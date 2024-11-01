Virtual Number Refer and Earn Program

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प्राइवेसी टूल्स, अकाउंट रजिस्ट्रेशन या ऐप ऑटोमेशन पर Telegram चैनल चलाने वाले
उन लोगों को इनवाइट करें जिन्हें SMS या OTP वेरिफ़िकेशन के लिए टेम्पररी नंबर चाहिए। हर एक्टिवेशन पर आपको 5% मिलता है, हर रेफ़रल से $50 तक, और इनवाइट करने की कोई लिमिट नहीं।
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प्राइवेसी टूल्स, अकाउंट रजिस्ट्रेशन या ऐप ऑटोमेशन पर Telegram चैनल चलाने वाले
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«बिना अपना असली नंबर दिए किसी भी ऐप को वेरिफ़ाई कैसे करें» जैसे ट्यूटोरियल लिखने वाले ब्लॉगर और वेबमास्टर
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SMS वेरिफ़िकेशन सर्विस के रिव्यू और तुलना वाली साइटें
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फ़ोरम और कम्युनिटी के वे लोग जो पहले से «वर्चुअल नंबर के लिए कौन-सी सर्विस यूज़ करते हो» का जवाब देते हैं
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कोई भी जो दोस्तों या साथियों को Tiger SMS सुझाता है — वेबसाइट या चैनल के बिना भी
अगर आपकी ऑडियंस को वैसे भी WhatsApp, Telegram या किसी और सर्विस के SMS या OTP कोड के लिए वर्चुअल नंबर चाहिए, तो यह प्रोग्राम उस सिफ़ारिश को एक बार की मदद से बदलकर लगातार होने वाली कमाई बना देता है।
साइन इन करते ही आपके Tiger SMS अकाउंट में पर्सनल रेफ़रल लिंक और एक छोटा कोड मिलता है, जिसे आप अपनी पसंद से बदल सकते हैं।
इसे रिव्यू में, Telegram चैनल में, YouTube डिस्क्रिप्शन में या फ़ोरम में डालें — या सीधे उस दोस्त को भेजें जिसे टेम्पररी नंबर चाहिए।
जो भी आपके लिंक पर क्लिक करके बाद में वर्चुअल नंबर एक्टिवेट करता है, वह आपका रेफ़रल बन जाता है। हर सफल एक्टिवेशन पर आपको 5% मिलता है।
हर कमीशन अपने आप आपके रेफ़रल बैलेंस में आ जाता है। इसे अपने USDT वॉलेट में निकालें, या Tiger SMS बैलेंस में ट्रांसफ़र करके नंबरों पर खर्च करें।
सिर्फ़ पहली बार नहीं। आपका रेफ़रल जितने भी टेम्पररी नंबर एक्टिवेट करता है — सिंगल हों या बल्क — सब गिने जाते हैं, जब तक उस रेफ़रल की लिमिट पूरी न हो जाए। सिर्फ़ बैलेंस टॉप-अप नहीं गिना जाता: कमीशन तब बनता है जब नंबर एक्टिवेट होता है।
जैसे ही एक रेफ़रल से आपकी कमाई $50 तक पहुँचती है, उस व्यक्ति से आगे बैलेंस नहीं बढ़ता। लेकिन आप कितने लोग इनवाइट करें, इसकी कोई लिमिट नहीं।
10 रेफ़रल पर $500 तक · 50 रेफ़रल पर $2,500 तक
$1.00 से रेफ़रल बैलेंस को Tiger SMS बैलेंस में तुरंत ट्रांसफ़र करके नंबरों पर खर्च करें। या अपने USDT वॉलेट में निकाल लें।
USDT विदड्रॉल पर $1.00 नेटवर्क फ़ीस लगती है, जो आपकी माँगी गई राशि में से काटी जाती है। Tiger SMS बैलेंस में पैसे भेजना मुफ़्त है।
जो पहले आपके लिंक पर क्लिक करता है, वह अगले 90 दिन आपका है; और रजिस्टर होते ही हमेशा के लिए आपका रेफ़रल बन जाता है।
कोई जनवरी में आपका रिव्यू पढ़कर मार्च में रजिस्टर कर सकता है। पहली क्लिक के 90 दिन के भीतर हो, तो क्रेडिट आपके लिंक को ही मिलता है।
