문자 인증용 가상 번호 구매 Telegram

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가상 번호

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가상 번호로 온라인에서 SMS를 받으세요.

가상 번호로 온라인에서 SMS 받기

매일 수백만 명이 Telegram를 이용합니다. 실제 휴대폰 번호를 공개하지 않고 서비스에 접속하려면, 임시 전화번호를 사용해 검증을 쉽게 통과하고 개인정보를 보호하세요.

선택됨 서비스

Telegram
3964329

상위 10개 국가 Telegram

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크로아티아
1084

$2.593

미국 VIP
2000

$1.284

몰디브
1585

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슬로베니아
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프랑스
21747

$2.0217

우크라이나
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폴란드
82467

$1.5167

오스트리아
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$1.1765

싱가포르
2012

$2.9413

캐나다
238117

$0.2974

Telegram용 일회성 가상 번호를 받으세요.

가상 번호를 사용하면 실제 휴대폰 정보를 숨긴 채 Telegram에 완전히 접근할 수 있습니다. 이러한 임시 번호는 빠른 인증, 비즈니스 프로필 또는 새 계정 테스트에 적합합니다.

가상 번호를 선택하는 이점

일회성 Telegram 번호를 사용하여 스팸을 피하고, 단기 프로필을 운영하거나, 추가 SIM 카드 없이 여러 계정을 관리하세요.

  • 일시적인 Telegram 프로필 생성. 임시 캠페인이나 프로모션 확인에 이상적입니다.
  • 지리적 제한 우회. Telegram 접근에 지역 번호가 필요한 경우에도 등록 가능합니다.
  • 개인정보 보호. 개인 연락처 데이터를 봇과 유출로부터 안전하게 보관하세요.
  • 자동화 및 대량 메시징 테스트. 기기를 교체하지 않고 추가 계정을 생성할 수 있습니다.

TIGER SMS 시작하기 – 단계별 가이드

단계 1

계정 생성 및 자금 충전

TIGER SMS 플랫폼에 사용자 계정을 등록하세요. 등록 후에는 다양한 인증 요구에 맞는 가상 번호를 이용하기 위해 계정에 자금을 충전합니다.

단계 2

국가 및 서비스 선택

이용 목적에 가장 적합한 국가를 선택하세요.

단계 3

가상 번호 구매

원하는 번호를 선택하고 "구매"를 클릭하세요. 선택한 번호는 대시보드의 "활성 번호" 섹션에 표시되며 즉시 사용할 수 있습니다.

단계 4

인증에 번호 사용

발급받은 가상 번호를 복사하여 회원가입 또는 계정 인증 시 지정된 전화번호 입력란에 입력하세요.

단계 5

인증 코드 수신

서비스에서 인증 메시지를 보내면 TIGER SMS 인터페이스로 돌아가세요. 확인 코드는 해당 활성 번호 옆에 명확히 표시됩니다.

보너스

20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.

일회용 번호 사용의 주요 이점

개인 연락처 데이터는 숨겨진 상태로 유지됩니다

물리적 SIM 카드나 추가 기기가 필요하지 않습니다

인증 코드가 온라인으로 즉시 도착합니다

여러 국가의 번호 중에서 선택하세요

결론

TIGER SMS를 사용하면 기본 번호를 숨긴 상태에서 Telegram 계정을 반복적으로 인증할 수 있습니다.

Telegram 외에도 당사 서비스는 다음과 같은 앱 및 플랫폼을 위한 임시 가상 번호를 제공합니다:

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

Discord

자주 묻는 질문(FAQ)

새로운 가상 번호의 उपलब्ध 여부는 공식 Telegram 봇 @TigerSMSofficial_bot에서 확인할 수 있습니다. 이 채널은 최신 번호 재고에 접근할 수 있도록 적시에 업데이트를 제공합니다.

모든 구매 번호에 대해 100% SMS 수신을 보장할 수 없습니다. 서비스 알고리즘이 여러 이유로 임시 번호로의 메시지 수신을 차단할 수 있습니다. 성공 확률을 높이려면 다음 방법을 시도하세요:

  • 계속해서 새로운 번호 시도
  • 다른 국가의 번호를 시도해 보세요.
  • VPN을 사용해 IP 주소를 변경하세요.
  • 기기에서 해당 서비스의 다른 계정 로그아웃

가상 번호는 클라우드에 호스팅되는 통신 자원으로, 물리적 SIM 카드나 기기에 연결되지 않고 고정된 지리적 위치에 의존하지 않습니다. 주요 기능은 OTP와 인증/활성화 코드를 포함한 SMS 수신입니다.

