免费接收瑞典短信验证码，无需注册
瑞典的公开号码，谁都能打开。不用 SIM 卡，验证码直接显示在本页。
号码数：350 活跃：0 最后一条短信：2025年2月25日
这些号码是所有人共用的。页面对任何人开放，所以你在这里请求的验证码很可能被陌生人看到，账号也永远不会真正属于你。
目前没有正在工作的号码
目前这个国家没有号码在发放。该国的号码存档在下面，其他国家有正在工作的号码。
瑞典号码实际收到过哪些服务的验证码
在全部记录里，瑞典的这些号码收到过 Telegram, WhatsApp, Google, Plenty of Fish, Facebook 的验证码。想看短信本身，打开上面任意一个号码即可。
其他服务也可以试：号码是公开的，来什么就收什么。只要记住，验证码别人同样看得到。
按国家浏览免费号码
常见问题解答
它已经在本页了。从上面的列表里挑一个号码，填进所需服务的注册表单，然后盯着这个号码的页面：带验证码的短信会出现在那里。
目前这些号码的记录里有 Telegram, WhatsApp, Google, Plenty of Fish, Facebook 的验证码。清单取自短信本身，随着新短信到达而变化。
共 350 个号码，其中 0 个正在工作中——正在发放，或者最近收到过短信。其余号码保留各自的存档，随时可能重新活跃。
可以试，验证码确实会到。但绑定在公开号码上的聊天账号并不属于你：任何打开本页的人都能读到登录码并把账号拿走。真正要用的账号请使用私人号码。
号码是共用的，服务会限制同一号码的重复注册。换一个瑞典号码、换别的国家，或者过一会儿再来——号池会定期补充。
需要一个只有你能看到的号码吗？
Tiger SMS 的专属号码只需几美分，一次性使用，只属于你。免费号码会一直留在这里，随时可以先试试看。