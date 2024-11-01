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Donos de canais de Telegram sobre privacidade, criação de contas ou automação de apps
Indique quem precisa de um número temporário para receber SMS ou código OTP. Você ganha 5% sempre que essa pessoa ativa um número, até $50 por indicado e sem limite de indicações.
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Donos de canais de Telegram sobre privacidade, criação de contas ou automação de apps
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Blogueiros e webmasters que publicam tutoriais de «como verificar qualquer app sem o número real»
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Sites de análises e comparativos de serviços de recebimento de SMS
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Participantes de fóruns e comunidades que já respondem «qual serviço você usa para número virtual»
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Qualquer pessoa que indique a Tiger SMS a amigos ou colegas, mesmo sem site ou canal
Se o seu público já precisa de um número virtual para receber SMS ou código OTP, seja do WhatsApp, do Telegram ou de qualquer outro serviço, este programa transforma essa indicação em renda contínua em vez de um favor único.
Depois de entrar, sua conta Tiger SMS gera um link de indicação pessoal e um código curto que você pode personalizar.
Publique em uma análise, num canal do Telegram, na descrição do YouTube, num fórum, ou mande para um amigo que precisa de um número temporário.
Quem clica no seu link e depois ativa um número virtual vira seu indicado. Você ganha 5% de cada ativação bem-sucedida.
Cada comissão cai automaticamente no seu saldo de indicação. Saque para a sua carteira USDT ou transfira para o saldo Tiger SMS e use em números.
Não só a primeira. Conta cada número temporário que o seu indicado ativa, em compras avulsas ou em lote, até você atingir o limite daquele indicado. Recargas de saldo sozinhas não contam: a comissão nasce quando um número é ativado.
Quando seus ganhos com um indicado chegam a $50, essa pessoa para de somar ao seu saldo. Não há limite de quantas pessoas você indica.
10 indicados até $500 · 50 indicados até $2.500
Transfira o saldo de indicação para o saldo Tiger SMS na hora, a partir de $1.00, e use em números. Ou saque para uma carteira USDT sua.
Um saque em USDT tem taxa de rede de $1.00, retida do valor que você pede. Transferir para o saldo Tiger SMS é gratuito.
Se alguém clicar primeiro no seu link, essa pessoa é sua pelos próximos 90 dias, e assim que se cadastra fica como seu indicado para sempre.
Alguém pode ler sua análise em janeiro e se cadastrar em março. Seu link continua levando o crédito, desde que seja dentro de 90 dias do primeiro clique.
Se a pessoa clicar primeiro no seu link e depois no de outro, o indicado continua sendo seu. Vale o primeiro clique.
Um guia, um post fixado no Telegram ou um vídeo de análise seguem trazendo indicados enquanto as pessoas encontrarem e clicarem, não só na primeira semana no ar.
O limite vitalício de $50 por indicado já está aplicado nesta estimativa.
Apenas uma estimativa: sua comissão real depende de quanto seus indicados realmente ativam.
5% de cada número temporário que esse indicado ativar, em compras avulsas ou em lote, até seu total com essa pessoa chegar a $50.
Continua. Cada ativação do seu indicado conta, não apenas a primeira. Só o limite de $50 daquele indicado interrompe.
Não. A comissão é calculada apenas quando a pessoa ativa um número para receber SMS ou código OTP. Colocar saldo sem ativar um número não gera comissão para você.
A comissão daquela ativação é estornada, porque só pagamos por ativações bem-sucedidas. Reembolsos são raros e quase sempre acontecem nas primeiras horas.
Você apenas deixa de receber novas comissões daquela pessoa depois dos $50. Os $50 já ganhos continuam na sua conta. O que aumenta seus ganhos é trazer mais indicados.
Sim, desde que a pessoa tenha se cadastrado dentro de 90 dias do primeiro clique. Depois do cadastro ela fica sendo seu indicado para sempre.
Fica com o indicado quem recebeu o primeiro clique. Vale o primeiro clique, não o último.
De duas formas. Transfira o saldo de indicação para o saldo Tiger SMS na hora a partir de $1.00 e use em números, ou peça um saque em USDT a partir de $20.00. Nossa equipe confere os pedidos de saque antes de enviar.
Você. A taxa de rede de $1.00 é retida do valor que você pede, então a carteira recebe esse valor menos $1.00. O formulário de saque mostra o número exato antes de você confirmar. Transferir o saldo de indicação para o saldo Tiger SMS não custa nada.
Não, os saques são pagos em USDT para a carteira que você informar. Recarregar o saldo Tiger SMS para comprar números é outra coisa e aceita cartões e outros métodos.
Você precisa de uma conta Tiger SMS para ter o link, ver suas estatísticas e receber os pagamentos. Não precisa comprar números você mesmo.
Não. Um indicado precisa ser uma pessoa real que você realmente trouxe. Autoindicações com uma segunda conta e cadastros falsos não geram comissão e podem tirar você do programa.
Pausas não atrapalham. O limite de $50 é vitalício por indicado, não mensal.
Para os dois. A janela de 90 dias existe justamente para que um artigo comparativo, um guia de cadastro ou um vídeo de análise continuem rendendo bem depois de publicados.
Qualquer ativação conta: um número virtual para WhatsApp, Telegram ou qualquer outro serviço com verificação por SMS ou OTP que a Tiger SMS suporte.
Tem uma dúvida antes de começar? Fale direto com o time da Tiger SMS.Fale conosco no Telegram