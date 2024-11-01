ID
Validator nomor real-time oleh HLR Deep

Kecerdasan HLR real-time yang canggih untuk validasi nomor yang akurat, identifikasi operator mendalam, dan wawasan jaringan seluler detail di seluruh dunia

Ingin melakukan validasi nomor telepon massal?
Fitur validasi massal disediakan oleh layanan HLR Deep.
Validasi ratusan nomor sekaligus
Terima hasil secara real-time
Lihat data rinci untuk setiap nomor
Kemampuan kuat
Semua yang Anda butuhkan untuk memverifikasi nomor dengan percaya diri

Validasi nomor telepon massal
Unggah file CSV untuk memvalidasi hingga 1.000 nomor sekaligus

Optimasi biaya pintar
Bayar hanya sesuai penggunaan, tanpa biaya tersembunyi

Aman dan andal
Dibangun dengan autentikasi berbasis JWT dan dioptimalkan untuk kinerja stabil

Pencarian nomor instan
Verifikasi satu nomor dalam hitungan detik dan dapatkan insight segera

Log aktivitas lengkap
Akses semua pengecekan sebelumnya dengan pencarian dan filter lanjutan

Integrasi API tanpa hambatan
Sambungkan dengan mudah ke API HLR Deep untuk validasi massal yang cepat
Bagaimana cara kerjanya
Mulai memvalidasi nomor hanya dalam beberapa menit dengan alur tiga langkah sederhana
Langkah 1
Kirim daftar nomor
Masukkan satu nomor telepon atau unggah file CSV berisi ribuan kontak untuk validasi skala besar

Langkah 2
Validasi real-time
Platform menjalankan kueri real-time ke jaringan operator dan basis data HLR di seluruh dunia untuk memastikan akurasi

Langkah 3
Lihat insight
Lihat hasil validasi lengkap, termasuk status nomor, operator, data geografis, dan format standar
Pertanyaan yang Sering Diajukan
  • Apa itu validasi nomor telepon?

    Validasi nomor telepon adalah proses memastikan nomor valid, aktif, dan dapat menerima panggilan atau SMS. Proses ini memeriksa format nomor, informasi operator, jenis jalur, dan status konektivitas real-time.

  • Seberapa akurat layanan validasi Anda?

    Layanan HLR Deep menjaga akurasi 99,9% dengan menghubungkan ke banyak penyedia HLR tier-1 dan basis data operator real-time. Memvalidasi miliaran nomor setiap bulan di lebih dari 200 negara dengan data yang selalu diperbarui.

  • Informasi apa yang saya dapat dari validasi?

    Anda menerima detail lengkap termasuk status validitas (aktif/nonaktif), jenis jalur (seluler/tetap/VOIP), nama operator, kode negara, dan status porting.

  • Apakah tersedia validasi massal?

    Ya, HLR Deep mendukung pemrosesan massal melalui unggahan CSV dan API. Anda dapat memvalidasi ribuan atau jutaan nomor sekaligus dengan kecepatan tinggi dan laporan terperinci.

  • Apakah ada API?

    Tentu! HLR Deep menyediakan API lengkap dengan dokumentasi terperinci; integrasi biasanya kurang dari 10 menit.

  • Pemilik nomor akan diberi tahu ketika saya memvalidasi nomor mereka?

    Tidak, proses validasi kami sepenuhnya tidak terlihat oleh pemilik nomor. Kami melakukan pengecekan teknis tanpa mengirim pesan atau notifikasi ke nomor yang divalidasi.