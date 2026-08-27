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無料番号

無料で使えるアメリカ合衆国の公開番号

誰でも開けるアメリカ合衆国の公開番号です。SIMカードなしで、認証コードはこのページにそのまま届きます。

番号数: 175 稼働中: 0 最後のSMS：2025年9月30日

これらの番号はみんなで共有しています。ページは誰にでも開かれているので、ここで受け取るコードを知らない誰かが読むこともあり、そのアカウントが本当に自分だけのものになることはありません。

いま動いている番号はありません

現在、この国の番号は配布されていません。この国の記録は下にあり、動いている番号は他の国にあります。

停止した無料番号 175件中 20件を表示

+18708910744 オフライン 2025年9月30日 +15312148864 オフライン 2025年9月30日 +19516153720 オフライン 2025年9月30日 +18022613765 オフライン 2025年9月29日 +15168789291 オフライン 2025年9月29日 +18388669273 オフライン 2025年9月29日 +17074758372 オフライン 2025年9月29日 +18028012873 オフライン 2025年9月29日 +18704423283 オフライン 2025年9月29日 +17027071109 オフライン 2025年9月29日 +14134354451 オフライン 2025年9月29日 +15305652357 オフライン 2025年9月29日 +14236744991 オフライン 2025年9月29日 +15084085947 オフライン 2025年9月29日 +16678326487 オフライン 2025年9月29日 +18658002501 オフライン 2025年9月29日 +16303328547 オフライン 2025年9月28日 +18046710837 オフライン 2025年9月28日 +15013003262 オフライン 2025年9月27日 +14066169747 オフライン 2025年9月27日

アメリカ合衆国の番号に実際に届いたサービスの認証コード

これまでの記録では、アメリカ合衆国のこれらの番号にGoogle, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebookの認証コードが届いています。メッセージそのものは上の番号を開くと読めます。

ほかのサービスも試せます。番号は公開されていて、届いたものはすべて受け取ります。ただし認証コードは他の人にも見えます。

国別の無料番号

よくある質問

すでにこのページにあります。上の一覧から番号をひとつ選び、必要なサービスの登録フォームに入力して、その番号のページを見ていてください。認証コードの入ったメッセージがそこに表示されます。

いまのところ、これらの番号の記録にはGoogle, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebookの認証コードがあります。一覧はメッセージそのものから作られ、新しい受信があるたびに変わります。

全部で 175 件、そのうち 0 件が現在稼働中です（配布中、または最近メッセージを受信）。残りはそれぞれの履歴を保ったまま、また動き出すことがあります。

試すことはできますし、認証コードも届きます。ただし公開番号に紐づいたメッセンジャーのアカウントは自分のものではありません。このページを開いた誰もがログインコードを読み、アカウントを奪えます。本当に使うアカウントには専用の番号を。

番号は共有で、サービスは同じ番号からの再登録を制限します。別のアメリカ合衆国の番号、別の国の番号を試すか、しばらくしてからお越しください。番号は定期的に補充されます。

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