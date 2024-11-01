Program Referral Nomor Virtual

01
Pemilik channel Telegram soal privasi, pendaftaran akun, atau otomasi aplikasi
Ajak orang yang butuh nomor sementara untuk verifikasi SMS atau OTP. Anda dapat komisi 5% setiap kali mereka mengaktifkan nomor, hingga $50 per referral, tanpa batas jumlah orang yang diajak.
01
Pemilik channel Telegram soal privasi, pendaftaran akun, atau otomasi aplikasi
02
Blogger dan webmaster yang menulis tutorial «cara verifikasi aplikasi tanpa nomor asli»
03
Situs review dan perbandingan layanan jasa OTP
04
Anggota forum dan komunitas yang sudah sering menjawab «pakai layanan nokos apa»
05
Siapa pun yang merekomendasikan Tiger SMS ke teman atau rekan kerja, tanpa perlu punya situs atau channel
Kalau audiens Anda memang sudah butuh nomor virtual untuk menerima SMS atau kode OTP, entah WhatsApp, Telegram, atau layanan lain, program ini mengubah rekomendasi itu jadi penghasilan berjalan, bukan sekadar bantuan sekali pakai.
Setelah masuk, akun Tiger SMS Anda memberi tautan referral pribadi dan kode referral pendek yang bisa diubah sendiri.
Pasang di review, channel Telegram, deskripsi YouTube, forum, atau kirim langsung ke teman yang butuh nomor sementara.
Siapa pun yang mengklik tautan Anda lalu mengaktifkan nomor virtual jadi referral Anda. Anda dapat 5% dari setiap aktivasi yang berhasil.
Setiap komisi otomatis masuk ke saldo referral Anda. Tarik ke dompet USDT sendiri, atau pindahkan ke saldo Tiger SMS dan pakai untuk beli nomor.
Bukan cuma yang pertama. Setiap nomor sementara yang diaktifkan referral Anda dihitung, beli satuan maupun borongan, sampai batas untuk referral itu tercapai. Top up saldo saja tidak dihitung: komisi muncul saat nomor diaktifkan.
Begitu penghasilan dari satu referral menyentuh $50, orang itu berhenti menambah saldo Anda. Jumlah orang yang Anda ajak tidak dibatasi.
10 referral hingga $500 · 50 referral hingga $2.500
Pindahkan saldo referral ke saldo Tiger SMS seketika, mulai $1.00, lalu pakai untuk beli nomor. Atau tarik ke dompet USDT milik Anda.
Penarikan USDT dikenakan biaya jaringan $1.00 yang dipotong dari jumlah yang Anda minta. Memindahkan uang ke saldo Tiger SMS gratis.
Kalau seseorang mengklik tautan Anda lebih dulu, dia jadi milik Anda selama 90 hari ke depan, dan begitu mendaftar dia jadi referral Anda selamanya.
Orang bisa membaca review Anda di bulan Januari lalu mendaftar di bulan Maret. Tautan Anda tetap dapat kreditnya, selama masih dalam 90 hari sejak klik pertama.
Kalau dia mengklik tautan Anda dulu lalu tautan orang lain, referral tetap milik Anda. Klik pertama yang menang.
Panduan, postingan Telegram yang dipin, atau video review terus mendatangkan referral selama masih ditemukan dan diklik orang, bukan cuma minggu pertama tayang.
Estimasi ini sudah menerapkan batas seumur hidup $50 per referral.
Hanya perkiraan: komisi sebenarnya tergantung seberapa banyak referral Anda benar-benar melakukan aktivasi.
5% dari setiap nomor sementara yang diaktifkan referral itu, beli satuan maupun borongan, sampai total dari orang itu mencapai $50.
Terus jalan. Setiap aktivasi referral Anda dihitung, bukan hanya yang pertama. Yang menghentikannya cuma batas $50 untuk referral itu.
Tidak. Komisi dihitung hanya saat mereka mengaktifkan nomor untuk menerima SMS atau kode OTP. Menambah saldo tanpa aktivasi nomor tidak menghasilkan komisi.
Komisi untuk aktivasi itu dibatalkan, karena hanya aktivasi yang berhasil yang dibayar. Refund jarang terjadi dan hampir selalu dalam beberapa jam pertama.
Anda hanya berhenti mendapat komisi baru dari orang itu setelah mencapai $50. Uang $50 yang sudah didapat tetap di akun Anda. Yang menambah penghasilan adalah mengajak lebih banyak orang.
Ya, selama dia mendaftar dalam 90 hari sejak klik pertama. Setelah mendaftar, dia jadi referral Anda selamanya.
Yang tautannya diklik lebih dulu yang dapat referral itu. Klik pertama yang menang, bukan klik terakhir.
Ada dua cara. Pindahkan saldo referral ke saldo Tiger SMS seketika mulai $1.00 lalu pakai untuk beli nomor, atau ajukan penarikan USDT mulai $20.00. Permintaan penarikan diperiksa tim kami sebelum dikirim.
Anda. Biaya jaringan $1.00 dipotong dari jumlah yang Anda minta, jadi dompet menerima jumlah itu dikurangi $1.00. Formulir penarikan menampilkan angka pastinya sebelum Anda konfirmasi. Memindahkan saldo referral ke saldo Tiger SMS tidak dikenakan biaya apa pun.
Tidak, penarikan dibayar dalam USDT ke dompet yang Anda berikan. Top up saldo Tiger SMS untuk beli nomor itu hal terpisah dan mendukung kartu serta metode lain.
Anda butuh akun Tiger SMS untuk mendapat tautan referral, melihat statistik, dan menerima pembayaran. Anda tidak harus membeli nomor sendiri.
Tidak. Referral harus orang sungguhan yang benar-benar Anda bawa. Self-referral lewat akun kedua atau pendaftaran palsu tidak dapat komisi dan bisa membuat Anda dikeluarkan dari program.
Jeda tidak masalah. Batas $50 berlaku seumur hidup per referral, bukan per bulan.
Dua-duanya. Masa 90 hari memang dibuat supaya artikel perbandingan, panduan pendaftaran, atau video review tetap menghasilkan lama setelah dipublikasikan.
Semua aktivasi dihitung: nomor virtual untuk WhatsApp, Telegram, atau layanan verifikasi SMS maupun OTP lain yang didukung Tiger SMS.
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