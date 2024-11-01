Mua số ảo nhận SMS đăng ký A
Nhận SMS trực tuyến với số điện thoại ảo
Sử dụng số điện thoại dùng một lần để đăng ký A mà không lộ số điện thoại cá nhân của bạn. Số điện thoại ảo cho phép bạn nhận mã xác nhận ngay lập tức thông qua TIGER SMS.
Hàng triệu người sử dụng A mỗi ngày. Nếu bạn muốn truy cập mà không cần chia sẻ số điện thoại thật, số điện thoại tạm thời giúp bạn dễ dàng vượt qua bước xác minh mà vẫn giữ được sự riêng tư.
Dịch vụ đã chọn
số
10 quốc gia hàng đầu cho A
Dưới đây là 10 quốc gia có tỷ lệ nhận SMS cao nhất
Nhận số điện thoại ảo dùng một lần cho A
Số điện thoại ảo cho phép bạn sử dụng đầy đủ A trong khi vẫn giữ kín thông tin số điện thoại thật. Các số dùng tạm thời này phù hợp để xác minh nhanh, tạo hồ sơ doanh nghiệp hoặc thử nghiệm tài khoản mới.
Lợi ích khi chọn số điện thoại ảo
Sử dụng số A tạm thời để tránh spam, vận hành hồ sơ ngắn hạn hoặc quản lý nhiều tài khoản mà không cần SIM bổ sung.
- Tạo hồ sơ A ngắn hạn. Lý tưởng cho các chiến dịch tạm thời hoặc kiểm tra khuyến mãi.
- Vượt qua hạn chế địa lý. Đăng ký ngay cả khi A yêu cầu số điện thoại địa phương.
- Bảo vệ quyền riêng tư. Giữ dữ liệu liên hệ cá nhân tránh xa bot và rò rỉ thông tin.
- Thử nghiệm tự động hóa và nhắn tin hàng loạt. Tạo thêm tài khoản mà không cần đổi thiết bị.
Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng TIGER SMS
Bước 1
Tạo Tài Khoản và Nạp Tiền
Bắt đầu bằng cách đăng ký trên nền tảng TIGER SMS để tạo tài khoản. Sau khi hoàn tất đăng ký, hãy nạp tiền để mở khóa quyền truy cập vào danh sách số điện thoại ảo phong phú, phù hợp với nhiều mục đích xác minh khác nhau.
Bước 2
Chọn Quốc Gia và Dịch Vụ
Duyệt danh sách quốc gia có sẵn và chọn quốc gia phù hợp với mục đích của bạn.
Bước 3
Mua Số Điện Thoại Ảo
Chọn số bạn muốn và nhấn "Mua". Số đã chọn sẽ xuất hiện trong mục "Số đang hoạt động" trên bảng điều khiển và sẵn sàng sử dụng ngay.
Bước 4
Dùng số để xác minh
Sao chép số ảo đã nhận và nhập vào trường số điện thoại tương ứng khi đăng ký hoặc xác minh tài khoản của bạn.
Bước 5
Nhận Mã Xác Minh
Khi dịch vụ gửi mã xác minh, hãy quay lại giao diện TIGER SMS. Mã sẽ hiển thị rõ bên cạnh số đang hoạt động tương ứng.
Tiện Ích Thêm
Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.
Lợi ích chính của việc sử dụng số điện thoại dùng một lần
Dữ liệu liên hệ cá nhân luôn được ẩn
Không cần SIM vật lý hay thiết bị dự phòng
Mã xác minh được gửi ngay lập tức trực tuyến
Chọn số điện thoại từ nhiều quốc gia
Kết Luận
Với TIGER SMS, bạn có thể xác minh nhiều lần tài khoản A trong khi số điện thoại chính của bạn vẫn được ẩn.
Ngoài A, dịch vụ của chúng tôi cung cấp số ảo tạm thời cho các ứng dụng và nền tảng như:
Googlemessenger
Amazon
Instagram+Threads
ChatGPT
Walmart
Viber
Telegram
Google,youtube,Gmail
Spincrush
Mercado
TikTok/Douyin
Imo
Flipkart
Câu Hỏi Thường Gặp
Thông tin về việc có thêm số ảo mới có thể theo dõi qua bot Telegram chính thức @TigerSMSofficial_bot. Kênh này cập nhật kịp thời để giúp người dùng tiếp cận kho số mới nhất.
Chúng tôi không thể đảm bảo tỷ lệ nhận SMS 100% cho mọi số đã mua. Thuật toán của các dịch vụ có thể chặn tin nhắn đến số tạm thời vì nhiều lý do. Để tăng khả năng nhận được tin nhắn, hãy thử các cách sau:
- Thử liên tục với số mới.
