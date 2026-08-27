Números públicos de Suécia, grátis e sem cadastro
Números públicos de Suécia que qualquer pessoa abre — um chip virtual descartável, sem cadastro. Os códigos aparecem aqui mesmo, na página.
Números: 350 Ativos: 0 Último SMS: 25 de fevereiro de 2025
Esses números são usados por todo mundo. A página fica aberta para qualquer um, então o código que você pedir aqui pode ser lido por um estranho, e a conta nunca vai ser só sua.
Agora não há números ativos
Agora nenhum número deste país está sendo distribuído. O arquivo do país está abaixo, e outros países têm números ativos.
Números grátis inativos Mostrando 20 de 350
De quais serviços chegam códigos nos números de Suécia
Em todo o arquivo, estes números de Suécia receberam códigos de Telegram, WhatsApp, Google, Plenty of Fish, Facebook. Abra qualquer número acima para ler as próprias mensagens.
Qualquer outro serviço também pode ser testado: o número é público e recebe o que chegar. Só lembre que o código fica visível para todo mundo.
Números grátis por país
Perguntas Frequentes
Ele já está nesta página. Pegue qualquer número da lista acima, informe no cadastro do serviço que você precisa e acompanhe a página do número: a mensagem com o código aparece ali.
Até agora o arquivo destes números guarda códigos de Telegram, WhatsApp, Google, Plenty of Fish, Facebook. A lista vem das próprias mensagens e muda conforme chegam novas.
350 números no total, 0 deles estão funcionando agora mesmo: estão sendo distribuídos ou receberam uma mensagem há pouco. Os demais guardam o seu arquivo e podem voltar à vida.
Dá para tentar, e os códigos chegam mesmo. Mas uma conta de mensageiro presa a um número público não é sua: qualquer um que abrir esta página lê o código de acesso e pode tomar a conta. Para uma conta de verdade, use um número particular.
O número é compartilhado e os serviços limitam cadastros repetidos a partir do mesmo. Tente outro número de Suécia, um número de outro país ou volte mais tarde — o estoque é reabastecido com frequência.
Precisa de um número que só você vê?
Um número privado da Tiger SMS custa alguns centavos, funciona uma vez e é só seu. Os gratuitos ficam aqui para quando você só quiser experimentar.