Số điện thoại miễn phí
Nhận SMS trực tuyến miễn phí với số Indonesia
Số công khai của Indonesia ai cũng mở được — số ảo dùng một lần, không cần SIM. Mã xác minh hiện ngay trên trang này.
Số: 2 Đang hoạt động: 0 SMS cuối cách đây 1 giờ
Những số này ai cũng dùng chung. Trang này mở cho tất cả mọi người, nên mã bạn yêu cầu ở đây rất có thể bị người lạ đọc được, và tài khoản sẽ không bao giờ thực sự là của bạn.
Hiện chưa có số nào hoạt động
Hiện không có số nào của quốc gia này được cấp phát. Kho lưu trữ của quốc gia ở bên dưới, còn số đang hoạt động thì có ở quốc gia khác.
Số miễn phí ngừng hoạt động 2
Số miễn phí theo quốc gia
Cần một số chỉ mình bạn nhìn thấy?
Số riêng của Tiger SMS chỉ vài xu, dùng một lần và chỉ thuộc về bạn. Còn số miễn phí vẫn ở đây, dành cho khi bạn chỉ muốn thử.