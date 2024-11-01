VN
Xác thực số thời gian thực bởi HLR Deep

Nền tảng HLR thời gian thực tiên tiến, cung cấp xác thực số chính xác, nhận diện nhà mạng sâu và thông tin mạng di động chi tiết trên toàn cầu

Muốn xác thực số điện thoại hàng loạt?
Tính năng xác thực hàng loạt được cung cấp bởi dịch vụ HLR Deep.
Xác thực hàng trăm số cùng lúc
Nhận kết quả theo thời gian thực
Xem dữ liệu chi tiết cho từng số
Khả năng mạnh mẽ
Tất cả những gì bạn cần để xác thực số điện thoại một cách tin cậy

Xác thực số điện thoại hàng loạt
Tải lên tệp CSV để xác thực tới 1.000 số trong một lần

Tối ưu chi phí thông minh
Chỉ trả cho những gì bạn dùng, không phí ẩn

An toàn và đáng tin cậy
Xây dựng với xác thực dựa trên JWT và tối ưu cho hiệu năng ổn định

Tra cứu số tức thì
Xác thực một số điện thoại trong vài giây và nhận thông tin ngay lập tức

Nhật ký hoạt động đầy đủ
Truy cập tất cả các lần kiểm tra trước đây với tìm kiếm và bộ lọc nâng cao

Tích hợp API liền mạch
Kết nối dễ dàng với API của HLR Deep để xác thực hàng loạt nhanh chóng
Nó hoạt động như thế nào?
Bắt đầu xác thực số trong vài phút với quy trình 3 bước đơn giản
Bước 1
Gửi danh sách số
Nhập một số điện thoại hoặc tải lên tệp CSV chứa hàng nghìn liên hệ để xác thực quy mô lớn

Bước 2
Xác thực trực tiếp
Nền tảng chạy các truy vấn thời gian thực trên mạng lưới nhà mạng và cơ sở dữ liệu HLR toàn cầu để đảm bảo độ chính xác

Bước 3
Xem thông tin chi tiết
Xem kết quả xác thực chi tiết, gồm trạng thái số, nhà mạng, dữ liệu địa lý và định dạng chuẩn
Câu Hỏi Thường Gặp
  • Xác thực số điện thoại là gì?

    Xác thực số điện thoại là quá trình kiểm tra số có hợp lệ, đang hoạt động và có thể nhận cuộc gọi hoặc SMS hay không. Quy trình kiểm tra định dạng, thông tin nhà mạng, loại đường truyền và trạng thái kết nối thời gian thực.

  • Dịch vụ xác thực của bạn chính xác đến mức nào?

    HLR Deep duy trì độ chính xác 99,9% nhờ kết nối nhiều nhà cung cấp HLR tier‑1 và cơ sở dữ liệu nhà mạng thời gian thực. Dịch vụ xác thực hàng tỷ số mỗi tháng tại hơn 200 quốc gia với thông tin luôn được cập nhật.

  • Tôi sẽ nhận được thông tin gì từ việc xác thực?

    Bạn nhận được thông tin đầy đủ gồm trạng thái hợp lệ (hoạt động/không), loại đường truyền (di động/cố định/VOIP), tên nhà mạng, mã quốc gia và tình trạng chuyển mạng.

  • Bạn có cung cấp xác thực hàng loạt không?

    Có, HLR Deep hỗ trợ xử lý hàng loạt qua tải lên CSV và API. Bạn có thể xác thực hàng nghìn hoặc hàng triệu số cùng lúc với tốc độ cao và báo cáo chi tiết.

  • Có API không?

    Tất nhiên! HLR Deep cung cấp API đầy đủ với tài liệu chi tiết, tích hợp thường mất chưa đến 10 phút.

  • Chủ số có được thông báo khi tôi xác thực số của họ không?

    Không, quy trình xác thực của chúng tôi hoàn toàn âm thầm và vô hình với chủ số. Chúng tôi thực hiện kiểm tra kỹ thuật mà không gửi bất kỳ tin nhắn hay thông báo nào đến số đang xác thực.