- Thử số từ các quốc gia khác nhau.
- Thay đổi địa chỉ IP bằng VPN.
- Đăng xuất khỏi các tài khoản khác trên cùng thiết bị.
Số ảo là tài nguyên viễn thông lưu trữ trên đám mây, không gắn với SIM vật lý hay thiết bị, và không phụ thuộc vào vị trí địa lý cố định. Chức năng chính là nhận SMS, bao gồm OTP và mã kích hoạt.
Dịch vụ nhận SMS trên số ảo hoạt động nhờ sự kết hợp giữa thiết bị riêng và phần mềm. Chúng tôi dùng hạ tầng của mình để quản lý SIM và phần mềm tùy chỉnh để phân bổ số điện thoại cho khách hàng nhận tin.
Nếu dịch vụ bạn muốn sử dụng không có trong danh sách, hãy chọn tùy chọn "Khác" và chọn quốc gia phù hợp trong danh sách. Sau đó, bạn có thể tiếp tục mua số và dùng để hoàn tất đăng ký dịch vụ mong muốn.
Chọn dịch vụ
Googlemessenger
Amazon
Instagram+Threads
ChatGPT
Walmart
Viber
Telegram
Google,youtube,Gmail
Spincrush
Mercado
TikTok/Douyin
Imo
Flipkart
Discord
JivoMart
Any other
Swiggy
my jio
Вконтакте
Naver
Myn Traffic
Shopee
eBay
Signal
Apple
GooglePay
RedBook
ZUS Coffee
Uber
Snapchat
Picpay
Alipay/Alibaba/1688
PayPal
Deliveroo
Netflix
Tokopedia
Claude
Bumble
Gojek
Hing
Taptap Send
Meesho
Vinted
OkCupid
Yahoo
Happn
DiDi
Carousell
Grab
Dana
BigBasket
Zoho
Line messenger
Fotka
GoogleVoice
Airbnb
kleinanzeigen
Linode
Blizzard
Bolt
Doordash
Akulaku
Foodpanda
Payoneer
Joyride
Wolt
Rebtel
Lazada
KakaoTalk
Ticketmaster
Paysafecard
Idealista
Betano
OVO
Revolut
Spotify
Bilibili
Badoo
Grindr
OLX
AGIBANK
Tencent QQ
Yemeksepeti
Klarna
LinkAja
Vercel
Zomato
AOL
Kaggle
ProtonMail
BIGO LIVE
OffGamers
GCash
Marktplaats
Taobao
Craigslist
Coinbase
Яндекс
Mercari
Onet
hily
IceCasino
Leboncoin
Alchemy
Meituan
Innopay
Nike
Skout
Careem
GroupMe
McDonalds
Twitch
Subito
Wise
Eneba
Fruitz
AliExpress
Paytm
G2G
Eyecon
BPJSTK
Foodora
Neon
Shein
Ubisoft
ENILIVE
Nielsen
Kwai
Steam
Microsoft
1688
1хbet
Jingdong
Moneylion
Douyu
Yalla
Quipp
Dent
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
GoFundMe
Talabat
Trendyol
Poshmark
Ашан
avito
BlaBlaCar
Buff.163
Beget
Burger King
Coinut
dodopizza
Drom
ДругВокруг
Metro
4Fun
myGLO
hh
LightChat
Магнит.Маркет
KFC
Lenta
MTS CashBack
Monese
Магнит
МВидео
PGbonus
32red
RegRu
СпортМастер
Самокат
СберМаркет
Stormgain
TradingView
Верный
ВкусВилл
Wildberries
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
premium.one
Truecaller
KuCoinPlay
EasyPay
Hezzl
OZON
YandexGo
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Lebocoin
TanTan
fiverr
CAIXA
My11Circle
CallApp
Citymobil
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Expressmoney
Faceit
Huya
inDriver
iQIYI
IQOS
JDcom
Lamoda
Likee
LUKOIL-AZS
LYKA
MEGA
Megogo
mosru
NimoTV
Okko
Pivko24
Taikang
Tango
TenChat
Trip
Twilio
urent/jet/RuSharing
Wink
Xiaomi
Ximalaya
YAPPY
Zupee
Вкусно и Точка
Детский мир
ЗдравСити
Лэтуаль
Около
Эльдорадо
Газпром
