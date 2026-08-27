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Números gratuitos

Números públicos de Estados Unidos, gratis y sin registro

Números públicos de Estados Unidos que cualquiera puede abrir — teléfonos temporales sin SIM. Los códigos de verificación aparecen en esta misma página.

Números: 175 Activos: 0 Último SMS: 30 de septiembre de 2025

Estos números los usa todo el mundo. La página está abierta a cualquiera, así que el código que pidas aquí puede acabar leyéndolo un desconocido y la cuenta nunca será solo tuya.

Ahora mismo no hay números activos

Ahora mismo no se entrega ningún número de este país. Su archivo está abajo y otros países sí tienen números activos.

Números gratis inactivos Mostrando 20 de 175

+18708910744 Sin conexión 30 de septiembre de 2025 +15312148864 Sin conexión 30 de septiembre de 2025 +19516153720 Sin conexión 30 de septiembre de 2025 +18022613765 Sin conexión 29 de septiembre de 2025 +15168789291 Sin conexión 29 de septiembre de 2025 +18388669273 Sin conexión 29 de septiembre de 2025 +17074758372 Sin conexión 29 de septiembre de 2025 +18028012873 Sin conexión 29 de septiembre de 2025 +18704423283 Sin conexión 29 de septiembre de 2025 +17027071109 Sin conexión 29 de septiembre de 2025 +14134354451 Sin conexión 29 de septiembre de 2025 +15305652357 Sin conexión 29 de septiembre de 2025 +14236744991 Sin conexión 29 de septiembre de 2025 +15084085947 Sin conexión 29 de septiembre de 2025 +16678326487 Sin conexión 29 de septiembre de 2025 +18658002501 Sin conexión 29 de septiembre de 2025 +16303328547 Sin conexión 28 de septiembre de 2025 +18046710837 Sin conexión 28 de septiembre de 2025 +15013003262 Sin conexión 27 de septiembre de 2025 +14066169747 Sin conexión 27 de septiembre de 2025

De qué servicios llegan códigos a los números de Estados Unidos

En todo el archivo, estos números de Estados Unidos han recibido códigos de Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook. Abre cualquier número de arriba para leer los mensajes.

También puedes probar con otro servicio: el número es público y acepta lo que llegue. Recuerda solo que el código lo ve todo el mundo.

Números gratis por país

Preguntas Frecuentes

Ya está en esta página. Coge cualquier número de la lista de arriba, ponlo en el formulario de registro del servicio que necesites y vigila la página del número: el mensaje con el código aparece ahí.

Por ahora el archivo de estos números guarda códigos de Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook. La lista sale de los propios mensajes y cambia a medida que llegan nuevos.

175 números en total, 0 de ellos están funcionando ahora mismo: se están repartiendo o han recibido un mensaje hace poco. El resto conserva su archivo y puede volver a la vida.

Puedes intentarlo y los códigos llegan. Pero una cuenta de mensajería atada a un número público no es tuya: cualquiera que abra esta página lee el código de acceso y puede quedarse con ella. Para una cuenta de verdad usa un número privado.

El número es compartido y los servicios limitan los registros repetidos desde el mismo. Prueba otro número de Estados Unidos, un número de otro país o vuelve más tarde: el conjunto se repone con regularidad.

¿Necesitas un número que solo veas tú?

Un número privado de Tiger SMS cuesta unos céntimos, sirve una vez y es solo tuyo. Los gratuitos se quedan aquí para cuando solo quieras probar.

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