01
Chủ kênh Telegram về bảo mật, đăng ký tài khoản hoặc tự động hoá ứng dụng
Giới thiệu những người cần thuê số ảo để nhận SMS hoặc mã OTP. Bạn nhận hoa hồng 5% mỗi lần họ kích hoạt số, tối đa $50 mỗi người và không giới hạn số người giới thiệu.
01
Chủ kênh Telegram về bảo mật, đăng ký tài khoản hoặc tự động hoá ứng dụng
02
Blogger và webmaster viết hướng dẫn «đăng ký ứng dụng không cần số thật»
03
Website đánh giá và so sánh dịch vụ thuê sim OTP
04
Thành viên diễn đàn và cộng đồng vốn hay trả lời «bạn dùng dịch vụ số ảo nào»
05
Bất kỳ ai giới thiệu Tiger SMS cho bạn bè hay đồng nghiệp, kể cả khi không có website hay kênh
Nếu khán giả của bạn vốn đã cần số ảo để nhận SMS hoặc mã OTP cho WhatsApp, Telegram hay bất kỳ dịch vụ nào khác, chương trình này biến lời giới thiệu đó thành thu nhập lâu dài thay vì một lần giúp đỡ.
Sau khi đăng nhập, tài khoản Tiger SMS sẽ cấp cho bạn liên kết giới thiệu riêng và một mã ngắn có thể tuỳ chỉnh.
Đăng trong bài đánh giá, kênh Telegram, phần mô tả YouTube, diễn đàn, hoặc gửi thẳng cho người bạn đang cần số tạm thời.
Bất kỳ ai nhấp vào liên kết của bạn rồi kích hoạt số ảo đều trở thành người được bạn giới thiệu. Bạn nhận 5% mỗi lần kích hoạt thành công.
Mỗi khoản hoa hồng tự động vào số dư giới thiệu. Bạn có thể rút về ví USDT của mình hoặc chuyển sang số dư Tiger SMS để mua số.
Không chỉ lần đầu. Mọi số tạm thời mà người bạn giới thiệu kích hoạt đều được tính, mua lẻ hay mua theo lô, cho đến khi đạt mức trần của người đó. Nạp tiền không được tính: hoa hồng chỉ phát sinh khi số được kích hoạt.
Khi hoa hồng từ một người đạt $50, người đó ngừng cộng thêm vào số dư của bạn. Số lượng người bạn giới thiệu thì không giới hạn.
10 người giới thiệu tối đa $500 · 50 người tối đa $2.500
Chuyển số dư giới thiệu sang số dư Tiger SMS ngay lập tức, từ $1.00, để mua số. Hoặc rút về ví USDT của chính bạn.
Rút USDT chịu phí mạng $1.00, được trừ vào số tiền bạn yêu cầu. Chuyển tiền sang số dư Tiger SMS thì miễn phí.
Ai nhấp vào liên kết của bạn trước thì thuộc về bạn trong 90 ngày kế tiếp, và khi họ đăng ký thì mãi mãi là người bạn giới thiệu.
Ai đó có thể đọc bài đánh giá của bạn vào tháng Giêng và đăng ký vào tháng Ba. Liên kết của bạn vẫn được ghi nhận, miễn là trong vòng 90 ngày kể từ lần nhấp đầu tiên.
Nếu họ nhấp liên kết của bạn trước rồi mới nhấp của người khác, người đó vẫn là của bạn. Lần nhấp đầu tiên thắng.
Một bài hướng dẫn, một tin ghim trên Telegram hay một video đánh giá vẫn mang về người giới thiệu chừng nào còn có người tìm thấy và nhấp vào, chứ không chỉ tuần đầu tiên.
Ước tính này đã áp dụng mức trần trọn đời $50 cho mỗi người giới thiệu.
Chỉ là ước tính: hoa hồng thực tế phụ thuộc vào số lần người bạn giới thiệu thực sự kích hoạt.
5% mỗi số tạm thời mà người đó kích hoạt, mua lẻ hay mua theo lô, cho tới khi tổng từ người đó đạt $50.
Được nhận liên tục. Mọi lần kích hoạt của người bạn giới thiệu đều tính, không chỉ lần đầu. Chỉ mức trần $50 cho người đó mới dừng lại.
Không. Hoa hồng chỉ tính khi họ kích hoạt số để nhận SMS hoặc mã OTP. Nạp tiền mà không kích hoạt số thì bạn không nhận được gì.
Hoa hồng của lần kích hoạt đó bị thu hồi, vì chúng tôi chỉ trả cho các lần kích hoạt thành công. Hoàn tiền rất hiếm và gần như luôn xảy ra trong vài giờ đầu.
Bạn chỉ ngừng nhận hoa hồng mới từ người đó sau khi đạt $50. Số $50 đã kiếm được vẫn nằm trong tài khoản của bạn. Muốn tăng thu nhập thì hãy giới thiệu thêm người mới.
Có, miễn là họ đã đăng ký trong vòng 90 ngày kể từ lần nhấp đầu tiên. Sau khi đăng ký, họ mãi là người bạn giới thiệu.
Ai được nhấp trước thì người đó giữ được người giới thiệu. Lần nhấp đầu tiên thắng, không phải lần cuối.
Có hai cách. Chuyển số dư giới thiệu sang số dư Tiger SMS ngay lập tức từ $1.00 để mua số, hoặc yêu cầu rút USDT từ $20.00. Các yêu cầu rút tiền được đội ngũ của chúng tôi kiểm tra trước khi chuyển.
Bạn trả. Phí mạng $1.00 được trừ vào số tiền bạn yêu cầu, nên ví nhận được số tiền đó trừ đi $1.00. Biểu mẫu rút tiền hiển thị con số chính xác trước khi bạn xác nhận. Chuyển số dư giới thiệu sang số dư Tiger SMS thì hoàn toàn miễn phí.
Không, tiền rút được trả bằng USDT về ví bạn cung cấp. Việc nạp số dư Tiger SMS để mua số là khoản riêng và hỗ trợ thẻ cùng nhiều phương thức khác.
Bạn cần tài khoản Tiger SMS để lấy liên kết, xem thống kê và nhận tiền. Bạn không bắt buộc phải tự mua số.
Không. Người được giới thiệu phải là người thật do bạn thực sự mang đến. Tự giới thiệu qua tài khoản thứ hai hay đăng ký giả đều không có hoa hồng và có thể khiến bạn bị loại khỏi chương trình.
Gián đoạn cũng không sao. Mức trần $50 là trọn đời cho mỗi người, không phải hằng tháng.
Cả hai. Cửa sổ 90 ngày tồn tại chính là để một bài so sánh, một hướng dẫn đăng ký hay một video đánh giá vẫn mang lại thu nhập rất lâu sau khi đăng.
Mọi lần kích hoạt đều được tính: số ảo cho WhatsApp, Telegram hay bất kỳ dịch vụ xác minh SMS/OTP nào mà Tiger SMS hỗ trợ.
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