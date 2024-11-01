ES
Validador de números en tiempo real de HLR Deep

Inteligencia HLR avanzada en tiempo real que ofrece validación precisa de números, identificación profunda del operador y detalles de red móvil a escala global

Potentes capacidades
Todo lo que necesitas para verificar números con confianza

Validación masiva de números telefónicos
Sube un archivo CSV para validar hasta 1.000 números en una sola vez

Optimización inteligente de costos
Paga solo por lo que uses, sin cargos ocultos

Seguro y confiable
Creado con autenticación basada en JWT y optimizado para un rendimiento estable

Búsqueda instantánea de números
Verifica un único número en segundos y recibe información inmediata

Registro completo de actividad
Accede a todas las verificaciones anteriores con búsqueda y filtros avanzados

Integración de API sin fricciones
Conéctate fácilmente al API de HLR Deep para una validación masiva rápida
Cómo funciona
Empieza a validar números en pocos minutos con un flujo simple de tres pasos
Paso 1
Enviar números
Introduce un número de teléfono individual o carga un archivo CSV con miles de contactos para validación a gran escala

Paso 2
Validación en vivo
La plataforma ejecuta consultas en tiempo real a redes de operadores y bases de datos HLR de todo el mundo para confirmar la precisión

Paso 3
Ver información
Consulta resultados detallados de validación, incluido el estado del número, el operador, los datos geográficos y el formato estandarizado
Preguntas Frecuentes
  • ¿Qué es la validación de números de teléfono?

    La validación de números de teléfono es el proceso de verificar que un número sea válido, esté activo y pueda recibir llamadas o mensajes de texto. Comprueba el formato, la información del operador, el tipo de línea y el estado de conectividad en tiempo real.

  • ¿Qué tan preciso es su servicio de validación?

    HLR Deep mantiene un 99,9% de precisión conectándose a varios proveedores HLR de nivel 1 y bases de datos de operadores en tiempo real. Valida miles de millones de números al mes en más de 200 países con información constantemente actualizada.

  • ¿Qué información obtengo de la validación?

    Recibes detalles completos, incluido el estado de validez (activo/inactivo), tipo de línea (móvil/fijo/VOIP), nombre del operador, código de país y si fue portado o no.

  • ¿Ofrecen validación masiva?

    Sí, HLR Deep admite procesamiento masivo mediante carga de CSV y API. Puedes validar miles o millones de números simultáneamente con alta velocidad y reportes detallados.

  • ¿Hay una API disponible?

    ¡Por supuesto! HLR Deep ofrece una API completa con documentación detallada; la integración suele tardar menos de 10 minutos.

  • ¿Se notificará a los propietarios del número cuando lo valide?

    No, nuestro proceso de validación es completamente silencioso e invisible para el propietario del número. Realizamos comprobaciones técnicas sin enviar mensajes ni notificaciones al número verificado.