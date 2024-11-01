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साइन इन पंजीकरण
रेफरल प्रोग्राम

Virtual Number Refer and Earn Program

उन लोगों को इनवाइट करें जिन्हें SMS या OTP वेरिफ़िकेशन के लिए टेम्पररी नंबर चाहिए। हर एक्टिवेशन पर आपको 5% मिलता है, हर रेफ़रल से $50 तक, और इनवाइट करने की कोई लिमिट नहीं।

पार्टनर बनें देखें यह कैसे काम करता है
रेफरल प्रोग्राम
5% हर एक्टिवेशन पर
$50 हर रेफ़रल की लिमिट
90 दिन पहली क्लिक की विंडो
USDT अपने वॉलेट में विदड्रॉल
10,000+ पार्टनर अभी रेफ़रल प्रोग्राम में एक्टिव हैं
$150,000+ अब तक पार्टनर्स को दिया गया
$2,000 टॉप पार्टनर्स की महीने की कमाई

यह प्रोग्राम किसके लिए है

01

प्राइवेसी टूल्स, अकाउंट रजिस्ट्रेशन या ऐप ऑटोमेशन पर Telegram चैनल चलाने वाले

02

«बिना अपना असली नंबर दिए किसी भी ऐप को वेरिफ़ाई कैसे करें» जैसे ट्यूटोरियल लिखने वाले ब्लॉगर और वेबमास्टर

03

SMS वेरिफ़िकेशन सर्विस के रिव्यू और तुलना वाली साइटें

04

फ़ोरम और कम्युनिटी के वे लोग जो पहले से «वर्चुअल नंबर के लिए कौन-सी सर्विस यूज़ करते हो» का जवाब देते हैं

05

कोई भी जो दोस्तों या साथियों को Tiger SMS सुझाता है — वेबसाइट या चैनल के बिना भी

अगर आपकी ऑडियंस को वैसे भी WhatsApp, Telegram या किसी और सर्विस के SMS या OTP कोड के लिए वर्चुअल नंबर चाहिए, तो यह प्रोग्राम उस सिफ़ारिश को एक बार की मदद से बदलकर लगातार होने वाली कमाई बना देता है।

रेफ़रल प्रोग्राम कैसे काम करता है

अपना लिंक लें

साइन इन करते ही आपके Tiger SMS अकाउंट में पर्सनल रेफ़रल लिंक और एक छोटा कोड मिलता है, जिसे आप अपनी पसंद से बदल सकते हैं।

इसे शेयर करें

इसे रिव्यू में, Telegram चैनल में, YouTube डिस्क्रिप्शन में या फ़ोरम में डालें — या सीधे उस दोस्त को भेजें जिसे टेम्पररी नंबर चाहिए।

वे एक्टिवेट करते हैं, आप कमाते हैं

जो भी आपके लिंक पर क्लिक करके बाद में वर्चुअल नंबर एक्टिवेट करता है, वह आपका रेफ़रल बन जाता है। हर सफल एक्टिवेशन पर आपको 5% मिलता है।

अपनी कमाई लें

हर कमीशन अपने आप आपके रेफ़रल बैलेंस में आ जाता है। इसे अपने USDT वॉलेट में निकालें, या Tiger SMS बैलेंस में ट्रांसफ़र करके नंबरों पर खर्च करें।

आप कितना कमाते हैं

5%

हर एक्टिवेशन पर पेमेंट

सिर्फ़ पहली बार नहीं। आपका रेफ़रल जितने भी टेम्पररी नंबर एक्टिवेट करता है — सिंगल हों या बल्क — सब गिने जाते हैं, जब तक उस रेफ़रल की लिमिट पूरी न हो जाए। सिर्फ़ बैलेंस टॉप-अप नहीं गिना जाता: कमीशन तब बनता है जब नंबर एक्टिवेट होता है।

$50

लिमिट हर व्यक्ति पर है, पूरे प्रोग्राम पर नहीं

जैसे ही एक रेफ़रल से आपकी कमाई $50 तक पहुँचती है, उस व्यक्ति से आगे बैलेंस नहीं बढ़ता। लेकिन आप कितने लोग इनवाइट करें, इसकी कोई लिमिट नहीं।

