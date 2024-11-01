中文
实时手机号验证，提供方 HLR Deep

先进的实时 HLR 情报，可精准验证号码、深入识别运营商，并提供覆盖全球的移动网络洞察

强大功能
验证手机号所需的一切，尽在掌握

批量手机号验证
上传 CSV，一次验证最多 1,000 个号码

智能成本优化
按实际使用付费，没有任何隐藏费用

安全可靠
基于 JWT 认证构建，并针对稳定性能进行了优化

即时号码查询
几秒钟验证一个号码并立即获得洞察

完整活动日志
通过高级搜索和筛选查看所有历史验证

无缝 API 集成
轻松连接 HLR Deep API，快速完成批量验证
使用方式
用简单三步流程，几分钟内开始验证号码
第 1 步
提交号码
输入单个手机号，或上传包含成千上万个联系人的 CSV 文件进行大规模验证

第 2 步
实时验证
平台在全球运营商网络和 HLR 数据库中实时查询以确认准确性

第 3 步
查看洞察
查看详细的验证结果，包括号码状态、运营商、地理信息和标准化格式
常见问题解答
  • 什么是手机号验证？

    手机号验证是确认号码有效、活跃且能够接听电话或短信的过程。它会检查号码格式、运营商信息、线路类型以及实时连接状态。

  • 你们的验证服务有多准确？

    HLR Deep 通过连接多家一级 HLR 提供商和实时运营商数据库，保持 99.9% 的准确率。它每月在 200+ 国家验证数十亿个号码，并持续更新数据。

  • 验证后我会得到哪些信息？

    你将获得完整信息，包括有效状态（正常/停用）、线路类型（移动/固话/VOIP）、运营商名称、国家代码以及是否已携号转网。

  • 你们提供批量验证吗？

    是的，HLR Deep 通过 CSV 上传和 API 支持批量处理。你可以同时验证成千上万个号码，速度快且报告详细。

  • 是否提供 API？

    当然！HLR Deep 提供功能全面的 API 和详尽的文档，集成通常不到 10 分钟。

  • 验证号码时，号码持有人会收到通知吗？

    不会，我们的验证过程对号码持有人完全无感。我们只做技术检查，不会向被验证的号码发送任何消息或通知。