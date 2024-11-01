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讲隐私工具、账号注册或应用自动化的 Telegram 频道主
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讲隐私工具、账号注册或应用自动化的 Telegram 频道主
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写「不用真实号码注册任意应用」教程的博主和站长
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评测和对比接码平台的网站
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论坛和社群里已经在回答「你用哪个虚拟号码服务」的人
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任何把 Tiger SMS 推荐给朋友或同事的人，没有网站或频道也可以
如果你的受众本来就需要虚拟号码来接收短信或 OTP 验证码——WhatsApp、Telegram 或其他任何服务——这个计划会把一次性的推荐变成持续的收入。
登录 Tiger SMS 账户后，你会拿到专属推荐链接和一个可以自定义的短代码。
放进评测文章、Telegram 频道、YouTube 简介或论坛帖子里，也可以直接发给需要临时号码的朋友。
任何人点击你的链接并随后激活虚拟号码，就成为你的推荐用户。每次成功激活你都能拿到 5%。
每一笔佣金都会自动进入你的推荐余额。你可以提现到自己的 USDT 钱包，也可以转到 Tiger SMS 余额直接买号码。
不只是第一次。你的推荐用户激活的每一个临时号码都算，单个购买和批量购买一样，直到该用户达到上限为止。单纯充值不算：只有号码被激活时才产生佣金。
当你从某位推荐用户身上赚到 50 美元后，这个人就不再为你带来余额。但你能邀请的人数没有上限。
10 位好友最高 500 美元 · 50 位好友最高 2,500 美元
从 $1.00 起，可随时把推荐余额瞬间转入 Tiger SMS 余额买号码；也可以提现到你自己的 USDT 钱包。
USDT 提现需支付 $1.00 网络手续费，从你申请的金额中扣除。转入 Tiger SMS 余额则完全免费。
谁先点了你的链接，接下来 90 天他就属于你；一旦注册，就永久成为你的推荐用户。
有人一月读了你的评测，三月才注册，只要在首次点击后的 90 天内，功劳依然算在你的链接上。
如果他先点了你的链接，之后又点了别人的，推荐关系仍然算你的。以首次点击为准。
一篇教程、一条 Telegram 置顶消息或一个评测视频，只要还有人看到并点击，就会持续带来推荐用户，而不只是发布后的第一周。
该估算已经计入每位好友 50 美元的终身上限。
仅为估算：真实佣金取决于你的推荐用户实际激活了多少号码。
该用户激活的每个临时号码你都能拿 5%，单买和批量都算，直到你从这个人身上累计拿满 50 美元。
长期都有。你的推荐用户每一次激活都算，不只是第一次。只有该用户 50 美元的上限会让它停下。
不能。佣金只在对方激活号码接收短信或 OTP 验证码时才产生。只充值不激活号码不会给你带来佣金。
该次激活的佣金会被撤销，因为我们只对成功的激活付款。退款很少见，而且几乎都发生在最初几个小时内。
从这个人身上拿满 50 美元后，你就不再获得新的佣金。已经赚到的 50 美元仍然留在你的账户里。想赚更多，就继续邀请新用户。
算的，只要他在首次点击后的 90 天内完成注册。注册之后，他就永久属于你。
谁的链接被先点，推荐关系就归谁。以首次点击为准，而不是最后一次。
两种方式。从 $1.00 起把推荐余额瞬间转入 Tiger SMS 余额买号码，或从 $20.00 起申请 USDT 提现。提现申请会由我们的团队审核后再发放。
由你承担。$1.00 网络手续费从你申请的金额中扣除，钱包实收为该金额减去 $1.00。提现表单会在你确认前显示准确数字。把推荐余额转入 Tiger SMS 余额则不收取任何费用。
不行，提现只用 USDT 打到你提供的钱包。给 Tiger SMS 余额充值买号码是另一回事，那边支持银行卡和其他支付方式。
你需要一个 Tiger SMS 账户来获取推荐链接、查看数据和接收提现。但你自己不必购买号码。
不行。推荐用户必须是你真正带来的真实用户。用第二个账号自我推荐或伪造注册不会获得佣金，还可能被移出计划。
断更没关系。50 美元是每位好友的终身上限，不是每月上限。
两者都适合。90 天有效期正是为了让对比文章、注册教程或评测视频在发布很久之后仍然为你带来收益。
任何激活都算：无论是 WhatsApp、Telegram 的虚拟号码，还是 Tiger SMS 支持的其他任何短信或 OTP 验证服务。
开始之前有问题？直接联系 Tiger SMS 团队。在 Telegram 联系我们