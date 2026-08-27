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ऑनलाइन SMS पाएँ — स्वीडन के सार्वजनिक नंबर

स्वीडन के सार्वजनिक temp number, जिन्हें कोई भी खोल सकता है। सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं — OTP सीधे इसी पेज पर दिखता है।

नंबर: 350 सक्रिय: 0 आख़िरी SMS: 25 फ़रवरी 2025

इन नंबरों को बहुत सारे लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं। यह पेज सबके लिए खुला है, इसलिए जो कोड आप यहाँ मँगाएँगे उसे कोई अजनबी भी पढ़ सकता है, और वह अकाउंट कभी सिर्फ़ आपका नहीं रहेगा।

अभी कोई चालू नंबर नहीं है

इस देश का कोई नंबर अभी जारी नहीं किया जा रहा। देश का आर्काइव नीचे है, और दूसरे देशों में चालू नंबर मौजूद हैं।

निष्क्रिय मुफ़्त नंबर 350 में से 20 दिखाए गए

+46731299042 ऑफ़लाइन 25 फ़रवरी 2025 +46731298556 ऑफ़लाइन 25 फ़रवरी 2025 +46731298553 ऑफ़लाइन 25 फ़रवरी 2025 +46731299050 ऑफ़लाइन 25 फ़रवरी 2025 +46731298812 ऑफ़लाइन 24 फ़रवरी 2025 +46731298593 ऑफ़लाइन 24 फ़रवरी 2025 +46731298592 ऑफ़लाइन 24 फ़रवरी 2025 +46731298591 ऑफ़लाइन 24 फ़रवरी 2025 +46731298568 ऑफ़लाइन 24 फ़रवरी 2025 +46731298599 ऑफ़लाइन 23 फ़रवरी 2025 +46731299046 ऑफ़लाइन 22 फ़रवरी 2025 +46731298819 ऑफ़लाइन 22 फ़रवरी 2025 +46731298504 ऑफ़लाइन 22 फ़रवरी 2025 +46731298529 ऑफ़लाइन 13 फ़रवरी 2025 +46731298554 ऑफ़लाइन 13 फ़रवरी 2025 +46731298829 ऑफ़लाइन 11 फ़रवरी 2025 +46731298566 ऑफ़लाइन 11 फ़रवरी 2025 +46731298518 ऑफ़लाइन 8 फ़रवरी 2025 +46731298520 ऑफ़लाइन 6 फ़रवरी 2025 +46731298563 ऑफ़लाइन 4 फ़रवरी 2025

स्वीडन के नंबरों पर असल में किन सेवाओं के कोड आते हैं

पूरे आर्काइव में स्वीडन के इन नंबरों पर Telegram, WhatsApp, Google, Plenty of Fish, Facebook के कोड आ चुके हैं। संदेश खुद पढ़ने के लिए ऊपर कोई भी नंबर खोलिए।

कोई और सेवा भी आज़मा सकते हैं: नंबर सार्वजनिक है और जो आए, वह ले लेता है। बस याद रखिए कि कोड बाकी सब भी देखते हैं।

देश के अनुसार मुफ़्त नंबर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

वह इसी पेज पर है। ऊपर की सूची से कोई नंबर लीजिए, ज़रूरी सेवा के रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म में डालिए और उस नंबर का पेज देखते रहिए: कोड वाला संदेश वहीं दिखेगा।

अब तक इन नंबरों के आर्काइव में Telegram, WhatsApp, Google, Plenty of Fish, Facebook के कोड हैं। यह सूची संदेशों से ही बनी है और नए संदेश आने पर बदलती रहती है।

कुल 350 नंबर, इनमें से 0 अभी काम में हैं — या तो दिए जा रहे हैं या हाल ही में इन पर संदेश आया है। बाकी अपना संग्रह संभाले रखते हैं और फिर से चल सकते हैं।

आज़मा सकते हैं, कोड आते भी हैं। लेकिन सार्वजनिक नंबर से जुड़ा मैसेंजर अकाउंट आपका नहीं होता: यह पेज खोलने वाला कोई भी लॉगिन कोड पढ़कर अकाउंट ले सकता है। असली अकाउंट के लिए निजी नंबर लीजिए।

नंबर साझा है और सेवाएँ एक ही नंबर से बार-बार रजिस्ट्रेशन सीमित करती हैं। स्वीडन का दूसरा नंबर, किसी और देश का नंबर आज़माइए या बाद में आइए — पूल नियमित रूप से भरा जाता है।

ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ़ आपको दिखे?

Tiger SMS का निजी नंबर कुछ सेंट का होता है, एक बार काम आता है और सिर्फ़ आपका होता है। मुफ़्त नंबर यहीं रहेंगे — जब बस आज़माकर देखना हो।

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