10 रेफ़रल पर $500 तक · 50 रेफ़रल पर $2,500 तक

पैसे लेने के दो तरीके

$1.00 से रेफ़रल बैलेंस को Tiger SMS बैलेंस में तुरंत ट्रांसफ़र करके नंबरों पर खर्च करें। या अपने USDT वॉलेट में निकाल लें।

USDT विदड्रॉल पर $1.00 नेटवर्क फ़ीस लगती है, जो आपकी माँगी गई राशि में से काटी जाती है। Tiger SMS बैलेंस में पैसे भेजना मुफ़्त है।

90 दिन की रेफ़रल विंडो

जो पहले आपके लिंक पर क्लिक करता है, वह अगले 90 दिन आपका है; और रजिस्टर होते ही हमेशा के लिए आपका रेफ़रल बन जाता है।

देर से लिया गया फ़ैसला भी गिना जाता है

कोई जनवरी में आपका रिव्यू पढ़कर मार्च में रजिस्टर कर सकता है। पहली क्लिक के 90 दिन के भीतर हो, तो क्रेडिट आपके लिंक को ही मिलता है।

कोई आपकी जगह नहीं ले सकता

अगर उसने पहले आपका लिंक क्लिक किया और बाद में किसी और का, तो रेफ़रल आपका ही रहेगा। पहली क्लिक जीतती है।

पुराना कंटेंट भी कमाता रहता है

एक गाइड, Telegram का पिन किया पोस्ट या रिव्यू वीडियो तब तक रेफ़रल लाता रहता है जब तक लोग उसे ढूँढकर क्लिक करते हैं — सिर्फ़ पहले हफ़्ते तक नहीं।

पार्टनर बनें

कमाई कैलकुलेटर

आपका मासिक कमीशन $15.00
आपका सालाना कमीशन $180.00

यह सिर्फ़ अनुमान है: असली कमीशन इस पर निर्भर करता है कि आपके रेफ़रल असल में कितना एक्टिवेट करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

उस रेफ़रल के एक्टिवेट किए हर टेम्पररी नंबर पर 5% — सिंगल हो या बल्क — जब तक उस व्यक्ति से कुल $50 न हो जाए।

हर बार मिलता है। आपके रेफ़रल की हर एक्टिवेशन गिनी जाती है, सिर्फ़ पहली नहीं। सिर्फ़ उस रेफ़रल की $50 लिमिट इसे रोकती है।

नहीं। कमीशन तभी बनता है जब वे SMS या OTP कोड लेने के लिए नंबर एक्टिवेट करते हैं। सिर्फ़ बैलेंस जोड़ने से आपको कमीशन नहीं मिलता।

उस एक्टिवेशन का कमीशन वापस ले लिया जाता है, क्योंकि पेमेंट सिर्फ़ सफल एक्टिवेशन पर होता है। रिफ़ंड बहुत कम होते हैं और लगभग हमेशा पहले कुछ घंटों में ही होते हैं।

$50 पूरा होने के बाद उस व्यक्ति से नया कमीशन आना बंद हो जाता है। जो $50 आप कमा चुके हैं वे आपके खाते में बने रहते हैं। कमाई बढ़ाने का तरीका है और नए रेफ़रल लाना।

हाँ, बशर्ते उसने पहली क्लिक के 90 दिन के भीतर रजिस्टर किया हो। रजिस्टर होने के बाद वह हमेशा के लिए आपका रेफ़रल रहता है।

जिसका लिंक पहले क्लिक हुआ, रेफ़रल उसी का रहता है। पहली क्लिक जीतती है, आख़िरी नहीं।

दो तरीके हैं। $1.00 से रेफ़रल बैलेंस को Tiger SMS बैलेंस में तुरंत ट्रांसफ़र करके नंबरों पर खर्च करें, या $20.00 से USDT विदड्रॉल की रिक्वेस्ट डालें। विदड्रॉल रिक्वेस्ट भेजने से पहले हमारी टीम जाँचती है।

