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Số ảo

Mua số ảo nhận SMS đăng ký A

Nhận SMS trực tuyến với số điện thoại ảo

Sử dụng số điện thoại dùng một lần để đăng ký A mà không lộ số điện thoại cá nhân của bạn. Số điện thoại ảo cho phép bạn nhận mã xác nhận ngay lập tức thông qua TIGER SMS.

Hàng triệu người sử dụng A mỗi ngày. Nếu bạn muốn truy cập mà không cần chia sẻ số điện thoại thật, số điện thoại tạm thời giúp bạn dễ dàng vượt qua bước xác minh mà vẫn giữ được sự riêng tư.

Dịch vụ đã chọn

A
0

số

10 quốc gia hàng đầu cho A

Dưới đây là 10 quốc gia có tỷ lệ nhận SMS cao nhất

Nhận số điện thoại ảo dùng một lần cho A

Số điện thoại ảo cho phép bạn sử dụng đầy đủ A trong khi vẫn giữ kín thông tin số điện thoại thật. Các số dùng tạm thời này phù hợp để xác minh nhanh, tạo hồ sơ doanh nghiệp hoặc thử nghiệm tài khoản mới.

Lợi ích khi chọn số điện thoại ảo

Sử dụng số A tạm thời để tránh spam, vận hành hồ sơ ngắn hạn hoặc quản lý nhiều tài khoản mà không cần SIM bổ sung.

  • Tạo hồ sơ A ngắn hạn. Lý tưởng cho các chiến dịch tạm thời hoặc kiểm tra khuyến mãi.
  • Vượt qua hạn chế địa lý. Đăng ký ngay cả khi A yêu cầu số điện thoại địa phương.
  • Bảo vệ quyền riêng tư. Giữ dữ liệu liên hệ cá nhân tránh xa bot và rò rỉ thông tin.
  • Thử nghiệm tự động hóa và nhắn tin hàng loạt. Tạo thêm tài khoản mà không cần đổi thiết bị.

Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng TIGER SMS

Bước 1

Tạo Tài Khoản và Nạp Tiền

Bắt đầu bằng cách đăng ký trên nền tảng TIGER SMS để tạo tài khoản. Sau khi hoàn tất đăng ký, hãy nạp tiền để mở khóa quyền truy cập vào danh sách số điện thoại ảo phong phú, phù hợp với nhiều mục đích xác minh khác nhau.

Bước 2

Chọn Quốc Gia và Dịch Vụ

Duyệt danh sách quốc gia có sẵn và chọn quốc gia phù hợp với mục đích của bạn.

Bước 3

Mua Số Điện Thoại Ảo

Chọn số bạn muốn và nhấn "Mua". Số đã chọn sẽ xuất hiện trong mục "Số đang hoạt động" trên bảng điều khiển và sẵn sàng sử dụng ngay.

Bước 4

Dùng số để xác minh

Sao chép số ảo đã nhận và nhập vào trường số điện thoại tương ứng khi đăng ký hoặc xác minh tài khoản của bạn.

Bước 5

Nhận Mã Xác Minh

Khi dịch vụ gửi mã xác minh, hãy quay lại giao diện TIGER SMS. Mã sẽ hiển thị rõ bên cạnh số đang hoạt động tương ứng.

Tiện Ích Thêm

Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.

Lợi ích chính của việc sử dụng số điện thoại dùng một lần

Dữ liệu liên hệ cá nhân luôn được ẩn

Không cần SIM vật lý hay thiết bị dự phòng

Mã xác minh được gửi ngay lập tức trực tuyến

Chọn số điện thoại từ nhiều quốc gia

Kết Luận

Với TIGER SMS, bạn có thể xác minh nhiều lần tài khoản A trong khi số điện thoại chính của bạn vẫn được ẩn.

Ngoài A, dịch vụ của chúng tôi cung cấp số ảo tạm thời cho các ứng dụng và nền tảng như:

facebook

Googlemessenger

Whatsapp

Amazon

Instagram+Threads

ChatGPT

Walmart

WeChat

Viber

Telegram

Google,youtube,Gmail

Spincrush

Mercado

TikTok/Douyin

Imo

Flipkart

Câu Hỏi Thường Gặp

Thông tin về việc có thêm số ảo mới có thể theo dõi qua bot Telegram chính thức @TigerSMSofficial_bot. Kênh này cập nhật kịp thời để giúp người dùng tiếp cận kho số mới nhất.

Chúng tôi không thể đảm bảo tỷ lệ nhận SMS 100% cho mọi số đã mua. Thuật toán của các dịch vụ có thể chặn tin nhắn đến số tạm thời vì nhiều lý do. Để tăng khả năng nhận được tin nhắn, hãy thử các cách sau:

  • Thử liên tục với số mới.
  • Thử số từ các quốc gia khác nhau.
  • Thay đổi địa chỉ IP bằng VPN.
  • Đăng xuất khỏi các tài khoản khác trên cùng thiết bị.

