Programa de afiliados de números virtuales

5% Se paga en cada activación No solo la primera. Cuenta cada número temporal que active tu referido, tanto compras sueltas como al por mayor, hasta llegar al tope de ese referido. Las recargas de saldo por sí solas no cuentan: la comisión se genera cuando se activa un número.

$50 El tope es por persona, no por programa Cuando tus ganancias por un referido llegan a 50 $, esa persona deja de sumar a tu saldo. No hay límite en cuántas personas puedes invitar. 10 referidos hasta 500 $ · 50 referidos hasta 2500 $