आप। आपकी माँगी गई राशि में से $1.00 नेटवर्क फ़ीस काटी जाती है, इसलिए वॉलेट में वह राशि $1.00 घटाकर आती है। कन्फ़र्म करने से पहले विदड्रॉल फ़ॉर्म सही आँकड़ा दिखा देता है। रेफ़रल बैलेंस को Tiger SMS बैलेंस में ट्रांसफ़र करने पर कुछ नहीं लगता।

नहीं, विदड्रॉल सिर्फ़ USDT में उस वॉलेट पर होता है जो आप देते हैं। नंबर खरीदने के लिए Tiger SMS बैलेंस टॉप-अप करना अलग बात है, उसमें कार्ड और दूसरे तरीके चलते हैं।

रेफ़रल लिंक पाने, स्टैट्स देखने और पेआउट लेने के लिए Tiger SMS अकाउंट चाहिए। खुद नंबर खरीदना ज़रूरी नहीं है।

नहीं। रेफ़रल असली व्यक्ति होना चाहिए जिसे आपने सचमुच लाया हो। दूसरे अकाउंट से ख़ुद को रेफ़र करना या फ़र्ज़ी साइन-अप पर कमीशन नहीं मिलता और इससे आप प्रोग्राम से बाहर हो सकते हैं।

गैप से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। $50 की लिमिट हर रेफ़रल पर लाइफ़टाइम है, मासिक नहीं।

दोनों के लिए। 90 दिन की विंडो इसीलिए है ताकि तुलना वाला आर्टिकल, रजिस्ट्रेशन गाइड या रिव्यू वीडियो पब्लिश होने के काफ़ी बाद तक आपको क्रेडिट देता रहे।

हर एक्टिवेशन गिनी जाती है: WhatsApp, Telegram या Tiger SMS पर उपलब्ध किसी भी SMS या OTP वेरिफ़िकेशन सर्विस के लिए वर्चुअल नंबर।

प्रोग्राम की शर्तें v1.0
  • आपके रेफ़रल की हर सफल एक्टिवेशन की कीमत का 5% आपको मिलता है।
  • सिर्फ़ बैलेंस टॉप-अप से कुछ नहीं मिलता। कमीशन तब बनता है जब नंबर एक्टिवेट होता है।
  • एक रेफ़रल से आपका कुल कमीशन $50 तक सीमित है — उस व्यक्ति के Tiger SMS इस्तेमाल करने के पूरे समय के लिए। रेफ़रल की संख्या पर कोई सीमा नहीं है।
  • अगर कोई एक्टिवेशन रिफ़ंड या कैंसिल हो जाती है, तो उसके लिए दिया गया कमीशन वापस ले लिया जाता है।
  • आपके लिंक पर एक क्लिक उस विज़िटर को 90 दिन के लिए आपके नाम कर देता है। रजिस्टर होने के बाद वह हमेशा के लिए आपका रेफ़रल रहता है।
  • पहली क्लिक जीतती है: पहले वाला रेफ़रल लिंक बाद वाले से कभी नहीं बदला जाता।
  • ख़ुद को रेफ़र करना, अपने दूसरे अकाउंट और फ़र्ज़ी साइन-अप पर कमीशन नहीं मिलता।
  • विदड्रॉल $20.00 से शुरू होता है और भेजने से पहले हमारी टीम उसे जाँचती है।
  • हर विदड्रॉल में से $1.00 USDT नेटवर्क फ़ीस काटी जाती है: वॉलेट में माँगी गई राशि में से वह फ़ीस घटाकर आती है।
  • दुरुपयोग की स्थिति में Tiger SMS किसी पार्टनर को प्रोग्राम से हटा सकता है और जाँच के दौरान कमाया हुआ बैलेंस फ़्रीज़ कर सकता है।

शुरू करने से पहले कोई सवाल? सीधे Tiger SMS टीम को मैसेज करें।

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