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ऑनलाइन SMS पाएँ — संयुक्त राज्य अमेरिका के सार्वजनिक नंबर

संयुक्त राज्य अमेरिका के सार्वजनिक temp number, जिन्हें कोई भी खोल सकता है। सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं — OTP सीधे इसी पेज पर दिखता है।

नंबर: 175 सक्रिय: 0 आख़िरी SMS: 30 सितम्बर 2025

इन नंबरों को बहुत सारे लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं। यह पेज सबके लिए खुला है, इसलिए जो कोड आप यहाँ मँगाएँगे उसे कोई अजनबी भी पढ़ सकता है, और वह अकाउंट कभी सिर्फ़ आपका नहीं रहेगा।

अभी कोई चालू नंबर नहीं है

इस देश का कोई नंबर अभी जारी नहीं किया जा रहा। देश का आर्काइव नीचे है, और दूसरे देशों में चालू नंबर मौजूद हैं।

निष्क्रिय मुफ़्त नंबर 175 में से 20 दिखाए गए

+18708910744 ऑफ़लाइन 30 सितम्बर 2025 +15312148864 ऑफ़लाइन 30 सितम्बर 2025 +19516153720 ऑफ़लाइन 30 सितम्बर 2025 +18022613765 ऑफ़लाइन 29 सितम्बर 2025 +15168789291 ऑफ़लाइन 29 सितम्बर 2025 +18388669273 ऑफ़लाइन 29 सितम्बर 2025 +17074758372 ऑफ़लाइन 29 सितम्बर 2025 +18028012873 ऑफ़लाइन 29 सितम्बर 2025 +18704423283 ऑफ़लाइन 29 सितम्बर 2025 +17027071109 ऑफ़लाइन 29 सितम्बर 2025 +14134354451 ऑफ़लाइन 29 सितम्बर 2025 +15305652357 ऑफ़लाइन 29 सितम्बर 2025 +14236744991 ऑफ़लाइन 29 सितम्बर 2025 +15084085947 ऑफ़लाइन 29 सितम्बर 2025 +16678326487 ऑफ़लाइन 29 सितम्बर 2025 +18658002501 ऑफ़लाइन 29 सितम्बर 2025 +16303328547 ऑफ़लाइन 28 सितम्बर 2025 +18046710837 ऑफ़लाइन 28 सितम्बर 2025 +15013003262 ऑफ़लाइन 27 सितम्बर 2025 +14066169747 ऑफ़लाइन 27 सितम्बर 2025

संयुक्त राज्य अमेरिका के नंबरों पर असल में किन सेवाओं के कोड आते हैं

पूरे आर्काइव में संयुक्त राज्य अमेरिका के इन नंबरों पर Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook के कोड आ चुके हैं। संदेश खुद पढ़ने के लिए ऊपर कोई भी नंबर खोलिए।

कोई और सेवा भी आज़मा सकते हैं: नंबर सार्वजनिक है और जो आए, वह ले लेता है। बस याद रखिए कि कोड बाकी सब भी देखते हैं।

देश के अनुसार मुफ़्त नंबर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

वह इसी पेज पर है। ऊपर की सूची से कोई नंबर लीजिए, ज़रूरी सेवा के रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म में डालिए और उस नंबर का पेज देखते रहिए: कोड वाला संदेश वहीं दिखेगा।

अब तक इन नंबरों के आर्काइव में Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook के कोड हैं। यह सूची संदेशों से ही बनी है और नए संदेश आने पर बदलती रहती है।

कुल 175 नंबर, इनमें से 0 अभी काम में हैं — या तो दिए जा रहे हैं या हाल ही में इन पर संदेश आया है। बाकी अपना संग्रह संभाले रखते हैं और फिर से चल सकते हैं।

आज़मा सकते हैं, कोड आते भी हैं। लेकिन सार्वजनिक नंबर से जुड़ा मैसेंजर अकाउंट आपका नहीं होता: यह पेज खोलने वाला कोई भी लॉगिन कोड पढ़कर अकाउंट ले सकता है। असली अकाउंट के लिए निजी नंबर लीजिए।

नंबर साझा है और सेवाएँ एक ही नंबर से बार-बार रजिस्ट्रेशन सीमित करती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा नंबर, किसी और देश का नंबर आज़माइए या बाद में आइए — पूल नियमित रूप से भरा जाता है।

ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ़ आपको दिखे?

Tiger SMS का निजी नंबर कुछ सेंट का होता है, एक बार काम आता है और सिर्फ़ आपका होता है। मुफ़्त नंबर यहीं रहेंगे — जब बस आज़माकर देखना हो।

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