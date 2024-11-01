Virtual Number Refer and Earn Program

5% हर एक्टिवेशन पर पेमेंट सिर्फ़ पहली बार नहीं। आपका रेफ़रल जितने भी टेम्पररी नंबर एक्टिवेट करता है — सिंगल हों या बल्क — सब गिने जाते हैं, जब तक उस रेफ़रल की लिमिट पूरी न हो जाए। सिर्फ़ बैलेंस टॉप-अप नहीं गिना जाता: कमीशन तब बनता है जब नंबर एक्टिवेट होता है।

$50 लिमिट हर व्यक्ति पर है, पूरे प्रोग्राम पर नहीं जैसे ही एक रेफ़रल से आपकी कमाई $50 तक पहुँचती है, उस व्यक्ति से आगे बैलेंस नहीं बढ़ता। लेकिन आप कितने लोग इनवाइट करें, इसकी कोई लिमिट नहीं। 10 रेफ़रल पर $500 तक · 50 रेफ़रल पर $2,500 तक