रियल‑टाइम नंबर वैलिडेटर द्वारा HLR Deep

उन्नत रियल‑टाइम HLR इंटेलिजेंस जो सटीक नंबर वैलिडेशन, गहन ऑपरेटर पहचान और वैश्विक स्तर पर विस्तृत मोबाइल नेटवर्क जानकारियाँ प्रदान करती है

शक्तिशाली क्षमताएँ
नंबरों को भरोसे से वैलिडेट करने के लिए आपको जो कुछ चाहिए

मास फोन नंबर वैलिडेशन
एक बार में 1,000 नंबर तक वैलिडेट करने के लिए CSV फ़ाइल अपलोड करें

स्मार्ट लागत अनुकूलन
केवल उपयोग के लिए भुगतान करें, कोई छिपा शुल्क नहीं

सुरक्षित और विश्वसनीय
JWT आधारित ऑथेंटिकेशन पर बनाया गया और स्थिर प्रदर्शन के लिए अनुकूलित

तुरंत नंबर लुकअप
कुछ ही सेकंड में एक नंबर की जांच करें और तुरंत इनसाइट्स पाएं

पूर्ण गतिविधि लॉग
उन्नत खोज और फ़िल्टरिंग के साथ सभी पिछली जाँचें देखें

सुचारू API इंटिग्रेशन
तेज़ बल्क वैलिडेशन के लिए HLR Deep API से आसानी से जुड़ें
कैसे काम करता है
सिर्फ तीन आसान चरणों में कुछ मिनटों में नंबर वैलिडेट करना शुरू करें
चरण 1
नंबर सबमिट करें
एकल फोन नंबर दर्ज करें या बड़े पैमाने की वैलिडेशन के लिए हजारों कॉन्टैक्ट वाले CSV को अपलोड करें

चरण 2
रियल‑टाइम वैलिडेशन
प्लेटफ़ॉर्म वैश्विक कैरियर नेटवर्क और HLR डाटाबेस में रियल‑टाइम क्वेरी चलाकर सटीकता सुनिश्चित करता है

चरण 3
इनसाइट्स देखें
वैलिडेशन के विस्तृत परिणाम पाएं, जिनमें नंबर की स्थिति, नेटवर्क प्रदाता, भौगोलिक डेटा और मानकीकृत फ़ॉर्मेट शामिल हैं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
  • फोन नंबर वैलिडेशन क्या है?

    फोन नंबर वैलिडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि नंबर मान्य, सक्रिय और कॉल या संदेश प्राप्त करने में सक्षम है। इसमें नंबर फ़ॉर्मेट, कैरियर जानकारी, लाइन का प्रकार और रियल‑टाइम कनेक्टिविटी स्थिति की जाँच शामिल है।

  • आपकी वैलिडेशन सेवा कितनी सटीक है?

    HLR Deep कई टियर‑1 HLR प्रदाताओं और रियल‑टाइम कैरियर डाटाबेस से जुड़कर 99.9% सटीकता बनाए रखता है। यह 200+ देशों में हर महीने अरबों नंबरों की वैलिडेशन करता है और डेटा लगातार अपडेट रहता है।

  • वैलिडेशन से मुझे कौन सी जानकारी मिलेगी?

    आपको विस्तृत जानकारी मिलती है, जिसमें वैधता स्थिति (सक्रिय/निष्क्रिय), लाइन का प्रकार (मोबाइल/लैंडलाइन/VOIP), ऑपरेटर का नाम, देश कोड और पोर्ट हुआ या नहीं शामिल है।

  • क्या आप बल्क वैलिडेशन प्रदान करते हैं?

    हाँ, HLR Deep CSV अपलोड और API के माध्यम से बल्क प्रोसेसिंग का समर्थन करता है। आप उच्च गति और विस्तृत रिपोर्ट के साथ हजारों या लाखों नंबरों को एक साथ वैलिडेट कर सकते हैं।

  • क्या API उपलब्ध है?

    बिल्कुल! HLR Deep विस्तृत दस्तावेज़ों वाला पूर्ण API प्रदान करता है; इंटीग्रेशन आमतौर पर 10 मिनट से भी कम लेता है।

  • क्या नंबर वैलिडेट करने पर मालिक को सूचना मिलेगी?

    नहीं, हमारा वैलिडेशन प्रोसेस नंबर मालिक के लिए पूरी तरह मौन और अदृश्य है। हम तकनीकी जाँच करते हैं और किसी भी संदेश या नोटिफिकेशन नहीं भेजते।