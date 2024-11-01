Programa de afiliados de números virtuales

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Dueños de canales de Telegram sobre privacidad, registro de cuentas o automatización de apps
Invita a quienes necesitan un número temporal para verificación por SMS u OTP. Ganas un 5% cada vez que activan un número, hasta 50 $ por referido y sin límite de personas invitadas.
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Dueños de canales de Telegram sobre privacidad, registro de cuentas o automatización de apps
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Bloggers y webmasters que publican tutoriales de «cómo verificar cualquier app sin tu número real»
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Sitios de reseñas y comparativas de servicios de verificación por SMS
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Miembros de foros y comunidades a quienes ya preguntan «qué servicio usas para números virtuales»
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Cualquiera que recomiende Tiger SMS a amigos o colegas, incluso sin web ni canal
Si tu audiencia ya necesita un número virtual para recibir un SMS o un código OTP, sea de WhatsApp, Telegram o cualquier otro servicio, este programa convierte esa recomendación en ingresos recurrentes en vez de un favor puntual.
Al iniciar sesión, tu cuenta de Tiger SMS te da un enlace de referido personal y un código corto que puedes personalizar.
Publícalo en una reseña, un canal de Telegram, la descripción de YouTube, un foro, o envíaselo a un amigo que necesite un número temporal.
Cualquiera que haga clic en tu enlace y luego active un número virtual pasa a ser tu referido. Ganas el 5% de cada activación exitosa.
Cada comisión llega automáticamente a tu saldo de referidos. Retíralo a tu propia billetera USDT o pásalo a tu saldo de Tiger SMS y gástalo en números.
No solo la primera. Cuenta cada número temporal que active tu referido, tanto compras sueltas como al por mayor, hasta llegar al tope de ese referido. Las recargas de saldo por sí solas no cuentan: la comisión se genera cuando se activa un número.
Cuando tus ganancias por un referido llegan a 50 $, esa persona deja de sumar a tu saldo. No hay límite en cuántas personas puedes invitar.
10 referidos hasta 500 $ · 50 referidos hasta 2500 $
Pasa tu saldo de referidos al saldo de Tiger SMS al instante, desde $1.00, y gástalo en números. O retíralo a una billetera USDT tuya.
Un retiro en USDT lleva una comisión de red de $1.00 que se retiene del importe que solicitas. Pasar el dinero al saldo de Tiger SMS es gratis.
Si alguien hace clic primero en tu enlace, es tuyo durante los siguientes 90 días, y en cuanto se registra queda como tu referido para siempre.
Alguien puede leer tu reseña en enero y registrarse en marzo. Tu enlace se sigue llevando el crédito mientras esté dentro de los 90 días desde su primer clic.
Si hacen clic primero en tu enlace y después en el de otro, el referido sigue siendo tuyo. Gana el primer clic.
Una guía, un mensaje fijado en Telegram o un vídeo de reseña siguen trayendo referidos mientras la gente los encuentre y haga clic, no solo su primera semana online.
El tope vitalicio de 50 $ por referido ya está aplicado en esta estimación.
Solo una estimación: tu comisión real depende de cuánto activen de verdad tus referidos.
El 5% de cada número temporal que active ese referido, tanto en compras sueltas como al por mayor, hasta que tu total con esa persona llegue a 50 $.
Se mantiene. Cuenta cada activación de tu referido, no solo la primera. Solo lo detiene el tope de 50 $ de ese referido.
No. La comisión se calcula solo cuando activan un número para recibir un SMS o un código OTP. Añadir saldo sin activar un número no te genera comisión.
La comisión de esa activación se revierte, porque solo se paga por activaciones exitosas. Los reembolsos son raros y casi siempre ocurren en las primeras horas.
Simplemente dejas de recibir nuevas comisiones de esa persona al llegar a 50 $. Los 50 $ que ya ganaste siguen en tu cuenta. Lo que hace crecer tus ingresos es traer más referidos.
Sí, siempre que se registrara dentro de los 90 días desde su primer clic. Después del registro queda como tu referido para siempre.
Se queda con el referido quien recibió el primer clic. Gana el primer clic, no el último.
De dos formas. Pasa tu saldo de referidos al saldo de Tiger SMS al instante desde $1.00 y gástalo en números, o pide un retiro en USDT desde $20.00. Nuestro equipo revisa las solicitudes de retiro antes de enviarlas.
Tú. Se retiene la comisión de red de $1.00 del importe que solicitas, así que la billetera recibe ese importe menos $1.00. El formulario de retiro muestra la cifra exacta antes de confirmar. Pasar tu saldo de referidos al saldo de Tiger SMS no cuesta nada.
No, los retiros se pagan en USDT a la billetera que indiques. Recargar tu saldo de Tiger SMS para comprar números es otra cosa y admite tarjetas y otros métodos.
Necesitas una cuenta de Tiger SMS para tener tu enlace, ver tus estadísticas y cobrar. No hace falta que compres números tú mismo.
No. Un referido tiene que ser una persona real que hayas traído de verdad. Los autorreferidos con una segunda cuenta y los registros falsos no generan comisión y pueden costarte la salida del programa.
Las pausas no son problema. El tope de 50 $ es vitalicio por referido, no mensual.
Para ambos. La ventana de 90 días existe justamente para que un artículo comparativo, una guía de registro o un vídeo de reseña te sigan dando crédito mucho después de publicarlos.
Cuenta cualquier activación: un número virtual para WhatsApp, Telegram o cualquier otro servicio con verificación por SMS u OTP que Tiger SMS admita.
¿Una duda antes de empezar? Escribe directamente al equipo de Tiger SMS.Escríbenos por Telegram