Validador de números en tiempo real de HLR Deep

¿Qué es la validación de números de teléfono?
La validación de números de teléfono es el proceso de verificar que un número sea válido, esté activo y pueda recibir llamadas o mensajes de texto. Comprueba el formato, la información del operador, el tipo de línea y el estado de conectividad en tiempo real.
¿Qué tan preciso es su servicio de validación?
HLR Deep mantiene un 99,9% de precisión conectándose a varios proveedores HLR de nivel 1 y bases de datos de operadores en tiempo real. Valida miles de millones de números al mes en más de 200 países con información constantemente actualizada.
¿Qué información obtengo de la validación?
Recibes detalles completos, incluido el estado de validez (activo/inactivo), tipo de línea (móvil/fijo/VOIP), nombre del operador, código de país y si fue portado o no.
¿Ofrecen validación masiva?
Sí, HLR Deep admite procesamiento masivo mediante carga de CSV y API. Puedes validar miles o millones de números simultáneamente con alta velocidad y reportes detallados.
¿Hay una API disponible?
¡Por supuesto! HLR Deep ofrece una API completa con documentación detallada; la integración suele tardar menos de 10 minutos.
¿Se notificará a los propietarios del número cuando lo valide?
No, nuestro proceso de validación es completamente silencioso e invisible para el propietario del número. Realizamos comprobaciones técnicas sin enviar mensajes ni notificaciones al número verificado.