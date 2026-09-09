Số ảo
Thuê Sim OTP Zepto — Nhận Mã SMS
Số điện thoại ảo Zepto — nhận mã OTP online
Cần số điện thoại ảo để đăng ký Zepto? Tiger SMS cho thuê số ảo nhận SMS/OTP cho Zepto từ $0.09 — số từ 1 quốc gia đang sẵn sàng.
từ $0.09 1 quốc gia 2K+ số 2 lượt kích hoạt / 30 ngày Giá cập nhật: Sep 9
Dịch vụ đã chọn
Zepto
2000
số
10 quốc gia hàng đầu cho Zepto
Dưới đây là 10 quốc gia có tỷ lệ nhận SMS cao nhất
Giá cập nhật: Sep 9
Tất cả quốc gia và giá
Số Zepto có giá từ $0.09 đến $0.09 (trung bình $0.09, trung vị $0.09) tại 1 quốc gia. Rẻ hơn 89% dịch vụ đang có sẵn số.
Rẻ nhất hôm nay: Ấn Độ $0.09
Phân bố giá
dưới $0.05 0
$0.05 – $0.20 1
$0.20 – $0.50 0
trên $0.50 0
|Quốc gia
|Giá từ
|Còn hàng
|Multi-SMS
|Ấn Độ
|$0.09
|2,000+
Zepto trên TIGER SMS
- Lượt kích hoạt trong 30 ngày qua: 2
- Tối đa 2 nhà cung cấp độc lập cho mỗi quốc gia
Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng TIGER SMS
- Đăng ký và nạp tiền vào tài khoản.
- Chọn Zepto — từ $0.09.
- Chọn quốc gia và nhấn Mua.
- Dùng số này để đăng ký.
- Nhận mã ngay trên trang này.
Tiện Ích Thêm Không có mã — tự động hoàn tiền sau 20 phút.
Câu Hỏi Thường Gặp
Từ $0.09 đến $0.09 — trung vị $0.09 tại 1 quốc gia. Giá cập nhật Sep 9.
2K+ số tại 1 quốc gia.
Chọn dịch vụ
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