अगर उसने पहले आपका लिंक क्लिक किया और बाद में किसी और का, तो रेफ़रल आपका ही रहेगा। पहली क्लिक जीतती है।
एक गाइड, Telegram का पिन किया पोस्ट या रिव्यू वीडियो तब तक रेफ़रल लाता रहता है जब तक लोग उसे ढूँढकर क्लिक करते हैं — सिर्फ़ पहले हफ़्ते तक नहीं।
इस अनुमान में हर रेफ़रल की $50 की लाइफ़टाइम लिमिट पहले से लागू है।
यह सिर्फ़ अनुमान है: असली कमीशन इस पर निर्भर करता है कि आपके रेफ़रल असल में कितना एक्टिवेट करते हैं।
उस रेफ़रल के एक्टिवेट किए हर टेम्पररी नंबर पर 5% — सिंगल हो या बल्क — जब तक उस व्यक्ति से कुल $50 न हो जाए।
हर बार मिलता है। आपके रेफ़रल की हर एक्टिवेशन गिनी जाती है, सिर्फ़ पहली नहीं। सिर्फ़ उस रेफ़रल की $50 लिमिट इसे रोकती है।
नहीं। कमीशन तभी बनता है जब वे SMS या OTP कोड लेने के लिए नंबर एक्टिवेट करते हैं। सिर्फ़ बैलेंस जोड़ने से आपको कमीशन नहीं मिलता।
उस एक्टिवेशन का कमीशन वापस ले लिया जाता है, क्योंकि पेमेंट सिर्फ़ सफल एक्टिवेशन पर होता है। रिफ़ंड बहुत कम होते हैं और लगभग हमेशा पहले कुछ घंटों में ही होते हैं।
$50 पूरा होने के बाद उस व्यक्ति से नया कमीशन आना बंद हो जाता है। जो $50 आप कमा चुके हैं वे आपके खाते में बने रहते हैं। कमाई बढ़ाने का तरीका है और नए रेफ़रल लाना।
हाँ, बशर्ते उसने पहली क्लिक के 90 दिन के भीतर रजिस्टर किया हो। रजिस्टर होने के बाद वह हमेशा के लिए आपका रेफ़रल रहता है।
जिसका लिंक पहले क्लिक हुआ, रेफ़रल उसी का रहता है। पहली क्लिक जीतती है, आख़िरी नहीं।
दो तरीके हैं। $1.00 से रेफ़रल बैलेंस को Tiger SMS बैलेंस में तुरंत ट्रांसफ़र करके नंबरों पर खर्च करें, या $20.00 से USDT विदड्रॉल की रिक्वेस्ट डालें। विदड्रॉल रिक्वेस्ट भेजने से पहले हमारी टीम जाँचती है।
आप। आपकी माँगी गई राशि में से $1.00 नेटवर्क फ़ीस काटी जाती है, इसलिए वॉलेट में वह राशि $1.00 घटाकर आती है। कन्फ़र्म करने से पहले विदड्रॉल फ़ॉर्म सही आँकड़ा दिखा देता है। रेफ़रल बैलेंस को Tiger SMS बैलेंस में ट्रांसफ़र करने पर कुछ नहीं लगता।
नहीं, विदड्रॉल सिर्फ़ USDT में उस वॉलेट पर होता है जो आप देते हैं। नंबर खरीदने के लिए Tiger SMS बैलेंस टॉप-अप करना अलग बात है, उसमें कार्ड और दूसरे तरीके चलते हैं।
रेफ़रल लिंक पाने, स्टैट्स देखने और पेआउट लेने के लिए Tiger SMS अकाउंट चाहिए। खुद नंबर खरीदना ज़रूरी नहीं है।
नहीं। रेफ़रल असली व्यक्ति होना चाहिए जिसे आपने सचमुच लाया हो। दूसरे अकाउंट से ख़ुद को रेफ़र करना या फ़र्ज़ी साइन-अप पर कमीशन नहीं मिलता और इससे आप प्रोग्राम से बाहर हो सकते हैं।
गैप से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। $50 की लिमिट हर रेफ़रल पर लाइफ़टाइम है, मासिक नहीं।
दोनों के लिए। 90 दिन की विंडो इसीलिए है ताकि तुलना वाला आर्टिकल, रजिस्ट्रेशन गाइड या रिव्यू वीडियो पब्लिश होने के काफ़ी बाद तक आपको क्रेडिट देता रहे।
हर एक्टिवेशन गिनी जाती है: WhatsApp, Telegram या Tiger SMS पर उपलब्ध किसी भी SMS या OTP वेरिफ़िकेशन सर्विस के लिए वर्चुअल नंबर।
शुरू करने से पहले कोई सवाल? सीधे Tiger SMS टीम को मैसेज करें।Telegram पर मैसेज करें