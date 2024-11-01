Compre um número de telefone falso para registro por SMS do Boyaa
Receba SMS online com um número virtual
Use um número descartável para registrar o Boyaa sem expor seu telefone pessoal. Números virtuais permitem receber códigos de confirmação instantaneamente pela TIGER SMS.
Milhões de pessoas usam o Boyaa todos os dias. Se você quer acesso sem compartilhar seu número de celular real, números de telefone temporários facilitam passar pela verificação mantendo sua privacidade.
Os 20 principais países para Boyaa
Abaixo estão os 20 países com a maior taxa de entrega
Obtenha um número virtual descartável para Boyaa
Números virtuais oferecem acesso completo ao Boyaa enquanto mantêm os dados do seu telefone real ocultos. Essas linhas no estilo burner funcionam para verificação rápida, perfis comerciais ou testes de novas contas.
Vantagens de escolher números virtuais
Use números temporários de Boyaa para evitar spam, executar perfis de curto prazo ou gerenciar várias contas sem cartões SIM adicionais.
- Crie perfis temporários no Boyaa. Ideal para campanhas de curto prazo ou verificação de promoções.
- Contorne restrições geográficas. Cadastre-se mesmo se o Boyaa exigir um número local.
- Proteja sua privacidade. Mantenha seus dados de contato pessoais longe de bots e vazamentos.
- Teste automações e envio em massa de mensagens. Crie contas adicionais sem trocar de dispositivos.
Instruções Detalhadas para Iniciar com o TIGER SMS
Passo 1
Criar uma Conta e Adicionar Fundos
Comece criando um perfil de usuário na plataforma TIGER SMS. Após o registro bem-sucedido, deposite fundos em sua conta para acessar uma ampla gama de números virtuais projetados para acomodar várias necessidades de verificação.
Passo 2
Selecionar Seu País e Serviço
Explore a lista de países disponíveis e escolha aquele que melhor se alinha ao seu uso pretendido.
Passo 3
Adquirir Seu Número Virtual
Selecione o número desejado e clique em "Comprar". O número escolhido aparecerá na seção "Telefones Ativos" do seu painel, pronto para uso imediato.
Passo 4
Use o número para verificação
Copy the acquired virtual number and enter it into the designated phone number field when registering or verifying your account
Passo 5
Acessar Seu Código de Verificação
Quando o serviço enviar a mensagem de verificação, volte à interface do TIGER SMS. O código aparecerá claramente ao lado do número ativo correspondente.
Bônus
Se o código SMS não chegar em até 20 minutos, seu saldo será reembolsado automaticamente — sem perguntas. Você só paga pelas mensagens recebidas com sucesso.
Principais benefícios de usar números descartáveis
Os dados de contato pessoais permanecem ocultos
Nenhum cartão SIM físico ou dispositivo extra é necessário
Os códigos de verificação chegam instantaneamente online
Escolha números de vários países
Conclusão
Com a TIGER SMS, você pode verificar contas do Boyaa várias vezes enquanto seu número principal permanece oculto.
Além do Boyaa, nosso serviço oferece números virtuais temporários para aplicativos e plataformas como:
Perguntas Frequentes
Quando novos números são adicionados?
Usei vários números, mas nenhum recebeu a mensagem.
- • Continue tentando usar números novos.
- • Experimente números de diferentes países.
- • Mude seu IP utilizando um serviço VPN.
- • Faça logout de outras contas ativas no serviço em seu dispositivo.
O que é um número virtual?
Como funciona o sistema de recebimento de SMS em números virtuais?
O serviço desejado não está disponível. Qual número devo comprar para receber o código?
