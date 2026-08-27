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Números gratuitos

Números públicos de Estados Unidos, grátis e sem cadastro

Números públicos de Estados Unidos que qualquer pessoa abre — um chip virtual descartável, sem cadastro. Os códigos aparecem aqui mesmo, na página.

Números: 175 Ativos: 0 Último SMS: 30 de setembro de 2025

Esses números são usados por todo mundo. A página fica aberta para qualquer um, então o código que você pedir aqui pode ser lido por um estranho, e a conta nunca vai ser só sua.

Agora não há números ativos

Agora nenhum número deste país está sendo distribuído. O arquivo do país está abaixo, e outros países têm números ativos.

Números grátis inativos Mostrando 20 de 175

+18708910744 Offline 30 de setembro de 2025 +15312148864 Offline 30 de setembro de 2025 +19516153720 Offline 30 de setembro de 2025 +18022613765 Offline 29 de setembro de 2025 +15168789291 Offline 29 de setembro de 2025 +18388669273 Offline 29 de setembro de 2025 +17074758372 Offline 29 de setembro de 2025 +18028012873 Offline 29 de setembro de 2025 +18704423283 Offline 29 de setembro de 2025 +17027071109 Offline 29 de setembro de 2025 +14134354451 Offline 29 de setembro de 2025 +15305652357 Offline 29 de setembro de 2025 +14236744991 Offline 29 de setembro de 2025 +15084085947 Offline 29 de setembro de 2025 +16678326487 Offline 29 de setembro de 2025 +18658002501 Offline 29 de setembro de 2025 +16303328547 Offline 28 de setembro de 2025 +18046710837 Offline 28 de setembro de 2025 +15013003262 Offline 27 de setembro de 2025 +14066169747 Offline 27 de setembro de 2025

De quais serviços chegam códigos nos números de Estados Unidos

Em todo o arquivo, estes números de Estados Unidos receberam códigos de Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook. Abra qualquer número acima para ler as próprias mensagens.

Qualquer outro serviço também pode ser testado: o número é público e recebe o que chegar. Só lembre que o código fica visível para todo mundo.

Números grátis por país

Perguntas Frequentes

Ele já está nesta página. Pegue qualquer número da lista acima, informe no cadastro do serviço que você precisa e acompanhe a página do número: a mensagem com o código aparece ali.

Até agora o arquivo destes números guarda códigos de Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook. A lista vem das próprias mensagens e muda conforme chegam novas.

175 números no total, 0 deles estão funcionando agora mesmo: estão sendo distribuídos ou receberam uma mensagem há pouco. Os demais guardam o seu arquivo e podem voltar à vida.

Dá para tentar, e os códigos chegam mesmo. Mas uma conta de mensageiro presa a um número público não é sua: qualquer um que abrir esta página lê o código de acesso e pode tomar a conta. Para uma conta de verdade, use um número particular.

O número é compartilhado e os serviços limitam cadastros repetidos a partir do mesmo. Tente outro número de Estados Unidos, um número de outro país ou volte mais tarde — o estoque é reabastecido com frequência.

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Um número privado da Tiger SMS custa alguns centavos, funciona uma vez e é só seu. Os gratuitos ficam aqui para quando você só quiser experimentar.

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