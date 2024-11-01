KO
실시간 번호 검증 제공: HLR Deep

정확한 번호 검증, 심층 통신사 식별, 전 세계 네트워크 인사이트를 제공하는 고급 실시간 HLR 인텔리전스

강력한 기능
신뢰성 있게 번호를 검증하는 데 필요한 모든 것

대량 전화번호 검증
CSV 파일을 업로드하여 한 번에 최대 1,000개의 번호를 검증하세요

지능형 비용 최적화
사용한 만큼만 결제, 숨겨진 비용 없음

안전하고 신뢰할 수 있음
JWT 기반 인증으로 구축되어 안정적인 성능에 최적화되었습니다

즉시 번호 조회
한 개 번호를 몇 초 안에 확인하고 즉시 인사이트를 받으세요

전체 활동 로그
고급 검색과 필터로 모든 이전 검사 내역에 접근하세요

원활한 API 연동
신속한 대량 검증을 위해 HLR Deep API에 쉽게 연결하세요
작동 방식은 어떻게 되나요?
세 단계의 간단한 흐름으로 몇 분 안에 번호 검증을 시작하세요
단계 1
번호 제출
개별 전화번호를 입력하거나 수천 개 연락처가 담긴 CSV를 업로드해 대규모 검증을 진행하세요

단계 2
실시간 검증
플랫폼이 전 세계 통신사 네트워크와 HLR DB에 실시간 쿼리를 수행해 정확도를 확인합니다

단계 3
인사이트 보기
번호 상태, 통신사, 지역 정보, 표준화된 포맷 등 상세한 검증 결과를 확인하세요
자주 묻는 질문(FAQ)
  • 전화번호 검증이란 무엇인가요?

    전화번호 검증은 번호가 유효하고 활성화되어 있으며 통화나 문자 수신이 가능한지 확인하는 과정입니다. 번호 형식, 통신사 정보, 회선 유형, 실시간 연결 상태를 점검합니다.

  • 검증 서비스 정확도는 어느 정도인가요?

    HLR Deep은 여러 1티어 HLR 제공업체와 실시간 통신사 DB에 연결해 99.9% 정확도를 유지합니다. 200개 이상의 국가에서 매달 수십억 개 번호를 최신 정보로 검증합니다.

  • 검증을 통해 어떤 정보를 받나요?

    유효 상태(사용 가능/비활성), 회선 유형(모바일/유선/VOIP), 통신사 이름, 국가 코드, 번호 이동 여부 등 모든 정보를 받습니다.

  • 대량 검증을 제공하나요?

    네, HLR Deep은 CSV 업로드와 API를 통한 대량 처리를 지원합니다. 수천 또는 수백만 개의 번호를 빠른 속도로 검증하고 상세 보고서를 받을 수 있습니다.

  • API가 있나요?

    물론입니다! HLR Deep은 자세한 문서가 포함된 완전한 API를 제공하며, 통합에는 보통 10분도 걸리지 않습니다.

  • 번호를 검증하면 소유자에게 알림이 가나요?

    아니요, 검증 과정은 번호 소유자에게 완전히 보이지 않습니다. 검증 대상 번호로 어떤 메시지나 알림도 보내지 않고 기술적 확인만 수행합니다.