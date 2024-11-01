Comprar número virtual para registro SMS Magicbricks
Receba SMS online com um número virtual
Use um número descartável para registrar o Magicbricks sem expor seu telefone pessoal. Números virtuais permitem receber códigos de confirmação instantaneamente pela TIGER SMS.
Milhões de pessoas usam o Magicbricks todos os dias. Se você quer acesso sem compartilhar seu número de celular real, números de telefone temporários facilitam passar pela verificação mantendo sua privacidade.
Selecionado serviço
uds.
Os 10 principais países para Magicbricks
Abaixo estão os 10 países com a maior taxa de entrega
Obtenha um número virtual descartável para Magicbricks
Números virtuais oferecem acesso completo ao Magicbricks enquanto mantêm os dados do seu telefone real ocultos. Essas linhas no estilo burner funcionam para verificação rápida, perfis comerciais ou testes de novas contas.
Vantagens de escolher números virtuais
Use números temporários de Magicbricks para evitar spam, executar perfis de curto prazo ou gerenciar várias contas sem cartões SIM adicionais.
- Crie perfis temporários no Magicbricks. Ideal para campanhas de curto prazo ou verificação de promoções.
- Contorne restrições geográficas. Cadastre-se mesmo se o Magicbricks exigir um número local.
- Proteja sua privacidade. Mantenha seus dados de contato pessoais longe de bots e vazamentos.
- Teste automações e envio em massa de mensagens. Crie contas adicionais sem trocar de dispositivos.
Instruções Detalhadas para Iniciar com o TIGER SMS
Passo 1
Criar uma Conta e Adicionar Fundos
Comece criando um perfil de usuário na plataforma TIGER SMS. Após o registro bem-sucedido, deposite fundos em sua conta para acessar uma ampla gama de números virtuais projetados para acomodar várias necessidades de verificação.
Passo 2
Selecionar Seu País e Serviço
Explore a lista de países disponíveis e escolha aquele que melhor se alinha ao seu uso pretendido.
Passo 3
Adquirir Seu Número Virtual
Selecione o número desejado e clique em "Comprar". O número escolhido aparecerá na seção "Telefones Ativos" do seu painel, pronto para uso imediato.
Passo 4
Use o número para verificação
Copie o número virtual obtido e insira-o no campo de número de telefone designado ao se registrar ou verificar sua conta.
Passo 5
Acessar Seu Código de Verificação
Quando o serviço enviar a mensagem de verificação, volte à interface do TIGER SMS. O código aparecerá claramente ao lado do número ativo correspondente.
Bônus
Se o código SMS não chegar em até 20 minutos, seu saldo será reembolsado automaticamente — sem perguntas. Você só paga pelas mensagens recebidas com sucesso.
Principais benefícios de usar números descartáveis
Os dados de contato pessoais permanecem ocultos
Nenhum cartão SIM físico ou dispositivo extra é necessário
Os códigos de verificação chegam instantaneamente online
Escolha números de vários países
Conclusão
Com a TIGER SMS, você pode verificar contas do Magicbricks várias vezes enquanto seu número principal permanece oculto.
Além do Magicbricks, nosso serviço oferece números virtuais temporários para aplicativos e plataformas como:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Perguntas Frequentes
Informações sobre a disponibilidade de novos números virtuais podem ser acompanhadas pelo bot oficial do Telegram @TigerSMSofficial_bot. Este canal fornece atualizações oportunas para ajudar os usuários a acessar o estoque mais recente.
Não podemos garantir uma taxa de entrega de SMS de 100% para cada número adquirido. Algoritmos de serviços podem bloquear mensagens para números temporários por diversos motivos. Para aumentar as chances de sucesso, considere as seguintes estratégias:
- Continue tentando usar números novos.
- Experimente números de diferentes países.
- Mude seu IP utilizando um serviço VPN.
- Faça logout de outras contas ativas no serviço em seu dispositivo.
Um número virtual é um recurso de telecomunicações hospedado na nuvem, não vinculado a um SIM físico ou dispositivo e independente de uma localização geográfica fixa. Sua principal função é receber SMS, incluindo OTPs e códigos de ativação.
O serviço de recebimento de SMS em números virtuais funciona por meio de uma combinação de equipamentos próprios e software. Utilizamos nossa infraestrutura para gerenciar cartões SIM, juntamente com software personalizado para alocar números móveis aos clientes para a recepção de mensagens.
Se o serviço específico que você está tentando ativar não for exibido, selecione a opção "Outro" e escolha um país adequado na lista fornecida. Você pode então prosseguir para comprar um número e usá-lo para completar o processo de registro para o serviço desejado.
Escolher serviço
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Signal
Netflix
PayPal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Tokopedia
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Happn
Mercari
Zoho
Wolt
Yahoo
kleinanzeigen
GoogleVoice
Airbnb
OLX
Akulaku
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Yemeksepeti
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
JDcom
Joyride
LYKA
NimoTV
Tango
urent/jet/RuSharing
Xiaomi
Ximalaya
Zupee
Золотая Корона
Oppo
QIWl
Doordash
HAPPYTUK
Tosla
Rumble
Ininal
Spartanpoker
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