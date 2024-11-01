रियल‑टाइम नंबर वैलिडेटर द्वारा HLR Deep

फोन नंबर वैलिडेशन क्या है?

फोन नंबर वैलिडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि नंबर मान्य, सक्रिय और कॉल या संदेश प्राप्त करने में सक्षम है। इसमें नंबर फ़ॉर्मेट, कैरियर जानकारी, लाइन का प्रकार और रियल‑टाइम कनेक्टिविटी स्थिति की जाँच शामिल है।