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Ücretsiz Numaralar

Ücretsiz geçici Amerika Birleşik Devletleri numarası ile kod alın

Herkesin açabildiği Amerika Birleşik Devletleri numaraları — tek kullanımlık, SIM kartsız. Doğrulama kodları doğrudan bu sayfada görünür.

Numara: 175 Aktif: 0 Son SMS: 30 Eylül 2025

Bu numaraları herkes ortak kullanıyor. Sayfa herkese açık, dolayısıyla buradan istediğiniz kodu bir yabancı da okuyabilir ve o hesap hiçbir zaman gerçekten sizin olmaz.

Şu anda çalışan numara yok

Şu anda bu ülkeden hiçbir numara dağıtılmıyor. Ülkenin arşivi aşağıda, çalışan numaralar ise diğer ülkelerde var.

Pasif ücretsiz numaralar 175 içinden 20 gösteriliyor

+18708910744 Çevrimdışı 30 Eylül 2025 +15312148864 Çevrimdışı 30 Eylül 2025 +19516153720 Çevrimdışı 30 Eylül 2025 +18022613765 Çevrimdışı 29 Eylül 2025 +15168789291 Çevrimdışı 29 Eylül 2025 +18388669273 Çevrimdışı 29 Eylül 2025 +17074758372 Çevrimdışı 29 Eylül 2025 +18028012873 Çevrimdışı 29 Eylül 2025 +18704423283 Çevrimdışı 29 Eylül 2025 +17027071109 Çevrimdışı 29 Eylül 2025 +14134354451 Çevrimdışı 29 Eylül 2025 +15305652357 Çevrimdışı 29 Eylül 2025 +14236744991 Çevrimdışı 29 Eylül 2025 +15084085947 Çevrimdışı 29 Eylül 2025 +16678326487 Çevrimdışı 29 Eylül 2025 +18658002501 Çevrimdışı 29 Eylül 2025 +16303328547 Çevrimdışı 28 Eylül 2025 +18046710837 Çevrimdışı 28 Eylül 2025 +15013003262 Çevrimdışı 27 Eylül 2025 +14066169747 Çevrimdışı 27 Eylül 2025

Amerika Birleşik Devletleri numaralarına gerçekten hangi servislerin kodu geliyor

Arşivin tamamında bu Amerika Birleşik Devletleri numaralarına Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook kodları geldi. Mesajların kendisini okumak için yukarıdaki numaralardan birini açın.

Başka bir servisi de deneyebilirsiniz: numara herkese açık ve gelen her şeyi kabul eder. Yalnız unutmayın, kodu herkes görüyor.

Ülkelere göre ücretsiz numaralar

Sıkça Sorulan Sorular

Zaten bu sayfada. Yukarıdaki listeden bir numara alın, ihtiyacınız olan servisin kayıt formuna yazın ve numaranın sayfasını izleyin: kodu taşıyan mesaj orada görünür.

Şimdiye kadar bu numaraların arşivinde Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook kodları var. Liste mesajların kendisinden çıkarılıyor ve yenileri geldikçe değişiyor.

Toplam 175 numara var, bunlardan 0 tanesi şu anda çalışıyor: ya dağıtımda ya da yakın zamanda mesaj almış. Geri kalanlar arşivlerini saklıyor ve yeniden canlanabilir.

Deneyebilirsiniz, kodlar da geliyor. Ama herkese açık bir numaraya bağlı mesajlaşma hesabı sizin değildir: bu sayfayı açan herkes giriş kodunu okur ve hesabı alabilir. Gerçek bir hesap için özel numara kullanın.

Numara ortak ve servisler aynı numaradan tekrar kaydı sınırlıyor. Başka bir Amerika Birleşik Devletleri numarasını, başka bir ülkenin numarasını deneyin ya da sonra tekrar bakın — havuz düzenli olarak tazeleniyor.

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