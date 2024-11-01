Validador de número em tempo real da HLR Deep
Experimente grátis — sem necessidade de cadastro
Insights premium PRO
Cadastre-se agora e ficará disponível imediatamente!
-
O que é validação de número telefônico?
A validação de número telefônico é o processo de verificar se um número é válido, está ativo e pode receber chamadas ou SMS. Ela checa o formato, as informações da operadora, o tipo de linha e o status de conectividade em tempo real.
-
Qual é a precisão do serviço de validação?
O HLR Deep mantém 99,9% de precisão ao se conectar a vários provedores HLR de nível 1 e bancos de dados de operadoras em tempo real. Ele valida bilhões de números por mês em mais de 200 países com informações sempre atualizadas.
-
Que informações recebo da validação?
Você recebe um relatório completo, incluindo status de validade (ativo/inativo), tipo de linha (móvel/fixo/VOIP), nome da operadora, código do país e se houve portabilidade.
-
Vocês oferecem validação em massa?
Sim, o HLR Deep suporta processamento em massa via upload de CSV e API. Você pode validar milhares ou milhões de números simultaneamente com alta velocidade e relatórios detalhados.
-
Existe uma API disponível?
Claro! O HLR Deep oferece uma API completa com documentação detalhada; a integração costuma levar menos de 10 minutos.
-
Os donos dos números serão notificados quando eu os validar?
Não, nosso processo de validação é totalmente silencioso e invisível para o dono do número. Fazemos verificações técnicas sem enviar mensagens ou notificações para o número validado.