Số ảo là tài nguyên viễn thông lưu trữ trên đám mây, không gắn với SIM vật lý hay thiết bị, và không phụ thuộc vào vị trí địa lý cố định. Chức năng chính là nhận SMS, bao gồm OTP và mã kích hoạt.

Dịch vụ nhận SMS trên số ảo hoạt động nhờ sự kết hợp giữa thiết bị riêng và phần mềm. Chúng tôi dùng hạ tầng của mình để quản lý SIM và phần mềm tùy chỉnh để phân bổ số điện thoại cho khách hàng nhận tin.

Nếu dịch vụ bạn muốn sử dụng không có trong danh sách, hãy chọn tùy chọn "Khác" và chọn quốc gia phù hợp trong danh sách. Sau đó, bạn có thể tiếp tục mua số và dùng để hoàn tất đăng ký dịch vụ mong muốn.

Chọn dịch vụ

facebook

10064942 số

Googlemessenger

374250 số

Whatsapp

11765189 số

Amazon

16305953 số

Instagram+Threads

6278392 số

ChatGPT

3027513 số

Walmart

35339181 số

WeChat

5322937 số

Viber

3123395 số

Telegram

12590319 số

Google,youtube,Gmail

18449758 số

Spincrush

2000 số

Mercado

364943 số

TikTok/Douyin

15162526 số

Imo

2968562 số

Flipkart

130106 số

Discord

10281138 số

JivoMart

133708 số

Any other

3004928 số

Swiggy

299806 số

my jio

187000 số

Вконтакте

2028611 số

Naver

10023937 số

Myn Traffic

101690 số

Shopee

6370769 số

eBay

3082405 số

Signal

1895594 số

Apple

6981090 số

GooglePay

2000 số

RedBook

1415185 số

ZUS Coffee

122638 số

Uber

3094396 số

Snapchat

2955961 số

Picpay

233557 số

Alipay/Alibaba/1688

3064917 số

PayPal

2605837 số

Deliveroo

2761586 số

Netflix

3376919 số

Tokopedia

438297 số

Claude

1276543 số

Bumble

1930709 số

Gojek

1009592 số

Hing

1942376 số

Taptap Send

404824 số

Meesho

320937 số

Vinted

2038741 số

OkCupid

1074688 số

Yahoo

10563717 số

Happn

1641089 số

DiDi

1686212 số

Carousell

1302234 số

Grab

1611817 số

Dana

367126 số

BigBasket

2000 số

Zoho

2950860 số

Line messenger

3682505 số

Fotka

147717 số

GoogleVoice

375453 số

Airbnb

3158602 số

kleinanzeigen

10126 số

Linode

793866 số

Blizzard

2800619 số

Bolt

2293563 số

Doordash

445682 số

Akulaku

310760 số

Foodpanda

2950809 số

Payoneer

513576 số

Joyride

900222 số

Wolt

2393170 số

Rebtel

528276 số

Lazada

1609777 số

KakaoTalk

3328366 số

Ticketmaster

3997628 số

Paysafecard

1049062 số

Idealista

748033 số

Betano

397224 số

OVO

316749 số

Revolut

919447 số

Spotify

148148 số

Bilibili

989918 số

LinkedIN

5134263 số

Badoo

432379 số

Grindr

9235313 số

OLX

1800388 số

AGIBANK

137090 số

Tencent QQ

2262726 số

Yemeksepeti

1529231 số

Klarna

325284 số

LinkAja

210512 số

Vercel

508382 số

Twitter

3655412 số

Zomato

509054 số

AOL

4252930 số

Kaggle

764287 số

ProtonMail

2383080 số

BIGO LIVE

2104664 số

OffGamers

1899243 số

GCash

138927 số

Marktplaats

176336 số

Taobao

386451 số

Craigslist

3067650 số

Coinbase

1364576 số

Яндекс

1104535 số

Mercari

330191 số

Onet

178254 số

hily

2189295 số

IceCasino

64259 số

Leboncoin

1266952 số

Alchemy

340059 số

Meituan

53867 số

Innopay

4834 số

Nike

3010856 số

Skout

2403562 số

Careem

2367268 số

GroupMe

591870 số

McDonalds

1535434 số

Twitch

1008445 số

Weibo

2814543 số

Subito

925190 số

Wise

1509870 số

Eneba

652238 số

Fruitz

1203931 số

AliExpress

477076 số

Paytm

235433 số

G2G

342253 số

Eyecon

171059 số

BPJSTK

291195 số

Foodora

818314 số

Neon

248802 số

Shein

169576 số

Ubisoft

1394465 số

ENILIVE

19023 số

Nielsen

2000 số

Kwai

1209709 số

Steam

2901257 số

Microsoft

13541735 số

1688

330139 số

1хbet

115457 số

Jingdong

