За весь час на ці номери Швеції приходили коди Telegram, WhatsApp, Google, Plenty of Fish, Facebook. Відкрийте будь-який номер вище — самі повідомлення лежать там.

Спробувати можна й будь-який інший сервіс: номер публічний і приймає все підряд. Пам’ятайте лише, що код побачать і всі інші.