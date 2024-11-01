Beli nomor virtual untuk registrasi SMS A
Terima SMS secara online dengan nomor virtual
Gunakan nomor sekali pakai untuk mendaftar A tanpa mengekspos nomor pribadi Anda. Nomor virtual memungkinkan Anda menerima kode konfirmasi secara instan melalui TIGER SMS.
Jutaan orang mengandalkan A setiap hari. Jika Anda ingin akses tanpa membagikan nomor ponsel asli, nomor telepon sementara memudahkan Anda melewati verifikasi sambil tetap menjaga privasi.
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10 negara teratas untuk A
Berikut adalah 10 negara dengan tingkat pengiriman tertinggi
Dapatkan nomor virtual sekali pakai untuk A
Nomor virtual memberi Anda akses penuh ke A sambil menjaga detail nomor asli Anda tetap tersembunyi. Nomor sekali pakai ini cocok untuk verifikasi cepat, profil bisnis, atau pengujian akun baru.
Manfaat memilih nomor virtual
Gunakan nomor A sementara untuk menghindari spam, menjalankan profil jangka pendek, atau mengelola banyak akun tanpa kartu SIM tambahan.
- Buat profil A jangka pendek. Ideal untuk kampanye sementara atau pengecekan promo.
- Lewati pembatasan geografis. Daftar meskipun akses A memerlukan nomor lokal.
- Lindungi privasi. Jauhkan data kontak pribadi dari bot dan kebocoran.
- Uji otomatisasi dan pesan massal. Buat akun tambahan tanpa mengganti perangkat.
Panduan Langkah-demi-Langkah untuk Memulai dengan TIGER SMS
Langkah 1
Buat Akun dan Tambahkan Dana
Mulailah dengan membuat profil pengguna di platform TIGER SMS. Setelah berhasil mendaftar, setorkan dana ke akun Anda untuk mendapatkan akses ke berbagai nomor virtual yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan verifikasi.
Langkah 2
Pilih Negara dan Layanan Anda
Jelajahi daftar negara yang tersedia dan pilih yang paling sesuai dengan penggunaan Anda.
Langkah 3
Peroleh Nomor Virtual Anda
Lanjutkan dengan memilih nomor yang Anda inginkan dan klik opsi "Beli". Nomor yang dipilih akan muncul di bagian "Nomor Aktif" di dasbor Anda, siap digunakan segera.
Langkah 4
Gunakan nomor untuk verifikasi
Salin nomor virtual yang diperoleh dan masukkan ke kolom nomor telepon yang ditentukan saat mendaftar atau memverifikasi akun Anda.
Langkah 5
Akses Kode Verifikasi Anda
Setelah layanan mengirim pesan verifikasi, kembali ke antarmuka TIGER SMS. Kode konfirmasi akan terlihat jelas di samping nomor aktif yang sesuai.
Bonus
Jika kode SMS Anda tidak tiba dalam waktu 20 menit, saldo Anda akan dikembalikan secara otomatis—tanpa pertanyaan. Anda hanya membayar untuk pesan yang berhasil diterima.
Manfaat utama menggunakan nomor sekali pakai
Data kontak pribadi tetap tersembunyi
Tidak perlu kartu SIM fisik atau perangkat cadangan
Kode verifikasi diterima secara instan online
Pilih nomor dari berbagai negara
Kesimpulan
Dengan TIGER SMS Anda dapat memverifikasi akun A berulang kali sementara nomor utama Anda tetap tersembunyi.
Selain A, layanan kami menawarkan nomor virtual sementara untuk aplikasi dan platform seperti:
Googlemessenger
Amazon
Instagram+Threads
ChatGPT
Walmart
Viber
Telegram
Google,youtube,Gmail
Spincrush
Mercado
TikTok/Douyin
Imo
Flipkart
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Informasi mengenai ketersediaan nomor virtual baru dapat dipantau melalui bot Telegram resmi @TigerSMSofficial_bot. Kanal ini memberikan pembaruan tepat waktu untuk membantu pengguna mengakses inventaris nomor terbaru.
Kami tidak dapat menjamin tingkat pengiriman SMS 100% untuk setiap nomor yang dibeli. Algoritme layanan dapat memblokir pengiriman pesan ke nomor sementara karena berbagai alasan. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, pertimbangkan strategi berikut:
- Cobalah terus menggunakan nomor baru.
