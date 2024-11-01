Program Referral Nomor Virtual

Bukan cuma yang pertama. Setiap nomor sementara yang diaktifkan referral Anda dihitung, beli satuan maupun borongan, sampai batas untuk referral itu tercapai. Top up saldo saja tidak dihitung: komisi muncul saat nomor diaktifkan.

Begitu penghasilan dari satu referral menyentuh $50, orang itu berhenti menambah saldo Anda. Jumlah orang yang Anda ajak tidak dibatasi.

Dua cara mencairkan

Pindahkan saldo referral ke saldo Tiger SMS seketika, mulai $1.00, lalu pakai untuk beli nomor. Atau tarik ke dompet USDT milik Anda.

Penarikan USDT dikenakan biaya jaringan $1.00 yang dipotong dari jumlah yang Anda minta. Memindahkan uang ke saldo Tiger SMS gratis.