Instagram+Threads
Tinder
Google,youtube,Gmail
Googlemessenger
Yahoo
Telegram
Viber
Any other
Shopee
Indomaret
JioMart
Microsoft
Amazon
eBay
Ticketmaster
Mercado
Flipkart
TikTok/Douyin
Discord
PayPal
ZUS Coffee
Вконтакте
Picpay
Apple
AOL
Signal
Hinge
Hepsiburadacom
Deliveroo
Dana
Uber
Alipay/Alibaba/1688
Bumble
Myntra
Line messenger
Gojek
Naver
Uklon
Netflix
Wolt
Yalla
Shein
Grab
fiverr
Vinted
Careem
Ukrnet
Baidu
Bolt
Mercari
BlaBlaCar
Snapchat
Glovo
DiDi
Imo
OVO
ChatGPT
Badoo
OkCupid
Rozetka
Claude
Meesho
LinkAja
Akulaku
Astropay
Joyride
TRUTH SOCIAL
Zoho
RedBook
Foodpanda
Одноклассники
pof.com
Vercel
Юла
Leboncoin
Prom
Muzz
Blizzard
BIGO LIVE
Zomato
Betano
Airbnb
Airtel
Bazos
Yemeksepeti
Taptap Send
GCash
Coinbase
Revolut
Neon
GoogleVoice
Lazada
TanTan
Allegro
kolesa.kz
Temu
1688
Nike
NovaPoshta
AliExpress
G2G
Paysend
Grindr
Twitch
Tokopedia
Clubhouse
hily
BytePlus
Next
Getir
Venmo
Tango
eWallet
OffGamers
FreeNow
kleinanzeigen
Tencent QQ
IFood
Яндекс
Subito
Sahibinden
Eneba
Justdating
Carousell
Paytm
Linode
BeReal
Bunq
Steam
Moneylion
Galaxy
GoFundMe
Paysafecard
ProtonMail
Payoneer
Happn
IRCTC
AGIBANK
Şikayet var
MobiKwik
GMX
Greggs
Winmatch
Innopay
KakaoTalk
Kwai
Craigslist
Papara
Poshmark
Monese
OLX
Bilibili
Mail.ru
Truecaller
JDcom
Twilio
Zupee
paycell
Lyft
Skroutz
Zilch
Depop
GG
Foody
FoodHub
Cathay
Freelancer
AVON
Ankama
Cloud Manager
Foodora
Gopuff
Grailed
Her
Kaching
Marktplaats
Paybis
Playerzpot
Rebtel
Upwork
Walmart
WooPlus
Swarail
Taobao
1хbet
Jingdong
Douyu
ClickEntregas
B4U
А23
Skout
Quipp
Dent
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Womply
Hopi
PciPay
Zalo
Rakuten
Michat
Dream11
Sneakerboy
Lifepay
Multinet
With IYC
Talabat
Trendyol
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
humblebundle
LightChat
Kaggle
MTS CashBack
McDonalds
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
OZON
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Amasia
MapleSEA
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
ShellBox
CELEBe
mocospace
Lebocoin
CAIXA
Alfagift
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
LYKA
NimoTV
urent/jet/RuSharing
Wise
Xiaomi
Ximalaya
Золотая Корона
Суточно
Твоё
banki.ru
FARШ
Krasyar
Oppo
QIWl
Doordash
HAPPYTUK
Tosla
Rumble
Ininal
Orbimed
Zubi
Spartanpoker
Qoo10
XQ
UBOX
Foot Locker
WinzoGame
bet365
CashApp
SticPay
Idealista
Nttgame
Biedronka
OfferUp
JTExpress
ZCity
米画师Mihuashi
Taki
Wish
Wmaraci
GalaxyChat
BIP
IZI
163СOM
GameArena
Meta
Yaay
Betfair
BinBin
СhampionСasino
Yubo
Onet
cryptocom
WestStein
Dostavista
Starbucks
SneakersnStuff
HOP
Faberlic
Fotka
BigC
Budweiser
IndiaPlays
ROBINHOOD
IPLwin
Payzapp
RecargaPay
MPL
InFund
RummyOla
AIS
Parkplus
Banqi
SportGully
Meliuz
Kirana
Disney Hotstar
Swvl
IndiaGold
Noon
Brahma
LOCO
RummyWealth
YoWin
Voggt
Kotak811
