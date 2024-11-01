Xác thực số thời gian thực bởi HLR Deep
Dùng thử miễn phí - không cần đăng ký
Thông tin cao cấp PRO
Đăng ký ngay, tính năng sẽ khả dụng ngay lập tức!
Xác thực số điện thoại là gì?
Xác thực số điện thoại là quá trình kiểm tra số có hợp lệ, đang hoạt động và có thể nhận cuộc gọi hoặc SMS hay không. Quy trình kiểm tra định dạng, thông tin nhà mạng, loại đường truyền và trạng thái kết nối thời gian thực.
Dịch vụ xác thực của bạn chính xác đến mức nào?
HLR Deep duy trì độ chính xác 99,9% nhờ kết nối nhiều nhà cung cấp HLR tier‑1 và cơ sở dữ liệu nhà mạng thời gian thực. Dịch vụ xác thực hàng tỷ số mỗi tháng tại hơn 200 quốc gia với thông tin luôn được cập nhật.
Tôi sẽ nhận được thông tin gì từ việc xác thực?
Bạn nhận được thông tin đầy đủ gồm trạng thái hợp lệ (hoạt động/không), loại đường truyền (di động/cố định/VOIP), tên nhà mạng, mã quốc gia và tình trạng chuyển mạng.
Bạn có cung cấp xác thực hàng loạt không?
Có, HLR Deep hỗ trợ xử lý hàng loạt qua tải lên CSV và API. Bạn có thể xác thực hàng nghìn hoặc hàng triệu số cùng lúc với tốc độ cao và báo cáo chi tiết.
Có API không?
Tất nhiên! HLR Deep cung cấp API đầy đủ với tài liệu chi tiết, tích hợp thường mất chưa đến 10 phút.
Chủ số có được thông báo khi tôi xác thực số của họ không?
Không, quy trình xác thực của chúng tôi hoàn toàn âm thầm và vô hình với chủ số. Chúng tôi thực hiện kiểm tra kỹ thuật mà không gửi bất kỳ tin nhắn hay thông báo nào đến số đang xác thực.