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أرقام جنوب أفريقيا وهمية مجانية للجميع

أرقام جنوب أفريقيا عامة يفتحها أي شخص. لا شريحة ولا تسجيل — رموز التفعيل تظهر مباشرة في هذه الصفحة.

الأرقام: 8 النشطة: 8

هذه الأرقام يستخدمها الجميع. الصفحة مفتوحة لأي شخص، لذا قد يقرأ غريبٌ الكود الذي تطلبه هنا، ولن يصبح الحساب ملكك وحدك أبدًا.

الأرقام التي تعمل الآن 8

+27616364518 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل +27784259645 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل +27840146671 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل +27632894173 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل +27623099072 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل +27781428088 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل +27848098872 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل +27620717020 بانتظار رسالة لم تصل أي رسالة إلى هنا قط عرض الرسائل

الأرقام المجانية حسب الدولة

الأسئلة الشائعة

هو موجود في هذه الصفحة أصلًا. خذ أي رقم من القائمة بالأعلى، ضعه في نموذج تسجيل الخدمة التي تريدها وراقب صفحة الرقم: ستظهر فيها الرسالة الواردة ومعها الكود.

الإجمالي 8 رقمًا، منها 8 تعمل الآن — إمّا قيد التوزيع أو وصلتها رسالة مؤخرًا. أمّا البقية فتحتفظ بأرشيفها وقد تعود للعمل من جديد.

يمكنك المحاولة، والأكواد تصل فعلًا. لكن حساب المراسلة المرتبط برقم عام ليس ملكك: أي شخص يفتح هذه الصفحة يقرأ كود الدخول ويستطيع الاستيلاء عليه. للحساب الحقيقي استخدم رقمًا خاصًا.

الرقم مشترك، والخدمات تحدّ من التسجيل المتكرر من الرقم نفسه. جرّب رقم جنوب أفريقيا آخر أو رقم دولة أخرى أو عد لاحقًا، فالأرقام تُجدَّد بانتظام.

تحتاج رقمًا لا يراه سواك؟

الرقم الخاص في Tiger SMS يكلف بضعة سنتات، يعمل مرة واحدة، ويخصك وحدك. أما الأرقام المجانية فتبقى هنا متى أردت التجربة فقط.

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