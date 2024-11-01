实时手机号验证，提供方 HLR Deep
先进的实时 HLR 情报，可精准验证号码、深入识别运营商，并提供覆盖全球的移动网络洞察
强大功能验证手机号所需的一切，尽在掌握
批量手机号验证上传 CSV，一次验证最多 1,000 个号码
智能成本优化按实际使用付费，没有任何隐藏费用
安全可靠基于 JWT 认证构建，并针对稳定性能进行了优化
即时号码查询几秒钟验证一个号码并立即获得洞察
完整活动日志通过高级搜索和筛选查看所有历史验证
无缝 API 集成轻松连接 HLR Deep API，快速完成批量验证
使用方式
用简单三步流程，几分钟内开始验证号码
第 1 步
提交号码输入单个手机号，或上传包含成千上万个联系人的 CSV 文件进行大规模验证
第 2 步
实时验证平台在全球运营商网络和 HLR 数据库中实时查询以确认准确性
第 3 步
查看洞察查看详细的验证结果，包括号码状态、运营商、地理信息和标准化格式
常见问题解答
什么是手机号验证？
手机号验证是确认号码有效、活跃且能够接听电话或短信的过程。它会检查号码格式、运营商信息、线路类型以及实时连接状态。
你们的验证服务有多准确？
HLR Deep 通过连接多家一级 HLR 提供商和实时运营商数据库，保持 99.9% 的准确率。它每月在 200+ 国家验证数十亿个号码，并持续更新数据。
验证后我会得到哪些信息？
你将获得完整信息，包括有效状态（正常/停用）、线路类型（移动/固话/VOIP）、运营商名称、国家代码以及是否已携号转网。
你们提供批量验证吗？
是的，HLR Deep 通过 CSV 上传和 API 支持批量处理。你可以同时验证成千上万个号码，速度快且报告详细。
是否提供 API？
当然！HLR Deep 提供功能全面的 API 和详尽的文档，集成通常不到 10 分钟。
-
验证号码时，号码持有人会收到通知吗？
不会，我们的验证过程对号码持有人完全无感。我们只做技术检查，不会向被验证的号码发送任何消息或通知。