Золотая Корона
Золотое Яблоко
Столото
FarPost
Inboxlv
Marlboro
Oppo
QIWl
Tatneft
Sokolov
HAPPYTUK
Tosla
Rumble
Ininal
Сберчаевые
Sahibinden
Spartanpoker
WinzoGame
bet365
CashApp
SticPay
Consultant
Author24
Nttgame
OfferUp
Allegro
eWallet
米画师Mihuashi
paycell
Wish
Familia
GalaxyChat
BIP
163СOM
Meta
Betfair
Yubo
Lyft
cryptocom
WestStein
Dostavista
СберАптека
Skroutz
SneakersnStuff
AptekiPlus
PingCode
neftm
IndiaPlays
ROBINHOOD
Zilch
IPLwin
Depop
MPL
RummyOla
Kirana
IRCTC
Noon
LOCO
RummyWealth
Lotus
Ace2Three
Akudo
WorldRemit
МирЗнакомств
Blued
Oriflame
MoneyPay
GG
SellMonitor
Koshelek
Justdating
Podeli
CashFly
LigaPro
LoveRu
Codashop
Stripe
Sravni
Oldubil
Siply
Virgo
Thisshop
Gittigidiyor
FunPay
Coindcx
SoulApp
NovaPoshta
GMNG
RRSA
Algida
Grofers
888casino
24betting
Foody
Rush
AdaKami
Rozetka
kolesa.kz
Bukalapak
FreeChargeApp
kufarby
Kaya
Br777
Aitu
PingPong
GiraBank
IVI
Weverse
FoodHub
Bykea
Chispa
icq
TeenPattiStarpro
Immowelt
Ukrnet
Magicbricks
Cathay
Band
JungleeRummy
Uplay
Mewt
MOMO
SamsungShop
Freelancer
AptekaRU
GyFTR
PagSmile
Roposo
99acres
Букмекерские
Şikayet var
MobiKwik
RummyLoot
BLIBLI
AVON
CliQQ
PharmEasy
Temu
Nextdoor
RummyCulture
Paxful
CloudChat
Getmega
РСА
PaddyPower
Uklon
Rediffmail
Prom
UWIN
BeReal
Pocket52
Gemgala
Bazos
Dosi
MonobankIndia
Alfa
MarketGuru
勇仕网络Ys4fun
Uteka
Keybase
СберМегаМаркет
LazyPay
Perfluence
Glovo
UU163
EscapeFromTarkov
Iti
Probo
RuTube
Лейка
Окей
Asda
irancell
Acko
AfreecaTV
Alibaba
All Access
Angel One
Ankama
AstraPay
Autoru
Bajaj Finserv
BCA Syariah
Book My Play
Boosty
Brevo
Bunq
BusyFly
BytePlus
Casino/bet/gambling
CDEK
ChaingeFinance
Cian
CityMall
Cloud Manager
CMB
Coca-Cola
CollabAct
CourseHero
EarnEasy
Feeld
Feels
Flip
Flowwow
FreeNow
Friendtech
Fups
Gett
GlobalTel
GMX
GoPayz
Gopuff
gpnbonus
Grailed
Greggs
Greywoods
HappyFresh
Her
INDOBA
iPanelOnline
Ipsos iSay
KION
Lydia
Meitu
Mera Gaon
Miravia
MotorkuX
MTR Mobile
Muzz
myboost
Neocrypto
Next
NRJ Music Awards
Nubank
Ollis
OneForma
Ozan SuperApp
Paybis
Paysend
Pinduoduo
PizzaHut
PlayerAuctions
Playerzpot
Pockit
Potato Chat
Prakerja
Prenagen Club
punjab citizen
Rambler
Razer
Royal Canin
RummyCircle
Ryde
SBI Card
Servify
Shpock
SmartyPig
Spark Driver
StockyDodo
TamTam
Tata Neu
This Fate
tiketcom
TRUTH SOCIAL
Tuul
UangMe
Upwork
Uralairlines
Uzum
VFS GLOBAL
Voi
WINDS
WooPlus
X5ID
Yonogames
YouDo
Zasilkovna
Ziglu
Аптека Апрель
Банки
Бери заряд
БлинБери
Велобайк
Город
Почта России
Профи
Система Город
СушиВёсла
Фотострана
ZaleyCash
CoinFantasy
Chase
NMI
51exchange
Bjp
WellF
Sixer
Winmatch
Winzap
99Game
Unibit11
Swarail
Bingo101
Sbmurban
okk4.bet
Ludo24
WonderTicket
GoogleChat
Pokemon Center Online
Gamestheshop
WhatsApp2
PlayTime
Railone
WooHoo
Bharatgas
WinGO
KGEN
HDFC ERGO
Saathi
Artstation
Blue reward
Rapido
SHAKEPAY
Dealshare
EmergencyPaisa
Yakult