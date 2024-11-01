가상 번호 추천 프로그램

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프라이버시 도구, 계정 가입, 앱 자동화를 다루는 텔레그램 채널 운영자
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프라이버시 도구, 계정 가입, 앱 자동화를 다루는 텔레그램 채널 운영자
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«실제 번호 없이 앱 인증하는 법» 같은 튜토리얼을 올리는 블로거와 웹마스터
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SMS 인증 서비스 리뷰·비교 사이트
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커뮤니티와 포럼에서 «가상 번호는 어디 쓰세요»라는 질문에 이미 답하고 있는 사람
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웹사이트나 채널이 없어도 친구·동료에게 Tiger SMS를 추천하는 누구나
이미 여러분의 독자가 WhatsApp, Telegram 등에서 SMS나 OTP 코드를 받으려고 가상 번호를 찾고 있다면, 이 프로그램은 그 추천을 일회성 호의가 아니라 지속적인 수입으로 바꿔 줍니다.
로그인하면 Tiger SMS 계정에서 개인 추천 링크와 직접 바꿀 수 있는 짧은 코드를 받게 됩니다.
리뷰 글, 텔레그램 채널, 유튜브 설명란, 커뮤니티에 올리거나 임시 번호가 필요한 친구에게 바로 보내세요.
내 링크를 클릭한 뒤 가상 번호를 활성화한 사람은 모두 내 추천인이 됩니다. 성공한 활성화마다 5%를 받습니다.
모든 수수료는 추천 잔액에 자동으로 쌓입니다. 본인 USDT 지갑으로 출금하거나 Tiger SMS 잔액으로 옮겨 번호 구매에 쓰세요.
첫 건만이 아닙니다. 추천인이 활성화하는 모든 임시 번호가 단건이든 대량이든 집계되며, 해당 추천인의 한도에 도달할 때까지 계속됩니다. 잔액 충전만으로는 인정되지 않고, 번호가 활성화될 때 수수료가 발생합니다.
한 추천인에게서 얻은 수익이 $50에 도달하면 그 사람은 더 이상 잔액을 늘리지 않습니다. 초대할 수 있는 사람 수에는 제한이 없습니다.
추천인 10명 최대 $500 · 50명 최대 $2,500
$1.00부터 추천 잔액을 Tiger SMS 잔액으로 즉시 옮겨 번호 구매에 쓰거나, 본인 USDT 지갑으로 출금하세요.
USDT 출금에는 네트워크 수수료($1.00)가 있으며 신청 금액에서 차감됩니다. Tiger SMS 잔액으로 옮기는 것은 무료입니다.
내 링크를 먼저 클릭한 사람은 이후 90일 동안 내 몫이며, 가입하는 순간부터는 영구적으로 내 추천인이 됩니다.
누군가 1월에 리뷰를 읽고 3월에 가입할 수도 있습니다. 첫 클릭 후 90일 이내라면 그 실적은 여전히 내 링크의 것입니다.
내 링크를 먼저 클릭하고 나중에 다른 사람 링크를 클릭해도 추천은 내 것입니다. 첫 클릭이 우선입니다.
가이드 글, 텔레그램 고정 게시물, 리뷰 영상은 사람들이 찾아서 클릭하는 한 계속 추천인을 데려옵니다. 게시 첫 주에만 그런 게 아닙니다.
이 추정치에는 추천인당 평생 한도 $50가 이미 반영돼 있습니다.
추정치일 뿐입니다. 실제 수수료는 추천인들이 실제로 얼마나 활성화하는지에 달려 있습니다.
그 추천인이 활성화하는 모든 임시 번호의 5%입니다. 단건이든 대량이든 포함되며, 그 사람에게서 받은 합계가 $50에 도달할 때까지 계속됩니다.
계속 지급됩니다. 첫 건뿐 아니라 추천인의 모든 활성화가 집계되며, 해당 추천인의 $50 한도에 도달할 때만 멈춥니다.
아닙니다. 수수료는 SMS나 OTP 코드를 받기 위해 번호를 활성화할 때만 계산됩니다. 번호 활성화 없이 잔액만 충전하면 수수료가 발생하지 않습니다.
해당 활성화의 수수료는 취소됩니다. 성공한 활성화에만 지급되기 때문입니다. 환불은 드물고 거의 항상 첫 몇 시간 안에 일어납니다.
그 사람에게서 $50에 도달한 뒤로는 새 수수료가 쌓이지 않습니다. 이미 받은 $50는 계정에 그대로 남습니다. 총수익을 늘리는 방법은 추천인을 더 데려오는 것입니다.
네, 첫 클릭 후 90일 이내에 가입했다면 인정됩니다. 가입한 뒤에는 영구적으로 내 추천인으로 남습니다.
먼저 클릭된 링크의 주인이 추천인을 가져갑니다. 마지막 클릭이 아니라 첫 클릭이 우선입니다.
두 가지 방법이 있습니다. $1.00부터 추천 잔액을 Tiger SMS 잔액으로 즉시 옮겨 번호 구매에 쓰거나, $20.00부터 USDT 출금을 신청하세요. 출금 신청은 발송 전 저희 팀이 확인합니다.
회원님이 부담하십니다. 신청 금액에서 네트워크 수수료($1.00)가 차감되므로, 지갑에는 그 금액에서 해당 수수료를 뺀 금액이 입금됩니다. 확인 전에 출금 양식이 정확한 금액을 보여드립니다. 추천 잔액을 Tiger SMS 잔액으로 옮기는 데에는 비용이 들지 않습니다.
아닙니다. 출금은 알려주신 지갑으로 USDT로 지급됩니다. 번호 구매를 위한 Tiger SMS 잔액 충전은 별개이며 카드와 다른 결제 수단을 지원합니다.
추천 링크를 받고 통계를 확인하고 출금을 받으려면 Tiger SMS 계정이 필요합니다. 직접 번호를 구매할 필요는 없습니다.
안 됩니다. 추천인은 실제로 여러분이 데려온 실존 인물이어야 합니다. 두 번째 계정을 통한 자기 추천이나 허위 가입은 수수료가 지급되지 않으며 프로그램에서 제외될 수 있습니다.
쉬어도 괜찮습니다. $50 한도는 월 단위가 아니라 추천인당 평생 기준입니다.
둘 다입니다. 90일 유효 기간은 비교 글, 가입 가이드, 리뷰 영상이 게시 후 한참 뒤에도 실적을 만들어 주도록 만든 장치입니다.
모든 활성화가 인정됩니다. WhatsApp, Telegram은 물론 Tiger SMS가 지원하는 어떤 SMS·OTP 인증 서비스의 가상 번호든 해당됩니다.
시작하기 전에 궁금한 점이 있나요? Tiger SMS 팀에 바로 메시지를 보내세요.텔레그램으로 문의