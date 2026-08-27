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Безкоштовні номери

Безкоштовні номери Швеції — прийом СМС без реєстрації

Публічні номери Швеції — одноразові, без SIM-карти й реєстрації. Відкрийте будь-який номер і дивіться, які коди на нього приходять.

Номерів: 350 Активних: 0 Остання SMS — 25 лютого 2025

Цими номерами користуються всі підряд. Сторінка відкрита кожному, тож код, який ви сюди замовите, цілком може прочитати сторонній, а акаунт так і не стане лише вашим.

Зараз немає працюючих номерів

Зараз жоден номер цієї країни не видається. Архів країни — нижче, а робочі номери є в інших країн.

Неактивні безкоштовні номери Показано 20 з 350

+46731299042 Офлайн 25 лютого 2025 +46731298556 Офлайн 25 лютого 2025 +46731298553 Офлайн 25 лютого 2025 +46731299050 Офлайн 25 лютого 2025 +46731298812 Офлайн 24 лютого 2025 +46731298593 Офлайн 24 лютого 2025 +46731298592 Офлайн 24 лютого 2025 +46731298591 Офлайн 24 лютого 2025 +46731298568 Офлайн 24 лютого 2025 +46731298599 Офлайн 23 лютого 2025 +46731299046 Офлайн 22 лютого 2025 +46731298819 Офлайн 22 лютого 2025 +46731298504 Офлайн 22 лютого 2025 +46731298529 Офлайн 13 лютого 2025 +46731298554 Офлайн 13 лютого 2025 +46731298829 Офлайн 11 лютого 2025 +46731298566 Офлайн 11 лютого 2025 +46731298518 Офлайн 8 лютого 2025 +46731298520 Офлайн 6 лютого 2025 +46731298563 Офлайн 4 лютого 2025

Коди яких сервісів справді приходять на номери Швеції

За весь час на ці номери Швеції приходили коди Telegram, WhatsApp, Google, Plenty of Fish, Facebook. Відкрийте будь-який номер вище — самі повідомлення лежать там.

Спробувати можна й будь-який інший сервіс: номер публічний і приймає все підряд. Пам’ятайте лише, що код побачать і всі інші.

Безкоштовні номери за країнами

Часті запитання

Він уже на цій сторінці. Візьміть будь-який номер зі списку вище, вкажіть його у формі реєстрації потрібного сервісу та стежте за сторінкою номера: вхідне повідомлення з кодом з’явиться там.

Поки в архіві цих номерів є коди Telegram, WhatsApp, Google, Plenty of Fish, Facebook. Список узятий із самих повідомлень і змінюється в міру того, як приходять нові.

Усього 350, з них 0 у роботі просто зараз — видаються або нещодавно отримували повідомлення. Решта зберігає свій архів і може ожити знову.

Спробувати можна, і коди справді приходять. Але акаунт месенджера на публічному номері вам не належить: код входу прочитає будь-хто, хто відкриє цю сторінку, і забере акаунт собі. Для справжнього акаунта потрібен особистий номер.

Номер спільний, а сервіси обмежують повторні реєстрації з того самого. Спробуйте інший номер Швеції, номер іншої країни або зазирніть пізніше — пул регулярно поповнюється.

Потрібен номер, який бачите лише ви?

Особистий номер у Tiger SMS коштує кілька центів, працює один раз і належить тільки вам. А безкоштовні залишаться тут — на випадок, коли просто хочеться спробувати.

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