- Coba nomor dari negara yang berbeda.
- Ubah alamat IP Anda dengan menggunakan layanan VPN.
- Keluar dari akun aktif lainnya di perangkat Anda.
Nomor virtual adalah sumber daya telekomunikasi yang di-hosting di cloud, tidak terikat pada kartu SIM fisik atau perangkat, dan tidak bergantung pada lokasi geografis tertentu. Fungsi utamanya adalah menerima SMS, termasuk OTP dan kode aktivasi.
Layanan penerimaan SMS pada nomor virtual beroperasi melalui kombinasi perangkat dan perangkat lunak milik kami. Kami menggunakan infrastruktur sendiri untuk mengelola kartu SIM, bersama perangkat lunak khusus untuk mengalokasikan nomor seluler kepada pelanggan guna menerima pesan.
Jika layanan spesifik yang Anda coba aktifkan tidak ditampilkan, pilih opsi yang bertuliskan "Lainnya" dan pilih negara yang sesuai dari daftar yang diberikan. Anda kemudian dapat melanjutkan dengan membeli nomor dan menggunakannya untuk menyelesaikan proses pendaftaran untuk layanan yang diinginkan.
Pilih layanan
Googlemessenger
Amazon
Instagram+Threads
ChatGPT
Walmart
Viber
Telegram
Google,youtube,Gmail
Spincrush
Mercado
TikTok/Douyin
Imo
Flipkart
Discord
JivoMart
Any other
Swiggy
my jio
Вконтакте
Naver
Myn Traffic
Shopee
eBay
Signal
Apple
GooglePay
RedBook
ZUS Coffee
Uber
Snapchat
Picpay
Alipay/Alibaba/1688
PayPal
Deliveroo
Netflix
Tokopedia
Claude
Bumble
Gojek
Hing
Taptap Send
Meesho
Vinted
OkCupid
Yahoo
Happn
DiDi
Carousell
Grab
Dana
BigBasket
Zoho
Line messenger
Fotka
GoogleVoice
Airbnb
kleinanzeigen
Linode
Blizzard
Bolt
Doordash
Akulaku
Foodpanda
Payoneer
Joyride
Wolt
Rebtel
Lazada
KakaoTalk
Ticketmaster
Paysafecard
Idealista
Betano
OVO
Revolut
Spotify
Bilibili
Badoo
Grindr
OLX
AGIBANK
Tencent QQ
Yemeksepeti
Klarna
LinkAja
Vercel
Zomato
AOL
Kaggle
ProtonMail
BIGO LIVE
OffGamers
GCash
Marktplaats
Taobao
Craigslist
Coinbase
Яндекс
Mercari
Onet
hily
IceCasino
Leboncoin
Alchemy
Meituan
Innopay
Nike
Skout
Careem
GroupMe
McDonalds
Twitch
Subito
Wise
Eneba
Fruitz
AliExpress
Paytm
G2G
Eyecon
BPJSTK
Foodora
Neon
Shein
Ubisoft
ENILIVE
Nielsen
Kwai
Steam
Microsoft
1688
1хbet
Jingdong
Moneylion
Douyu
Yalla
Quipp
Dent
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
GoFundMe
Talabat
Trendyol
Poshmark
Ашан
avito
BlaBlaCar
Buff.163
Beget
Burger King
Coinut
dodopizza
Drom
ДругВокруг
Metro
4Fun
myGLO
hh
LightChat
Магнит.Маркет
KFC
Lenta
MTS CashBack
Monese
Магнит
МВидео
PGbonus
32red
RegRu
СпортМастер
Самокат
СберМаркет
Stormgain
TradingView
Верный
ВкусВилл
Wildberries
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
premium.one
Truecaller
KuCoinPlay
EasyPay
Hezzl
OZON
YandexGo
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Lebocoin
TanTan
fiverr
CAIXA
My11Circle
CallApp
Citymobil
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Expressmoney
Faceit
Huya
inDriver
iQIYI
IQOS
JDcom
Lamoda
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LUKOIL-AZS
LYKA
MEGA
Megogo
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NimoTV
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