가상 번호에서 SMS를 받는 서비스는 전용 장비와 소프트웨어의 조합으로 작동합니다. 우리는 SIM 카드 관리를 위한 자체 인프라와 고객에게 메시지 수신용 모바일 번호를 할당하는 맞춤형 소프트웨어를 사용합니다.

해당 서비스가 목록에 없을 경우, “기타” 항목을 선택하고 적절한 국가를 고른 후 번호를 구매해 사용하실 수 있습니다.

서비스 선택

facebook

2999922

Whatsapp

4940785

Instagram+Threads

4144082

Amazon

5568868

Viber

2908331

Flipkart

4008

Google,youtube,Gmail

20087374

Telegram

3964329

ChatGPT

2063707

TikTok/Douyin

3839223

WeChat

3110128

Вконтакте

2081331

Swiggy

2100

Mercado

150227

my jio

4000

JivoMart

4099

Discord

2496548

Myn Traffic

3000

Truecaller

601849

Uber

2713910

Any other

1992189

ZUS Coffee

12610

Shopee

2871199

GooglePay

1000

Signal

1217290

Netflix

2206141

PayPal

8780802

Snapchat

2290617

Naver

2621486

BigBasket

2000

Meesho

1100

Deliveroo

1817842

eBay

2078552

Bumble

1326907

Carousell

724148

DiDi

1328038

Apple

2313922

Vinted

1362663

Spincrush

1000

Claude

1326450

Grab

628037

Shein

1001

Payoneer

641370

Dana

147205

Alipay/Alibaba/1688

1693388

OkCupid

1107484

GMX

20716

Picpay

234659

Walmart

283792

Ticketmaster

1644151

Gojek

719544

Googlemessenger

695723

Bolt

1241997

Hing

1383945

Line messenger

3902291

KakaoTalk

2571834

Tencent QQ

2266064

Blizzard

1953445

Imo

1706370

Tokopedia

184763

Bilibili

487228

Foodpanda

1708327

bet365

892574

fiverr

1040293

Badoo

518339

Grindr

2298013

Happn

1170801

Mercari

317009

Zoho

1844142

Wolt

1009504

Yahoo

2921707

kleinanzeigen

1000

GoogleVoice

364983

Airbnb

1906051

OLX

1749564

Akulaku

184415

LinkAja

152711

Rebtel

245903

Taobao

554463

Craigslist

8121813

Paysafecard

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Revolut

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Яндекс

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OZON

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OffGamers

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GCash

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Yalla

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OVO

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Taptap Send

252514

BeReal

15943

Meituan

40462

Steam

1812785

Twitter

2078541

Skout

1327917

Yemeksepeti

676093

Idealista

476020

Onet

44592

GG

57420

Linode

443181

IceCasino

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Klarna

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Marktplaats

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Vercel

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ENILIVE

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Jingdong

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Coinbase

1295255

GoFundMe

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BlaBlaCar

637557

Kaggle

675673

ProtonMail

2034806

Twitch

739838

BIGO LIVE

1507060

Twilio

182806

Wise

249120

Sahibinden

8519

Immowelt

7613

Eyecon

109844

Ubisoft

178129

Railone

2005

Match

329695

Bharatgas

1000

Kwai

1258169

Microsoft

8157125

1688

629312

Nike

1798445

1хbet

546336

Moneylion

626260

Douyu

568196

Zomato

568333

Quipp

733

Dent

611326

AOL

1814284

Lazada

1205052

Careem

1389996

Papara

1653008

BitClout

483257

HQ Trivia

375582

Adidas

8954443

Astropay

806999

Getir

7312878

Womply

302641

Hopi

2852

IFood

587967

PciPay

41

Zalo

602576

Michat

1043083

Hepsiburadacom

244012

Dream11

7011

Talabat

2000

Trendyol

8754

Poshmark

619349

avito

2499

Buff.163

9845

Burger King

222055

ДругВокруг

28599

4Fun

73547

GroupMe

553108

myGLO

1754

LightChat

163155

MTS CashBack

17824

McDonalds

341073

Monese

548846

МВидео

