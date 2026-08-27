Nhận SMS trực tuyến miễn phí với số Thụy Điển
Số công khai của Thụy Điển ai cũng mở được — số ảo dùng một lần, không cần SIM. Mã xác minh hiện ngay trên trang này.
Số: 350 Đang hoạt động: 0 SMS cuối: 25 tháng 2 năm 2025
Những số này ai cũng dùng chung. Trang này mở cho tất cả mọi người, nên mã bạn yêu cầu ở đây rất có thể bị người lạ đọc được, và tài khoản sẽ không bao giờ thực sự là của bạn.
Hiện chưa có số nào hoạt động
Hiện không có số nào của quốc gia này được cấp phát. Kho lưu trữ của quốc gia ở bên dưới, còn số đang hoạt động thì có ở quốc gia khác.
Số miễn phí ngừng hoạt động Hiển thị 20 trên 350
Mã của những dịch vụ nào thật sự về số Thụy Điển
Trong toàn bộ lưu trữ, các số Thụy Điển này đã nhận mã của Telegram, WhatsApp, Google, Plenty of Fish, Facebook. Mở bất kỳ số nào ở trên để đọc chính những tin nhắn đó.
Bạn cũng có thể thử dịch vụ khác: số là công khai và nhận mọi thứ gửi tới. Chỉ cần nhớ rằng mã đó ai cũng đọc được.
Số miễn phí theo quốc gia
Câu Hỏi Thường Gặp
Nó đã có sẵn trên trang này. Lấy một số bất kỳ trong danh sách phía trên, điền vào biểu mẫu đăng ký của dịch vụ bạn cần rồi theo dõi trang của số đó: tin nhắn chứa mã sẽ hiện ở đấy.
Đến giờ lưu trữ của các số này có mã của Telegram, WhatsApp, Google, Plenty of Fish, Facebook. Danh sách lấy từ chính các tin nhắn và thay đổi khi có tin mới.
Tổng cộng 350 số, trong đó 0 số đang hoạt động ngay lúc này — đang được cấp hoặc vừa nhận tin nhắn gần đây. Số còn lại vẫn giữ kho lưu trữ và có thể sống lại.
Bạn có thể thử và mã thật sự về. Nhưng tài khoản nhắn tin gắn với một số công khai thì không phải của bạn: ai mở trang này cũng đọc được mã đăng nhập và có thể chiếm tài khoản. Tài khoản thật thì hãy dùng số riêng.
Số dùng chung, còn dịch vụ thì hạn chế đăng ký lặp lại từ cùng một số. Hãy thử số Thụy Điển khác, số của quốc gia khác, hoặc quay lại sau — kho số được bổ sung đều đặn.
Cần một số chỉ mình bạn nhìn thấy?
Số riêng của Tiger SMS chỉ vài xu, dùng một lần và chỉ thuộc về bạn. Còn số miễn phí vẫn ở đây, dành cho khi bạn chỉ muốn thử.