पूरे आर्काइव में स्वीडन के इन नंबरों पर Telegram, WhatsApp, Google, Plenty of Fish, Facebook के कोड आ चुके हैं। संदेश खुद पढ़ने के लिए ऊपर कोई भी नंबर खोलिए।

कोई और सेवा भी आज़मा सकते हैं: नंबर सार्वजनिक है और जो आए, वह ले लेता है। बस याद रखिए कि कोड बाकी सब भी देखते हैं।