Validator nomor real-time oleh HLR Deep

Apa itu validasi nomor telepon?
Validasi nomor telepon adalah proses memastikan nomor valid, aktif, dan dapat menerima panggilan atau SMS. Proses ini memeriksa format nomor, informasi operator, jenis jalur, dan status konektivitas real-time.
Seberapa akurat layanan validasi Anda?
Layanan HLR Deep menjaga akurasi 99,9% dengan menghubungkan ke banyak penyedia HLR tier-1 dan basis data operator real-time. Memvalidasi miliaran nomor setiap bulan di lebih dari 200 negara dengan data yang selalu diperbarui.
Informasi apa yang saya dapat dari validasi?
Anda menerima detail lengkap termasuk status validitas (aktif/nonaktif), jenis jalur (seluler/tetap/VOIP), nama operator, kode negara, dan status porting.
Apakah tersedia validasi massal?
Ya, HLR Deep mendukung pemrosesan massal melalui unggahan CSV dan API. Anda dapat memvalidasi ribuan atau jutaan nomor sekaligus dengan kecepatan tinggi dan laporan terperinci.
Apakah ada API?
Tentu! HLR Deep menyediakan API lengkap dengan dokumentasi terperinci; integrasi biasanya kurang dari 10 menit.
Pemilik nomor akan diberi tahu ketika saya memvalidasi nomor mereka?
Tidak, proses validasi kami sepenuhnya tidak terlihat oleh pemilik nomor. Kami melakukan pengecekan teknis tanpa mengirim pesan atau notifikasi ke nomor yang divalidasi.