가상 번호 추천 프로그램

첫 건만이 아닙니다. 추천인이 활성화하는 모든 임시 번호가 단건이든 대량이든 집계되며, 해당 추천인의 한도에 도달할 때까지 계속됩니다. 잔액 충전만으로는 인정되지 않고, 번호가 활성화될 때 수수료가 발생합니다.

한 추천인에게서 얻은 수익이 $50에 도달하면 그 사람은 더 이상 잔액을 늘리지 않습니다. 초대할 수 있는 사람 수에는 제한이 없습니다.

출금 방법 두 가지

$1.00부터 추천 잔액을 Tiger SMS 잔액으로 즉시 옮겨 번호 구매에 쓰거나, 본인 USDT 지갑으로 출금하세요.

USDT 출금에는 네트워크 수수료($1.00)가 있으며 신청 금액에서 차감됩니다. Tiger SMS 잔액으로 옮기는 것은 무료입니다.