8537 số

Moneylion

146895 số

Douyu

319315 số

Yalla

2546119 số

Quipp

150746 số

Dent

249765 số

Papara

2572596 số

BitClout

785271 số

HQ Trivia

179378 số

Adidas

819275 số

Astropay

412748 số

Getir

1403980 số

Womply

256132 số

Hopi

603580 số

IFood

423212 số

PciPay

178297 số

Zalo

1450370 số

Michat

1326886 số

Hepsiburadacom

947363 số

Dream11

393754 số

GoFundMe

744746 số

Talabat

2834 số

Trendyol

482662 số

Poshmark

915810 số

Ашан

138917 số

avito

162396 số

BlaBlaCar

1426937 số

Buff.163

30417 số

Beget

92593 số

Burger King

850035 số

Coinut

8476 số

dodopizza

155817 số

Drom

203907 số

ДругВокруг

157180 số

Metro

237679 số

4Fun

277465 số

myGLO

60205 số

hh

100487 số

LightChat

502197 số

Магнит.Маркет

65371 số

KFC

867585 số

Lenta

125046 số

MTS CashBack

25819 số

Monese

498672 số

Магнит

139331 số

МВидео

185162 số

PGbonus

949588 số

32red

447826 số

RegRu

208036 số

СпортМастер

46150 số

Самокат

137321 số

СберМаркет

25883 số

Stormgain

122094 số

TradingView

332884 số

Верный

31043 số

ВкусВилл

132853 số

Wildberries

886154 số

Zhihu

117664 số

Airtel

138959 số

Venmo

177465 số

Mail.ru

1036680 số

Одноклассники

1139791 số

Юла

67875 số

Seosprint

155803 số

Mamba, MeetMe

1017865 số

premium.one

309246 số

Truecaller

778712 số

KuCoinPlay

219845 số

EasyPay

225752 số

Hezzl

241644 số

OZON

930187 số

YandexGo

31910 số

Hermes

141829 số

Delivery Club

282913 số

Potato

199965 số

Dhani

262869 số

Olacabs

623199 số

Netease

492915 số

Baidu

28472731 số

Amasia

243542 số

Clubhouse

1772415 số

Skype

567409 số

LoveLocal

192810 số

Dundle

371681 số

BotIm

95542 số

Swagbucks

8129 số

99app

457908 số

Indomaret

470263 số

Lebocoin

2523 số

TanTan

1030868 số

fiverr

1780950 số

CAIXA

779755 số

My11Circle

254202 số

CallApp

93092 số

Citymobil

185299 số

CommunityGaming

554666 số

DewuPoison

420115 số

Dominos Pizza

58031 số

Expressmoney

38309 số

Faceit

56217 số

Huya

317304 số

inDriver

534701 số

iQIYI

226386 số

IQOS

858711 số

JDcom

1871445 số

Lamoda

163241 số

Likee

234091 số

LUKOIL-AZS

72272 số

LYKA

225778 số

MEGA

167764 số

Megogo

297426 số

mosru

94816 số

NimoTV

54663 số

Okko

76019 số

Pivko24

67751 số

Taikang

164146 số

Tango

1240653 số

TenChat

197225 số

Trip

311083 số

Twilio

670911 số

urent/jet/RuSharing

194752 số

Wink

259243 số

Xiaomi

411903 số

Ximalaya

209031 số

YAPPY

136571 số

Zupee

302784 số

Вкусно и Точка

237670 số

Детский мир

122740 số

ЗдравСити

22654 số

Лэтуаль

140573 số

Около

21395 số

Эльдорадо

97290 số

Газпром

2834 số

Золотая Корона

2825 số

Золотое Яблоко

14390 số

Столото

20881 số

FarPost

253668 số

Inboxlv

178997 số

Marlboro

33579 số

Oppo

218544 số

QIWl

46010 số

Tatneft

77698 số

Sokolov

41437 số

HAPPYTUK

74823 số

Tosla

192190 số

Rumble

2834 số

Ininal

52539 số

Сберчаевые

7740 số

Sahibinden

9573 số

Spartanpoker

2834 số

WinzoGame

303067 số

bet365

262795 số

CashApp

100490 số

SticPay

33058 số

Consultant

23970 số

Author24

24277 số

Nttgame

1698033 số

OfferUp

135972 số

Allegro

215258 số

eWallet

249463 số

米画师Mihuashi

162110 số

paycell

1056634 số

Wish

654696 số

Familia

76879 số

GalaxyChat

251026 số

BIP

147433 số

163СOM

119316 số

Meta

146985 số

Betfair

251020 số

Yubo

308260 số

Lyft

671876 số

cryptocom

599714 số

WestStein

139090 số

Dostavista

181062 số

СберАптека

23396 số

