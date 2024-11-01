Không chỉ lần đầu. Mọi số tạm thời mà người bạn giới thiệu kích hoạt đều được tính, mua lẻ hay mua theo lô, cho đến khi đạt mức trần của người đó. Nạp tiền không được tính: hoa hồng chỉ phát sinh khi số được kích hoạt.

Khi hoa hồng từ một người đạt $50, người đó ngừng cộng thêm vào số dư của bạn. Số lượng người bạn giới thiệu thì không giới hạn.

Hai cách rút tiền

Chuyển số dư giới thiệu sang số dư Tiger SMS ngay lập tức, từ $1.00, để mua số. Hoặc rút về ví USDT của chính bạn.

Rút USDT chịu phí mạng $1.00, được trừ vào số tiền bạn yêu cầu. Chuyển tiền sang số dư Tiger SMS thì miễn phí.