Lotus
Ace2Three
Porbet
Akudo
Tick
KeyPay
WorldRemit
Agroinform
MoneyСontrol
Blued
CMTcuzdan
Bit
Oriflame
MoneyPay
MyFishka
Lidl
Bitaqaty
SkyTV
Gamekit
CashFly
Damejidlo
Vlife
Corona
LoveRu
Codashop
FWDMAX
DealShare
Stripe
Oldubil
Siply
Virgo
Giftcloud
Thisshop
Gittigidiyor
FunPay
Coindcx
SoulApp
Transfergo
Fruitz
GMNG
Winmasters
RRSA
ApostaGanha
LongHu
Things
MrGreen
Crickpe
Algida
Grofers
888casino
PurePlatfrom
Santander
24betting
MediBuddy
Cashmine
SpatenOktoberfest
Vivo
Rush
RoyalWin
Hirect
FotoCasa
AdaKami
Bukalapak
FreeChargeApp
kufarby
Kaya
Swiggy
Br777
CloudBet
mzadqatar
Aitu
PingPong
Nanovest
GiraBank
Weverse
Celcoin
Bykea
Chispa
icq
GuruBets
CashKaro
TeenPattiStarpro
Immowelt
Bitso
Magicbricks
Band
JungleeRummy
Uplay
Mewt
MOMO
Fora
SamsungShop
Hotline
GyFTR
PagSmile
Surveytime
Roposo
99acres
Vidio
Букмекерские
RummyLoot
BLIBLI
Lalamove
IndianOil
CliQQ
PharmEasy
XadrezFeliz
GoerliFaucet
LiveScore
ZéDelivery
Bisu
MrQ
Nextdoor
RummyCulture
Voltz
NoBroker
AUBANK
IceCasino
Paxful
Loanflix
CloudChat
YikYak
Getmega
Icrypex
PaddyPower
WashXpress
Rediffmail
UWIN
Dotz
redBus
Pocket52
Gemgala
SuperS
Dosi
MonobankIndia
Alfa
TradeUP
Adani
勇仕网络Ys4fun
Keybase
LazyPay
Ruten
CrefisaMais
Wondermart
UU163
OneAset
EscapeFromTarkov
Iti
Probo
Belwest
JKF
Digikala
CafeBazaar
Eyecon
Asda
irancell
BigCash
A23
A9A
Abbott
Acko
AfreecaTV
Airtime
Alchemy
Alibaba
All Access
Allofresh
Ame Digital
Angel One
AR Lens
ArenaPlus
AsiaMiles
Astra Otoshop
AstraPay
Baihe
Bajaj Finserv
Banrisul
BC Game
BCA Syariah
Bearwww
Bebeclub
BharatPe
Blank Street
boku
Book My Play
Boyaa
BPJSTK
Bunda
C6 Bank
Cabify
Casino/bet/gambling
CasinoAndFriends
CasinoPlus
Chakra Rewards
CheckDomain
CityMall
CMB
Coca-Cola
CoffeeTea
CollabAct
Couponscom
CourseHero
Credcesta
Cumbuca
CupidMedia
D5BET
Dagangan
Daki
Daya Auto
Discover Hong Kong
DOKU
EarnEasy
Easycash
Facily
Feeld
Feels
FitCredit
Fliff
Flik
Flip
Fortumo
FortunaSK
Fortune Slots
Friendtech
Frizza
Fugeelah
Fups
Gamesofa
Gener8
GetNinjas
GetPlus
GetResponse
Gett
GoChat
Godrej
GoPayz
GovBr
Greywoods
Guiche Web
Haleon
Hanya
hdfcbank
Hinge Dating
INDOBA
iPanelOnline
Ipsos iSay
JinJiang
Jiva Petani
K11
Kamatera
Kemnaker RI
Khatabook
Klarna
Lion Parcel
LOTTE Mart
LuckyLand Slots
Lydia
MagaLu
Marwadi
Maybank
MeiQFashion
Meitu
Meituan
Mera Gaon
Miravia
MonetaRu
MotionPay
MotorkuX
Move It
MTR Mobile
myboost
MyValue
Neocrypto
NEQUI
Nice88
Notifire
Nubank
NutriClub
ONBUKA
OneForma
Ozan SuperApp
Packeta
PagBank
Panvel
Pinduoduo
PizzaHut
PlayerAuctions
PlayOJO
Pockit
Potato Chat
Prakerja
Prenagen Club
Prime Opinion
Privalia
Privy
Profee
Publi24
punjab citizen
QwikCilver
Rambler
Rappi
Razer
Redigame
Remotasks
RockeTreach
roomster
RummyCircle
Ryde
SBI Card
SEEDS
Segari
Servify
Setel
ShareParty
Shpock
Smart
SmartyPig
Sony LIV