20398

PGbonus

977003

32red

144370

Spotify

314677

Stormgain

411

Zhihu

2641

Weibo

1624203

Airtel

330

Venmo

317911

Mail.ru

740934

Одноклассники

717648

Юла

47885

Seosprint

21199

Mamba, MeetMe

1105627

EasyPay

587

Hezzl

370921

Hermes

29460

Delivery Club

24466

Potato

97834

Dhani

691703

Olacabs

791901

Netease

693207

Baidu

1918354

Amasia

432321

Clubhouse

1357546

RedBook

901973

Skype

597076

LoveLocal

0

Dundle

397

BotIm

575008

Swagbucks

302641

99app

477879

Indomaret

183937

Subito

148442

Lebocoin

2000

TanTan

766080

CAIXA

994985

My11Circle

18

CallApp

18042

CommunityGaming

442251

DewuPoison

155956

Dominos Pizza

15015

Huya

7000

inDriver

387874

IQOS

506332

JDcom

667660

Joyride

586353

LYKA

25556

NimoTV

1000

Tango

686550

urent/jet/RuSharing

0

Xiaomi

89087

Ximalaya

1000

Zupee

2018

Золотая Корона

4378

Oppo

5000

QIWl

12280

Doordash

10900

HAPPYTUK

5000

Tosla

0

Rumble

313638

Ininal

1027

Spartanpoker

0

WinzoGame

587147

CashApp

307841

SticPay

75843

Nttgame

420740

OfferUp

5012

Allegro

67292

eWallet

186122

米画师Mihuashi

10000

paycell

180706

Wish

542143

GalaxyChat

225942

BIP

1857

163СOM

5000

Meta

1680

Betfair

32219

Yubo

82570

Lyft

45659

cryptocom

1963

WestStein

9703

Dostavista

153293

Skroutz

534

SneakersnStuff

168207

hily

726794

Fotka

49608

IndiaPlays

0

ROBINHOOD

6000

Zilch

168954

IPLwin

0

Depop

505407

MPL

0

RummyOla

0

Kirana

0

IRCTC

2033

Eneba

74436

Noon

766363

LOCO

0

RummyWealth

0

AGIBANK

425030

Lotus

23102

Ace2Three

0

Akudo

0

WorldRemit

1074

Blued

7459

Oriflame

617

MoneyPay

212

Justdating

581496

CashFly

0

LoveRu

170555

Codashop

46306

Stripe

5000

Oldubil

549328

Siply

0

Virgo

40160

Thisshop

6000

Gittigidiyor

0

FunPay

2901

Coindcx

0

SoulApp

14536

Fruitz

834089

NovaPoshta

6717

GMNG

0

RRSA

0

Algida

0

Grofers

0

888casino

7115

24betting

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Foody

251812

Rush

18

AdaKami

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Rozetka

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kolesa.kz

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Bukalapak

80089

FreeChargeApp

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kufarby

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Kaya

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Br777

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Aitu

1407

PingPong

197777

GiraBank

57468

Weverse

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FoodHub

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Bykea

2000

Chispa

14052

icq

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TeenPattiStarpro

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AliExpress

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Ukrnet

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Magicbricks

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Cathay

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Band

1000

JungleeRummy

0

Uplay

80938

Mewt

0

MOMO

10028

SamsungShop

17

Freelancer

180506

GyFTR

0

PagSmile

57460

Paytm

50190

Roposo

0

99acres

243

Букмекерские

2236

Şikayet var

349131

MobiKwik

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RummyLoot

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BLIBLI

198992

AVON

29375

CliQQ

15015

PharmEasy

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Temu

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Nextdoor

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RummyCulture

