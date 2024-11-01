Não só a primeira. Conta cada número temporário que o seu indicado ativa, em compras avulsas ou em lote, até você atingir o limite daquele indicado. Recargas de saldo sozinhas não contam: a comissão nasce quando um número é ativado.

Quando seus ganhos com um indicado chegam a $50, essa pessoa para de somar ao seu saldo. Não há limite de quantas pessoas você indica.

Duas formas de receber

Transfira o saldo de indicação para o saldo Tiger SMS na hora, a partir de $1.00, e use em números. Ou saque para uma carteira USDT sua.

Um saque em USDT tem taxa de rede de $1.00, retida do valor que você pede. Transferir para o saldo Tiger SMS é gratuito.