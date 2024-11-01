PT
Validador de número em tempo real da HLR Deep

Inteligência HLR avançada em tempo real que fornece validação precisa de números, identificação profunda da operadora e insights detalhados da rede móvel com alcance global

Experimente grátis — sem necessidade de cadastro

Quer fazer validação em massa de números?
O recurso de validação em massa é fornecido pelo serviço HLR Deep.
Cadastre-se agora e ficará disponível imediatamente!
Valide centenas de números de uma vez
Receba resultados em tempo real
Acesse dados detalhados para cada número
Cadastre-se e comece agora (Clique para ir)
Recursos poderosos
Tudo o que você precisa para verificar números com confiança

Validação massiva de números telefônicos
Envie um arquivo CSV para validar até 1.000 números de uma só vez

Otimização inteligente de custos
Pague apenas pelo que usar, sem taxas ocultas

Seguro e confiável
Construído com autenticação baseada em JWT e otimizado para desempenho estável

Consulta instantânea de números
Verifique um único número em segundos e receba insights imediatos

Registro completo de atividades
Acesse todas as verificações anteriores com busca e filtros avançados

Integração de API sem atritos
Conecte-se facilmente à API do HLR Deep para validação em massa rápida
Como é que funciona
Comece a validar números em poucos minutos com um fluxo simples de três etapas
Passo 1
Envie os números
Digite um número de telefone individual ou envie um arquivo CSV com milhares de contatos para validação em larga escala

Passo 2
Validação em tempo real
A plataforma executa consultas em tempo real em redes de operadoras e bases HLR no mundo todo para confirmar a precisão

Passo 3
Ver insights
Veja resultados detalhados de validação, incluindo status do número, operadora, dados geográficos e formatação padronizada
Perguntas Frequentes
  • O que é validação de número telefônico?

    A validação de número telefônico é o processo de verificar se um número é válido, está ativo e pode receber chamadas ou SMS. Ela checa o formato, as informações da operadora, o tipo de linha e o status de conectividade em tempo real.

  • Qual é a precisão do serviço de validação?

    O HLR Deep mantém 99,9% de precisão ao se conectar a vários provedores HLR de nível 1 e bancos de dados de operadoras em tempo real. Ele valida bilhões de números por mês em mais de 200 países com informações sempre atualizadas.

  • Que informações recebo da validação?

    Você recebe um relatório completo, incluindo status de validade (ativo/inativo), tipo de linha (móvel/fixo/VOIP), nome da operadora, código do país e se houve portabilidade.

  • Vocês oferecem validação em massa?

    Sim, o HLR Deep suporta processamento em massa via upload de CSV e API. Você pode validar milhares ou milhões de números simultaneamente com alta velocidade e relatórios detalhados.

  • Existe uma API disponível?

    Claro! O HLR Deep oferece uma API completa com documentação detalhada; a integração costuma levar menos de 10 minutos.

  • Os donos dos números serão notificados quando eu os validar?

    Não, nosso processo de validação é totalmente silencioso e invisível para o dono do número. Fazemos verificações técnicas sem enviar mensagens ou notificações para o número validado.