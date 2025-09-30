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Nomor Amerika Serikat gratis untuk terima OTP tanpa daftar

Nomor publik Amerika Serikat yang bisa dibuka siapa saja — nomor kosong tanpa kartu SIM. Kode verifikasi muncul langsung di halaman ini.

Nomor: 175 Aktif: 0 SMS terakhir: 30 September 2025

Nomor-nomor ini dipakai bersama oleh banyak orang. Halaman ini terbuka untuk siapa saja, jadi kode yang Anda minta di sini bisa saja dibaca orang lain, dan akunnya tidak akan pernah benar-benar jadi milik Anda.

Saat ini tidak ada nomor yang aktif

Saat ini tidak ada nomor dari negara ini yang dibagikan. Arsip negara ada di bawah, dan negara lain punya nomor yang aktif.

Nomor gratis nonaktif Menampilkan 20 dari 175

+18708910744 Offline 30 September 2025 +15312148864 Offline 30 September 2025 +19516153720 Offline 30 September 2025 +18022613765 Offline 29 September 2025 +15168789291 Offline 29 September 2025 +18388669273 Offline 29 September 2025 +17074758372 Offline 29 September 2025 +18028012873 Offline 29 September 2025 +18704423283 Offline 29 September 2025 +17027071109 Offline 29 September 2025 +14134354451 Offline 29 September 2025 +15305652357 Offline 29 September 2025 +14236744991 Offline 29 September 2025 +15084085947 Offline 29 September 2025 +16678326487 Offline 29 September 2025 +18658002501 Offline 29 September 2025 +16303328547 Offline 28 September 2025 +18046710837 Offline 28 September 2025 +15013003262 Offline 27 September 2025 +14066169747 Offline 27 September 2025

Kode layanan apa saja yang benar-benar masuk ke nomor Amerika Serikat

Sepanjang arsip, nomor Amerika Serikat ini sudah menerima kode dari Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook. Buka salah satu nomor di atas untuk membaca pesannya langsung.

Layanan lain juga boleh dicoba: nomornya publik dan menerima apa pun yang masuk. Ingat saja, kode itu juga terlihat oleh orang lain.

Nomor gratis per negara

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Sudah ada di halaman ini. Ambil nomor mana pun dari daftar di atas, masukkan di formulir pendaftaran layanan yang Anda butuhkan, lalu pantau halaman nomor itu: pesan berisi kode akan muncul di sana.

Sejauh ini arsip nomor-nomor ini menyimpan kode dari Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook. Daftarnya diambil dari pesan itu sendiri dan berubah seiring masuknya pesan baru.

Totalnya 175 nomor, 0 di antaranya sedang bekerja saat ini — sedang dibagikan atau baru saja menerima pesan. Sisanya menyimpan arsipnya dan bisa hidup kembali.

Boleh dicoba, dan kodenya memang masuk. Tapi akun pesan instan yang terikat pada nomor publik bukan milik Anda: siapa pun yang membuka halaman ini membaca kode masuknya dan bisa mengambil alih. Untuk akun sungguhan, pakai nomor pribadi.

Nomornya dipakai bersama, dan layanan membatasi pendaftaran berulang dari nomor yang sama. Coba nomor Amerika Serikat lain, nomor negara lain, atau kembali nanti — koleksinya rutin ditambah.

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Nomor pribadi dari Tiger SMS harganya beberapa sen, dipakai sekali, dan hanya milik Anda. Nomor gratis tetap ada di sini kalau Anda sekadar ingin mencoba.

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