Spark Driver
StockyDodo
Striving in the Lion City
Suntec
SynotTip
Tanoti
Tata CLiQ Palette
Tata Neu
Telegram 2.0
TheFork
This Fate
TIER
tiketcom
Tiptapp
TipTip
Tiv
Tomato
Tuul
UangMe
Ubisoft
Ultragaz
Venteny
Vida
VIMpay
Voi
WAUG
WEBULL
WINDS
Winter Loan
xworldwallet
XXGame
Yonogames
Zach Bryan
Zasilkovna
Zenvia
Zepto
Zoo Game
BonusLink
CoinFantasy
Chase
NMI
51exchange
Bjp
WellF
Sixer
Winzap
99Game
Bingo101
Sbmurban
okk4.bet
Ludo24
WonderTicket
GoogleChat
HDFC ERGO
Pokemon Center Online
Gamestheshop
ENILIVE
VoiStock
WhatsApp2
Escolher país
Афганистан
Албания
Алжир
Ангола
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Армения
Аруба
Австралия
Австрия
Азербайджан
Багамы
Бахрейн
Бангладеш
Барбадос
Беларусь
Бельгия
Белиз
Бенин
Бермудские острова
Бутан
Боливия
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Бразилия
Бруней-Даруссалам
Болгария
Буркина-Фасо
Бурунди
Камбоджа
Камерун
Канада
Кабо-Верде
Каймановы острова
Центрально-Африканская Республика
Чад
Чили
Колумбия
Коморские острова
Конго
Конго, Демократическая Республика
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Хорватия
Куба
Кипр
Республика Чехия
Дания
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Эквадор
Египет
Сальвадор
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эстония
Эфиопия
Фиджи
Финляндия
Франция
Французская Гвиана
Габон
Гамбия
Грузия
Германия
Гана
Гибралтар
Греция
Гренада
Гваделупа
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гайана
Гаити
Гондурас
Гонконг
Венгрия
Исландия
Индия
Индонезия
Иран
Ирак
Ирландия
Израиль
Италия
Ямайка
Япония
Иордания
Казахстан
Кения
Южная Корея
Косово
Кувейт
Кыргызстан
Лаос
Латвия
Ливан
Лесото
Либерия
Ливия
Литва
Люксембург
Макао
Македония
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мальдивы
Мали
Мальта
Мавритания
Маврикий
Мексика
Республика Молдова
Монако
Монголия
Черногория
Монтсеррат
Марокко
Мозамбик
Мьянма
Намбия
Непал
Нидерланды
Новая Каледония
Новая Зеландия
Никарагуа
Нигер
Нигерия
Норвегия
Оман
Пакистан
Палестина
Панама
Папуа- новая Гвинея
Парагвай
Перу
Филиппины
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Катар
Реюньон
Румыния
Руанда
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сент-Винсент
Самоа
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Сенегал
Сербия
Сейшелы
Сьерра-Леоне
Сингапур
Словакия
Словения
Соломоновы острова
Сомали
Южная Африка
Южный Судан
Испания
Шри-Ланка
Судан
Суринам
Свазиленд
Швеция
Швейцария
Сирия
Тайвань
Таджикистан
Танзания
Таиланд
Тимор-Лешти
Того
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Туркменистан
Уганда
Украина
Объединенные Арабские Эмираты
Соединенное Королевство
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты VIP
Соединенные Штаты (виртуальные)
Уругвай
Узбекистан
Венесуэла
Вьетнам
Йемен
Замбия
Зимбабве