रियल‑टाइम नंबर वैलिडेटर द्वारा HLR Deep

फोन नंबर वैलिडेशन क्या है?
फोन नंबर वैलिडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि नंबर मान्य, सक्रिय और कॉल या संदेश प्राप्त करने में सक्षम है। इसमें नंबर फ़ॉर्मेट, कैरियर जानकारी, लाइन का प्रकार और रियल‑टाइम कनेक्टिविटी स्थिति की जाँच शामिल है।
आपकी वैलिडेशन सेवा कितनी सटीक है?
HLR Deep कई टियर‑1 HLR प्रदाताओं और रियल‑टाइम कैरियर डाटाबेस से जुड़कर 99.9% सटीकता बनाए रखता है। यह 200+ देशों में हर महीने अरबों नंबरों की वैलिडेशन करता है और डेटा लगातार अपडेट रहता है।
वैलिडेशन से मुझे कौन सी जानकारी मिलेगी?
आपको विस्तृत जानकारी मिलती है, जिसमें वैधता स्थिति (सक्रिय/निष्क्रिय), लाइन का प्रकार (मोबाइल/लैंडलाइन/VOIP), ऑपरेटर का नाम, देश कोड और पोर्ट हुआ या नहीं शामिल है।
क्या आप बल्क वैलिडेशन प्रदान करते हैं?
हाँ, HLR Deep CSV अपलोड और API के माध्यम से बल्क प्रोसेसिंग का समर्थन करता है। आप उच्च गति और विस्तृत रिपोर्ट के साथ हजारों या लाखों नंबरों को एक साथ वैलिडेट कर सकते हैं।
क्या API उपलब्ध है?
बिल्कुल! HLR Deep विस्तृत दस्तावेज़ों वाला पूर्ण API प्रदान करता है; इंटीग्रेशन आमतौर पर 10 मिनट से भी कम लेता है।
क्या नंबर वैलिडेट करने पर मालिक को सूचना मिलेगी?
नहीं, हमारा वैलिडेशन प्रोसेस नंबर मालिक के लिए पूरी तरह मौन और अदृश्य है। हम तकनीकी जाँच करते हैं और किसी भी संदेश या नोटिफिकेशन नहीं भेजते।