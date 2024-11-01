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转介计划

虚拟号码联盟计划

邀请需要临时号码接收短信或 OTP 验证码的用户。对方每次激活号码，你都能拿到 5% 返利，每位好友最高 50 美元，邀请人数不限。

成为推广伙伴 了解运作方式
转介计划
5% 每笔激活返利
$50 每位好友上限
90 天 首次点击有效期
USDT 提现到你的钱包
10,000+ 位推广伙伴正在参与推荐计划
$150,000+ 已向推广伙伴支付
$2,000 顶级推广伙伴的月收入

这个计划适合谁

01

讲隐私工具、账号注册或应用自动化的 Telegram 频道主

02

写「不用真实号码注册任意应用」教程的博主和站长

03

评测和对比接码平台的网站

04

论坛和社群里已经在回答「你用哪个虚拟号码服务」的人

05

任何把 Tiger SMS 推荐给朋友或同事的人，没有网站或频道也可以

如果你的受众本来就需要虚拟号码来接收短信或 OTP 验证码——WhatsApp、Telegram 或其他任何服务——这个计划会把一次性的推荐变成持续的收入。

推荐计划如何运作

获取你的链接

登录 Tiger SMS 账户后，你会拿到专属推荐链接和一个可以自定义的短代码。

分享出去

放进评测文章、Telegram 频道、YouTube 简介或论坛帖子里，也可以直接发给需要临时号码的朋友。

他们激活，你赚钱

任何人点击你的链接并随后激活虚拟号码，就成为你的推荐用户。每次成功激活你都能拿到 5%。

领取你的收益

每一笔佣金都会自动进入你的推荐余额。你可以提现到自己的 USDT 钱包，也可以转到 Tiger SMS 余额直接买号码。

你能赚到什么

5%

每次激活都有返利

不只是第一次。你的推荐用户激活的每一个临时号码都算，单个购买和批量购买一样，直到该用户达到上限为止。单纯充值不算：只有号码被激活时才产生佣金。

$50

上限按人计算，不是按计划计算

当你从某位推荐用户身上赚到 50 美元后，这个人就不再为你带来余额。但你能邀请的人数没有上限。

10 位好友最高 500 美元 · 50 位好友最高 2,500 美元

两种提取方式

从 $1.00 起，可随时把推荐余额瞬间转入 Tiger SMS 余额买号码；也可以提现到你自己的 USDT 钱包。

USDT 提现需支付 $1.00 网络手续费，从你申请的金额中扣除。转入 Tiger SMS 余额则完全免费。

90 天推荐有效期

谁先点了你的链接，接下来 90 天他就属于你；一旦注册，就永久成为你的推荐用户。

犹豫很久也照样算

有人一月读了你的评测，三月才注册，只要在首次点击后的 90 天内，功劳依然算在你的链接上。

没人能顶掉你

如果他先点了你的链接，之后又点了别人的，推荐关系仍然算你的。以首次点击为准。

旧内容持续带来收入

一篇教程、一条 Telegram 置顶消息或一个评测视频，只要还有人看到并点击，就会持续带来推荐用户，而不只是发布后的第一周。

成为推广伙伴

收益计算器

你的月佣金 $15.00
你的年佣金 $180.00

仅为估算：真实佣金取决于你的推荐用户实际激活了多少号码。

常见问题

该用户激活的每个临时号码你都能拿 5%，单买和批量都算，直到你从这个人身上累计拿满 50 美元。

长期都有。你的推荐用户每一次激活都算，不只是第一次。只有该用户 50 美元的上限会让它停下。

不能。佣金只在对方激活号码接收短信或 OTP 验证码时才产生。只充值不激活号码不会给你带来佣金。

该次激活的佣金会被撤销，因为我们只对成功的激活付款。退款很少见，而且几乎都发生在最初几个小时内。

从这个人身上拿满 50 美元后，你就不再获得新的佣金。已经赚到的 50 美元仍然留在你的账户里。想赚更多，就继续邀请新用户。

算的，只要他在首次点击后的 90 天内完成注册。注册之后，他就永久属于你。

谁的链接被先点，推荐关系就归谁。以首次点击为准，而不是最后一次。

两种方式。从 $1.00 起把推荐余额瞬间转入 Tiger SMS 余额买号码，或从 $20.00 起申请 USDT 提现。提现申请会由我们的团队审核后再发放。

由你承担。$1.00 网络手续费从你申请的金额中扣除，钱包实收为该金额减去 $1.00。提现表单会在你确认前显示准确数字。把推荐余额转入 Tiger SMS 余额则不收取任何费用。

不行，提现只用 USDT 打到你提供的钱包。给 Tiger SMS 余额充值买号码是另一回事，那边支持银行卡和其他支付方式。

你需要一个 Tiger SMS 账户来获取推荐链接、查看数据和接收提现。但你自己不必购买号码。

不行。推荐用户必须是你真正带来的真实用户。用第二个账号自我推荐或伪造注册不会获得佣金，还可能被移出计划。

断更没关系。50 美元是每位好友的终身上限，不是每月上限。

两者都适合。90 天有效期正是为了让对比文章、注册教程或评测视频在发布很久之后仍然为你带来收益。

任何激活都算：无论是 WhatsApp、Telegram 的虚拟号码，还是 Tiger SMS 支持的其他任何短信或 OTP 验证服务。

计划条款 v1.0
  • 你的推荐用户每成功完成一次激活，你就获得该笔价格的 5%。
  • 单纯充值不产生任何收益。只有号码被激活时才产生佣金。
  • 你从一位推荐用户身上获得的佣金总额上限为 50 美元，涵盖他使用 Tiger SMS 的全部时间。推荐人数不受限制。
  • 如果某次激活被退款或取消，为它支付的佣金会被撤销。
  • 点击你的链接会把该访客锁定给你 90 天。一旦注册，他就永久成为你的推荐用户。
  • 以首次点击为准：先来的推荐链接不会被后来的覆盖。
  • 自我推荐、你自己的第二账号和伪造注册都不产生佣金。
  • 提现起步金额为 $20.00，每笔申请在打款前都会由我们的团队审核。
  • 每笔提现都会扣除 $1.00 USDT 网络手续费：钱包实收为申请金额减去该手续费。
  • Tiger SMS 有权因滥用行为将推广伙伴移出计划，并在核查期间冻结其已赚取的余额。

开始之前有问题？直接联系 Tiger SMS 团队。

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