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Leboncoin

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Paxful

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CloudChat

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Getmega

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Uklon

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Rediffmail

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Prom

1364

UWIN

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Pocket52

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Gemgala

78733

Bazos

1155

Dosi

281682

MonobankIndia

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Alfa

2000

G2G

26535

勇仕网络Ys4fun

11121

Keybase

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LazyPay

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Glovo

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UU163

85201

EscapeFromTarkov

54304

Iti

547440

Probo

61513

Asda

75226

irancell

1000

Acko

0

AfreecaTV

81573

Alchemy

192389

Alibaba

499

All Access

155984

Angel One

80191

Ankama

9092

AstraPay

186682

Bajaj Finserv

0

BCA Syariah

19056

Betano

9344

Book My Play

0

BPJSTK

170779

Bunq

7762

BytePlus

154616

Casino/bet/gambling

74350

CityMall

2218

Cloud Manager

132153

CMB

191100

Coca-Cola

5000

CollabAct

0

CourseHero

160286

EarnEasy

0

Feeld

33145

Feels

237834

Flip

79778

Foodora

250548

FreeNow

396395

Friendtech

142757

Fups

209

Gett

241625

GoPayz

899

Gopuff

241045

Grailed

247994

Greggs

227512

Greywoods

173914

Her

169772

INDOBA

18870

iPanelOnline

13491

Ipsos iSay

541992

Lydia

72983

Meitu

75942

Mera Gaon

18

Miravia

144920

MotorkuX

173835

MTR Mobile

45351

Muzz

243057

myboost

7520

Neocrypto

139229

Neon

726041

Next

477351

Nubank

93198

OneForma

245478

Ozan SuperApp

0

Paybis

750

Paysend

174402

Pinduoduo

257761

PizzaHut

40727

PlayerAuctions

46691

Playerzpot

0

Pockit

162993

Potato Chat

159258

Prakerja

58572

Prenagen Club

58780

punjab citizen

0

Rambler

4081

Razer

5000

RummyCircle

18

Ryde

243704

SBI Card

0

Servify

0

Shpock

251379

SmartyPig

5000

Spark Driver

5000

StockyDodo

0

Tata Neu

208

This Fate

2641

tiketcom

58863

TRUTH SOCIAL

394327

Tuul

146642

UangMe

80513

Upwork

287592

Voi

234393

WINDS

0

WooPlus

246035

Yonogames

0

Zasilkovna

681

CoinFantasy

1000

Chase

302641

NMI

2000

51exchange

0

Bjp

0

WellF

302641

Sixer

2000

Winmatch

0

Winzap

1000

99Game

0

Swarail

0

Bingo101

0

Sbmurban

2000

okk4.bet

13041

Ludo24

2000

WonderTicket

0

Innopay

2000

GoogleChat

320309

Pokemon Center Online

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Gamestheshop

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WhatsApp2

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WooHoo

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Nielsen

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싱가포르

2012

$2.9413

캐나다

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자메이카

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$0.2992

터키

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스페인

7197

$2.7511

그리스

2615

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미국

21912

$0.2714

인도네시아

237759

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보츠와나

30703

$0.3184

일본

3907

$1.4794

뉴질랜드

1111

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멕시코

7666

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독일

8466

$1.8177

이탈리아

353132

$0.7841

아르헨티나

15215

$0.3173

콜롬비아

22822

$0.2496

태국

11019