Skroutz

133125 số

SneakersnStuff

157092 số

AptekiPlus

21908 số

PingCode

93649 số

neftm

23625 số

IndiaPlays

63855 số

ROBINHOOD

23476 số

Zilch

190065 số

IPLwin

23777 số

Depop

576619 số

MPL

168340 số

RummyOla

21782 số

Kirana

23866 số

IRCTC

356569 số

Noon

1427998 số

LOCO

24310 số

RummyWealth

74672 số

Lotus

145371 số

Ace2Three

24749 số

Akudo

127078 số

WorldRemit

650516 số

МирЗнакомств

21704 số

Blued

174693 số

Oriflame

179181 số

MoneyPay

22941 số

GG

240261 số

SellMonitor

22293 số

Koshelek

22828 số

Justdating

970253 số

Podeli

21040 số

CashFly

22396 số

LigaPro

25218 số

LoveRu

150586 số

Codashop

482026 số

Stripe

98833 số

Sravni

59380 số

Oldubil

754045 số

Siply

51351 số

Virgo

71673 số

Thisshop

20858 số

Gittigidiyor

75351 số

FunPay

52286 số

Coindcx

168114 số

SoulApp

80480 số

NovaPoshta

85742 số

GMNG

24348 số

RRSA

95846 số

Algida

167726 số

Grofers

37960 số

888casino

119361 số

24betting

23537 số

Foody

473245 số

Rush

252491 số

AdaKami

134076 số

Rozetka

144530 số

kolesa.kz

189583 số

Bukalapak

153568 số

FreeChargeApp

42509 số

kufarby

81285 số

Kaya

114135 số

Br777

22510 số

Aitu

52374 số

PingPong

464150 số

GiraBank

135280 số

IVI

87037 số

Weverse

627027 số

FoodHub

232093 số

Bykea

46545 số

Chispa

84093 số

icq

518720 số

TeenPattiStarpro

108217 số

Immowelt

82286 số

Ukrnet

154080 số

Magicbricks

33904 số

Cathay

460563 số

Band

21434 số

JungleeRummy

32220 số

Uplay

488084 số

Mewt

22793 số

MOMO

151945 số

SamsungShop

363234 số

Freelancer

603935 số

AptekaRU

24015 số

GyFTR

58989 số

PagSmile

137258 số

Roposo

37631 số

99acres

163173 số

Букмекерские

71661 số

Şikayet var

1215565 số

MobiKwik

167001 số

RummyLoot

112503 số

BLIBLI

572579 số

AVON

145303 số

CliQQ

101614 số

PharmEasy

32632 số

Temu

1187385 số

Nextdoor

296762 số

RummyCulture

45343 số

Paxful

329849 số

CloudChat

318656 số

Getmega

21864 số

РСА

52011 số

PaddyPower

429513 số

Uklon

241626 số

Rediffmail

357753 số

Prom

235773 số

UWIN

96359 số

BeReal

97160 số

Pocket52

105743 số

Gemgala

222635 số

Bazos

345822 số

Dosi

552014 số

MonobankIndia

92779 số

Alfa

154535 số

MarketGuru

94279 số

勇仕网络Ys4fun

113547 số

Uteka

20694 số

Keybase

448999 số

СберМегаМаркет

49923 số

LazyPay

96404 số

Perfluence

229665 số

Glovo

367074 số

UU163

146807 số

EscapeFromTarkov

707475 số

Iti

122819 số

Probo

65837 số

RuTube

45273 số

Лейка

22185 số

Окей

21173 số

Asda

119939 số

irancell

21741 số

Acko

20877 số

AfreecaTV

134059 số

Alibaba

1173484 số

All Access

203123 số

Angel One

131307 số

Ankama

220568 số

AstraPay

257697 số

Autoru

51049 số

Bajaj Finserv

21544 số

BCA Syariah

36409 số

Book My Play

8453 số

Boosty

20536 số

Brevo

645327 số

Bunq

382123 số

BusyFly

21598 số

BytePlus

263514 số

Casino/bet/gambling

84982 số

CDEK

21552 số

ChaingeFinance

46966 số

Cian

23370 số

CityMall

2197 số

Cloud Manager

456079 số

CMB

293386 số

Coca-Cola

242022 số

CollabAct

22231 số

CourseHero

307352 số

EarnEasy

26107 số

Feeld

711090 số

Feels

359219 số

Flip

152594 số

Flowwow

64303 số

FreeNow

612137 số

Friendtech

171511 số

Fups

23241 số

Gett

524875 số

GlobalTel

93032 số

GMX

927499 số

GoPayz

21104 số

Gopuff

398646 số

gpnbonus

23339 số

Grailed

536404 số

Greggs

339435 số

Greywoods

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