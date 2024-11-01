不只是第一次。你的推荐用户激活的每一个临时号码都算，单个购买和批量购买一样，直到该用户达到上限为止。单纯充值不算：只有号码被激活时才产生佣金。

当你从某位推荐用户身上赚到 50 美元后，这个人就不再为你带来余额。但你能邀请的人数没有上限。

两种提取方式

从 $1.00 起，可随时把推荐余额瞬间转入 Tiger SMS 余额买号码；也可以提现到你自己的 USDT 钱包。

USDT 提现需支付 $1.00 网络手续费，从你申请的金额中扣除。转入 Tiger SMS 余额则完全免费。