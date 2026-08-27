Números públicos de Estados Unidos, gratis y sin registro
Números públicos de Estados Unidos que cualquiera puede abrir — teléfonos temporales sin SIM. Los códigos de verificación aparecen en esta misma página.
Números: 175 Activos: 0 Último SMS: 30 de septiembre de 2025
Estos números los usa todo el mundo. La página está abierta a cualquiera, así que el código que pidas aquí puede acabar leyéndolo un desconocido y la cuenta nunca será solo tuya.
Ahora mismo no hay números activos
Ahora mismo no se entrega ningún número de este país. Su archivo está abajo y otros países sí tienen números activos.
Números gratis inactivos Mostrando 20 de 175
De qué servicios llegan códigos a los números de Estados Unidos
En todo el archivo, estos números de Estados Unidos han recibido códigos de Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook. Abre cualquier número de arriba para leer los mensajes.
También puedes probar con otro servicio: el número es público y acepta lo que llegue. Recuerda solo que el código lo ve todo el mundo.
Números gratis por país
Preguntas Frecuentes
Ya está en esta página. Coge cualquier número de la lista de arriba, ponlo en el formulario de registro del servicio que necesites y vigila la página del número: el mensaje con el código aparece ahí.
Por ahora el archivo de estos números guarda códigos de Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook. La lista sale de los propios mensajes y cambia a medida que llegan nuevos.
175 números en total, 0 de ellos están funcionando ahora mismo: se están repartiendo o han recibido un mensaje hace poco. El resto conserva su archivo y puede volver a la vida.
Puedes intentarlo y los códigos llegan. Pero una cuenta de mensajería atada a un número público no es tuya: cualquiera que abra esta página lee el código de acceso y puede quedarse con ella. Para una cuenta de verdad usa un número privado.
El número es compartido y los servicios limitan los registros repetidos desde el mismo. Prueba otro número de Estados Unidos, un número de otro país o vuelve más tarde: el conjunto se repone con regularidad.
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Un número privado de Tiger SMS cuesta unos céntimos, sirve una vez y es solo tuyo. Los gratuitos se quedan aquí para cuando solo quieras probar.
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