvia

0 pcs

Zepto

0 pcs

Zoo Game

0 pcs

BonusLink

92 pcs

CoinFantasy

4042 pcs

Chase

10000 pcs

NMI

6000 pcs

51exchange

4000 pcs

Bjp

2470 pcs

WellF

10000 pcs

Sixer

6040 pcs

Winzap

2000 pcs

99Game

2000 pcs

Bingo101

2048 pcs

Sbmurban

2000 pcs

okk4.bet

47842 pcs

Ludo24

6000 pcs

WonderTicket

2000 pcs

GoogleChat

84058 pcs

HDFC ERGO

0 pcs

Pokemon Center Online

12000 pcs

Gamestheshop

2020 pcs

ENILIVE

257604 pcs

VoiStock

14000 pcs

WhatsApp2

78732 pcs
Escolher país

Afeganistão

9006888 pcs

Albânia

1139830 pcs

Argélia

1773766 pcs

Angola

2527292 pcs

Anguila

267868 pcs

Antígua e Barbuda

292006 pcs

Argentinas

2659910 pcs

Armênia

454710 pcs

Aruba

330606 pcs

Austrália

18365692 pcs

Áustria

28185110 pcs

Azerbaijão

837896 pcs

Bahamas

511976 pcs

Bahrein

694994 pcs

Bangladesh

2823178 pcs

Barbados

227518 pcs

Bielorrússia

389546 pcs

Bélgica

1208932 pcs

Belize

730296 pcs

Benin

927870 pcs

Bermudas

86014 pcs

Butão

279964 pcs

Bolívia

5026846 pcs

Bósnia e Herzegovina

1265712 pcs

Botsuana

802462 pcs

Brasil

125569655 pcs

Brunei Darussalém

352006 pcs

Bulgária

2549708 pcs

Burkina Faso

728094 pcs

Burundi

1490048 pcs

Camboja

2161172 pcs

Camarões

3503418 pcs

Canadá

54423932 pcs

Cabo Verde

278030 pcs

Ilhas Cayman

304002 pcs

República Centro-Africana

1983878 pcs

Chade

757698 pcs

Chile

3578014 pcs

Colômbia

7410988 pcs

Comores

330760 pcs

Congo

1885422 pcs

Congo (República Democrática)

565486 pcs

Costa Rica

801668 pcs

Costa do Marfim

1796486 pcs

Croácia

660138 pcs

Cuba

761454 pcs

Chipre

828394 pcs

República Checa

1083334 pcs

Dinamarca

740718 pcs

Djibouti

341454 pcs

Dominica

320442 pcs

República Dominicana

494422 pcs

Equador

757448 pcs

Egito

1795590 pcs

El Salvador

418276 pcs

Guiné Equatorial

366014 pcs

Eritreia

570304 pcs

Estônia

3396874 pcs

Etiópia

1846844 pcs

Fiji

152006 pcs

Finlândia

331184 pcs

França

3938891 pcs

Guiana Francesa

242000 pcs

Gabão

995474 pcs

Gâmbia

846706 pcs

Geórgia

1184016 pcs

Alemanha

4531940 pcs

Gana

2936074 pcs

Gibraltar

40 pcs

Grécia

3281868 pcs

Granada

295036 pcs

Guadalupe

374134 pcs

Guatemala

1120288 pcs

Guinéia

1368066 pcs

Guiné-Bissau

361940 pcs

Guiana

510874 pcs

Haiti

804290 pcs

Honduras

10892068 pcs

Hong Kong

4585970 pcs

Hungria

633622 pcs

Islândia

679212 pcs

Índia

3202394 pcs

Indonésia

23653711 pcs

Irã

1010684 pcs

Iraque

1986502 pcs

Irlanda

1050842 pcs

Israel

1392988 pcs

Itália

24032152 pcs

Jamaica

1355488 pcs

Japão

838650 pcs

Jordan

1467986 pcs

Cazaquistão

845638 pcs

Quênia

4030738 pcs

Coreia

144002 pcs

Kosovo

24000 pcs

Kuwait

1203448 pcs

Quirguistão

956368 pcs

Povo do Laos

2858526 pcs

Letônia

1585210 pcs

Líbano

1228684 pcs

Lesoto

387314 pcs

Libéria

2463582 pcs

Líbia

1546468 pcs

Lituânia

734908 pcs

Luxemburgo

1159048 pcs

Macau

1713450 pcs

Macedônia

734734 pcs

Madagáscar

1906362 pcs

Malawi

1776488 pcs

Malásia

6018062 pcs

Maldivas

490590 pcs

Mali

1725434 pcs

Malta

156008 pcs

Mauritânia

571548 pcs

Ilha Maurícia

1369808 pcs

México

2748692 pcs

Moldávia, República da

1294478 pcs

Mônaco

478660 pcs

Mongólia

2004588 pcs

Montenegro

310498 pcs

Montserrat

265546 pcs

Marrocos

3554942 pcs

Moçambique

1415098 pcs

Mianmar

6611044 pcs

Namíbia

402357 pcs

Nepal

1909454 pcs

Países Baixos

19658216 pcs

Nova Caledônia

232342 pcs

Nova Zelândia

1838210 pcs

Nicarágua

1092616 pcs

Níger

857162 pcs

Nigéria

1751250 pcs

Noruega

1048480 pcs

Omã

739990 pcs

Paquistão

1701452 pcs

Palestina

130018 pcs

Panamá

681446 pcs

Papua Nova Guiné.

763886 pcs

Paraguai

1058458 pcs

Para deixar um pedido, acesse o chat do Telegram.

1664154 pcs

Filipinas

7067570 pcs

Polônia

4921927 pcs

Portugal

2206979 pcs

Porto Rico

752378 pcs

Catar

740660 pcs

Reunião

271804 pcs

Romênia

3264580 pcs

Ruanda

479598 pcs

São Cristóvão e Nevis

292006 pcs

Santa Lúcia

326006 pcs

São Vicente

304006 pcs

Samoa

132000 pcs

São Tomé e Príncipe

226000 pcs

Arábia Saudita

1574982 pcs

Senegal

1689518 pcs

Sérvia

856054 pcs

Seychelles

269994 pcs

Serra Leoa

1544552 pcs

Singapura

12286170 pcs

Eslováquia

751112 pcs

Eslovênia

3218212 pcs

Ilhas Salomão

140002 pcs

Somália

396806 pcs

África do Sul

5857016 pcs

Sudão do Sul

1151566 pcs

Espanha

4065102 pcs

Sri Lanka

2432317 pcs

Sudão

546224 pcs

Suriname

310312 pcs

Suazilândia

302086 pcs

Suécia

1693668 pcs

Suíça

738837 pcs

República Árabe Síria

929924 pcs

Taiwan

780018 pcs

Tajiquistão

2061310 pcs

Tanzânia

2309696 pcs

Tailândia

6465220 pcs

Timor-Leste

1344870 pcs

Togo

1321922 pcs

Tonga

130002 pcs

Trinidad e Tobago

315028 pcs

Tunísia

1355012 pcs

Peru

1759912 pcs

Turquemenistão

279892 pcs

Uganda

1241052 pcs

Ucrânia

1047828 pcs

Emirados Árabes Unidos

1162544 pcs

Reino Unido

94527881 pcs

Estados Unidos

14723148 pcs

Estados Unidos VIP

628578 pcs

Estados Unidos virt

1334000 pcs

Uruguai

812710 pcs

Uzbequistão

4789574 pcs

Venezuela

5136744 pcs

Vietnã

3005148 pcs

Iémen

1350046 pcs

Zâmbia

1505328 pcs

Zimbábue

778548 pcs