$0.6268

나미비아

5803

$0.2951

우즈베키스탄

322633

$0.82

사우디아라비아

17542

$0.47

영국

96108

$0.5869

감비아

2095

$0.3765

니카라과

3505

$0.2951

오만

3919

$0.4631

브라질

510062

$0.3057

인도

3069

$0.3463

튀니지

10681

$0.2514

콩고

10843

$0.3193

페루

2625

$0.3805

체코 공화국

1714

$1.785

볼리비아

4687

$0.2278

아이티

3243

$0.3637

칠레

9445

$0.1982

스와질란드

1003

$0.2951

카자흐스탄

2588

$1.6637

홍콩

6715

$0.5627

케냐

8518

$0.1706

코트디부아르/상아해안국

3197

$0.2168

포르투갈

6415

$2.1276

조던

20028

$0.48

짐바브웨

6309

$0.2534

헝가리

2008

$0.4

카메룬

4671

$0.2951

말레이시아

27758

$0.41

아르메니아

85697

$0.35

파키스탄

290684

$0.208

에콰도르

5384

$0.226

스위스

3918

$1.062

가나

14367

$0.1699

쿠웨이트

1487

$0.2951

필리핀

54213

$0.3832

남아프리카

5105

$0.158

네덜란드

10865

$1

모로코

10855

$0.1788

라오 인민국

7734

$0.4851

루마니아

4379

$2.0454

예멘

11458

$0.3562

알제리

6020

$0.1841

카타르

1748

$0.33

가봉

7322

$0.2343

가이아나

2934

$0.3736

과테말라

2294

$0.463

기니

3114

$0.4455

나이지리아

1075

$0.4087

남수단

2212

$0.3645

네팔

4784

$0.3977

니제르

4462

$0.4422

덴마크

2935

$2.5

도미니카

4877

$0.3301

도미니카 공화국

2007

$0.4466

동티모르

6147

$0.517

라이베리아

4106

$0.1991

라트비아

1671

$2.54

레바논

1588

$0.3765

레소토

2892

$0.5231

르완다

9234

$0.4235

리비아

1114

$0.3439

마다가스카르

9401

$0.3639

말라위

7004

$0.3632

모리타니아

2411

$0.4051

몰도바 공화국

2093

$1.8905

몽골

4192

$0.4835

미얀마

116368

$0.0435

방글라데시

7885

$0.18

베네수엘라

13808

$0.3177

베닌

13805

$0.2117

베트남

10359

$0.2219

벨기에

7625

$9.4119

보스니아 헤르체고비나

2020

$0.37

부룬디

6633

$0.365

부르키나 파소

4423

$0.5062

부탄

7049

$0.6224

불가리아

1197

$2.353

스리랑카

3686

$0.2537

슬로바키아

2703

$0.4396

시리아 아랍 공화국

2353

$0.39

시에라리온

2675

$0.2951

아랍에미리트 연합

9342

$4.0599

아제르바이잔

2703

$0.8875

아프가니스탄

3570

$0.4175

알바니아

30087

$0.28

앙골라

4962

$0.25

앤티가 바부다

2046

$0.45

에스토니아

3839

$1.6697

에티오피아

7008

$0.21

엘살바도르

8114

$0.4152

온두라스

5331

$0.8824

우간다

4005

$0.389

이라크

4261

$0.4193

이란

6679

$1.0589

이집트

12153

$0.2932

잠비아

10881

$0.292

조지아

2709

$0.6521

캄보디아

1375

$0.5525

콩고 (민주 공화국)

3108

$0.2996

쿠바

1838

$0.4147

타지키스탄

5172

$0.3538

토고

2642

$0.2665

파나마

4974

$0.2986

파라과이

2726

$0.251

핀란드

1376

$3.1439

호주

23291

$2.353

과들루프

3877

$0.374

그레나다

2328

$0.2353

기니비사우

1220

$0.3529

노르웨이

3338

$0.6961

뉴칼레도니아

1105

$0.5294

대만

94062

$11.7647

대한민국

1000

$0.433

룩셈부르크

3929

$0.374

리투아니아

1300

$0.295

마카오

1044

$0.4118

마케도니아

1374

$0.9412

말리

6511

$0.3595

말타

7759

$2.9412

모나코

5358

$0.3059

모리셔스

5668

$0.4196

모잠비크

8035

$0.2676

몬세라트

1763

$0.4353

몬테네그로

1689

$0.3529

미국 가상

7000

$0.5318

바레인

1042

$0.3529

바베이도스

4128

$0.3529

바하마

5070

$0.3765

버뮤다

1000

$0.366

벨라루스

4783

$1.268

벨리즈

3585

$0.3529

브루나이 다루살람

1390

$0.3294

사모아

4322

$0.5882

상투메 프린시페

3741

$0.5294

성 빈센트

1069

$0.5294

세네갈

2837

$0.3637

세르비아

10628

$0.3927

세이셸

1598

$0.3294

세인트루시아

2562

$0.3294

세인트키츠 네비스

1112

$0.3529

소말리아

2178

$0.6877

솔로몬 제도

1000

$0.3637

수단

1746

$0.3637

수리남

3157

$0.5469

스웨덴

2374

$0.4228

아루바

4250

$0.44

아이슬란드

1043

$0.2442

아일랜드

1457

$2.6282

앵귈라

2970

$0.3294

에리트레아

1383

$0.3294

우루과이

2625

$0.5294

이스라엘

1316

$3.6824

재회

4579

$0.3294

적도 기니

1503

$0.3643

중앙아프리카 공화국

3389

$0.3637

지부티

2728

$0.3937

차드

2710

$0.378

카보 베르데

2744

$0.4569

케이맨 제도

4307

$0.5294

코모로

2366

$0.3637

코소보

2556

$0.8824

코스타리카

2946

$0.2118

키르기스스탄

2167

$1.25

키프로스

3924

$2

탄자니아

15103

$0.0398

통가

1000

$0.366

투르크메니스탄

4366

$0.5

트리니다드 토바고

2143

$0.2874

파푸아 뉴기니

2162

$0.3294

팔레스타인

5700

$0.42

푸에르토리코

3054

$0.3743

프랑스 기아나

1826

$0.3294

피지

2640

$0.2471

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