실시간 번호 검증 제공: HLR Deep
정확한 번호 검증, 심층 통신사 식별, 전 세계 네트워크 인사이트를 제공하는 고급 실시간 HLR 인텔리전스
무료로 사용해 보세요 - 가입 불필요
대량 전화번호 검증을 원하나요?
대량 검증 기능은 HLR Deep 서비스에서 제공합니다.
지금 가입하면 바로 이용할 수 있습니다!
수백 개 번호를 한 번에 검증
실시간으로 결과 수신
각 번호의 상세 데이터를 확인하세요지금 가입하고 시작하세요 (이동하려면 클릭)
강력한 기능신뢰성 있게 번호를 검증하는 데 필요한 모든 것
대량 전화번호 검증CSV 파일을 업로드하여 한 번에 최대 1,000개의 번호를 검증하세요
지능형 비용 최적화사용한 만큼만 결제, 숨겨진 비용 없음
안전하고 신뢰할 수 있음JWT 기반 인증으로 구축되어 안정적인 성능에 최적화되었습니다
즉시 번호 조회한 개 번호를 몇 초 안에 확인하고 즉시 인사이트를 받으세요
전체 활동 로그고급 검색과 필터로 모든 이전 검사 내역에 접근하세요
원활한 API 연동신속한 대량 검증을 위해 HLR Deep API에 쉽게 연결하세요
작동 방식은 어떻게 되나요?
세 단계의 간단한 흐름으로 몇 분 안에 번호 검증을 시작하세요
단계 1
번호 제출개별 전화번호를 입력하거나 수천 개 연락처가 담긴 CSV를 업로드해 대규모 검증을 진행하세요
단계 2
실시간 검증플랫폼이 전 세계 통신사 네트워크와 HLR DB에 실시간 쿼리를 수행해 정확도를 확인합니다
단계 3
인사이트 보기번호 상태, 통신사, 지역 정보, 표준화된 포맷 등 상세한 검증 결과를 확인하세요
자주 묻는 질문(FAQ)
-
전화번호 검증이란 무엇인가요?
전화번호 검증은 번호가 유효하고 활성화되어 있으며 통화나 문자 수신이 가능한지 확인하는 과정입니다. 번호 형식, 통신사 정보, 회선 유형, 실시간 연결 상태를 점검합니다.
-
검증 서비스 정확도는 어느 정도인가요?
HLR Deep은 여러 1티어 HLR 제공업체와 실시간 통신사 DB에 연결해 99.9% 정확도를 유지합니다. 200개 이상의 국가에서 매달 수십억 개 번호를 최신 정보로 검증합니다.
-
검증을 통해 어떤 정보를 받나요?
유효 상태(사용 가능/비활성), 회선 유형(모바일/유선/VOIP), 통신사 이름, 국가 코드, 번호 이동 여부 등 모든 정보를 받습니다.
-
대량 검증을 제공하나요?
네, HLR Deep은 CSV 업로드와 API를 통한 대량 처리를 지원합니다. 수천 또는 수백만 개의 번호를 빠른 속도로 검증하고 상세 보고서를 받을 수 있습니다.
-
API가 있나요?
물론입니다! HLR Deep은 자세한 문서가 포함된 완전한 API를 제공하며, 통합에는 보통 10분도 걸리지 않습니다.
-
번호를 검증하면 소유자에게 알림이 가나요?
아니요, 검증 과정은 번호 소유자에게 완전히 보이지 않습니다. 검증 대상 번호로 어떤 메시지나 알림도 보내지 않고 기술적 확인만 수행합니다.