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가상 번호

문자 인증용 가상 번호 구매 Line messenger

가상 번호로 온라인에서 SMS를 받으세요.

가상 번호로 온라인에서 SMS 받기

매일 수백만 명이 Line messenger를 이용합니다. 실제 휴대폰 번호를 공개하지 않고 서비스에 접속하려면, 임시 전화번호를 사용해 검증을 쉽게 통과하고 개인정보를 보호하세요.

선택됨 서비스

Line messenger
3902291

상위 10개 국가 Line messenger

아래는 배송률이 가장 높은 10개국입니다

일본
658

$0.978

태국
11057

$0.6782

홍콩
3612

$0.3902

미국
315507

$0.174

남아프리카
3912

$0.1727

네덜란드
9149

$0.2093

대한민국
1000

$0.1544

덴마크
1029

$0.27

독일
7974

$0.1901

라트비아
1096

$0.18

Line messenger용 일회성 가상 번호를 받으세요.

가상 번호를 사용하면 실제 휴대폰 정보를 숨긴 채 Line messenger에 완전히 접근할 수 있습니다. 이러한 임시 번호는 빠른 인증, 비즈니스 프로필 또는 새 계정 테스트에 적합합니다.

가상 번호를 선택하는 이점

일회성 Line messenger 번호를 사용하여 스팸을 피하고, 단기 프로필을 운영하거나, 추가 SIM 카드 없이 여러 계정을 관리하세요.

  • 일시적인 Line messenger 프로필 생성. 임시 캠페인이나 프로모션 확인에 이상적입니다.
  • 지리적 제한 우회. Line messenger 접근에 지역 번호가 필요한 경우에도 등록 가능합니다.
  • 개인정보 보호. 개인 연락처 데이터를 봇과 유출로부터 안전하게 보관하세요.
  • 자동화 및 대량 메시징 테스트. 기기를 교체하지 않고 추가 계정을 생성할 수 있습니다.

TIGER SMS 시작하기 – 단계별 가이드

단계 1

계정 생성 및 자금 충전

TIGER SMS 플랫폼에 사용자 계정을 등록하세요. 등록 후에는 다양한 인증 요구에 맞는 가상 번호를 이용하기 위해 계정에 자금을 충전합니다.

단계 2

국가 및 서비스 선택

이용 목적에 가장 적합한 국가를 선택하세요.

단계 3

가상 번호 구매

원하는 번호를 선택하고 "구매"를 클릭하세요. 선택한 번호는 대시보드의 "활성 번호" 섹션에 표시되며 즉시 사용할 수 있습니다.

단계 4

인증에 번호 사용

발급받은 가상 번호를 복사하여 회원가입 또는 계정 인증 시 지정된 전화번호 입력란에 입력하세요.

단계 5

인증 코드 수신

서비스에서 인증 메시지를 보내면 TIGER SMS 인터페이스로 돌아가세요. 확인 코드는 해당 활성 번호 옆에 명확히 표시됩니다.

보너스

20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.

일회용 번호 사용의 주요 이점

개인 연락처 데이터는 숨겨진 상태로 유지됩니다

물리적 SIM 카드나 추가 기기가 필요하지 않습니다

인증 코드가 온라인으로 즉시 도착합니다

여러 국가의 번호 중에서 선택하세요

결론

TIGER SMS를 사용하면 기본 번호를 숨긴 상태에서 Line messenger 계정을 반복적으로 인증할 수 있습니다.

Line messenger 외에도 당사 서비스는 다음과 같은 앱 및 플랫폼을 위한 임시 가상 번호를 제공합니다:

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

자주 묻는 질문(FAQ)

새로운 가상 번호의 उपलब्ध 여부는 공식 Telegram 봇 @TigerSMSofficial_bot에서 확인할 수 있습니다. 이 채널은 최신 번호 재고에 접근할 수 있도록 적시에 업데이트를 제공합니다.

모든 구매 번호에 대해 100% SMS 수신을 보장할 수 없습니다. 서비스 알고리즘이 여러 이유로 임시 번호로의 메시지 수신을 차단할 수 있습니다. 성공 확률을 높이려면 다음 방법을 시도하세요:

  • 계속해서 새로운 번호 시도
  • 다른 국가의 번호를 시도해 보세요.
  • VPN을 사용해 IP 주소를 변경하세요.
  • 기기에서 해당 서비스의 다른 계정 로그아웃

가상 번호는 클라우드에 호스팅되는 통신 자원으로, 물리적 SIM 카드나 기기에 연결되지 않고 고정된 지리적 위치에 의존하지 않습니다. 주요 기능은 OTP와 인증/활성화 코드를 포함한 SMS 수신입니다.

가상 번호에서 SMS를 받는 서비스는 전용 장비와 소프트웨어의 조합으로 작동합니다. 우리는 SIM 카드 관리를 위한 자체 인프라와 고객에게 메시지 수신용 모바일 번호를 할당하는 맞춤형 소프트웨어를 사용합니다.

해당 서비스가 목록에 없을 경우, “기타” 항목을 선택하고 적절한 국가를 고른 후 번호를 구매해 사용하실 수 있습니다.

서비스 선택

facebook

2999922

Whatsapp

4940785

Instagram+Threads

4144082

Amazon

5568868

Viber

2908331

Flipkart

4008

Google,youtube,Gmail

20087374

Telegram

3964329

ChatGPT

2063707

TikTok/Douyin

3839223

WeChat

3110128

Вконтакте

2081331

Swiggy

2100

Mercado

150227

my jio

4000

JivoMart

4099

Discord

2496548

Myn Traffic

3000

Truecaller

601849

Uber

2713910

Any other

1992189

ZUS Coffee

12610

Shopee

2871199

GooglePay

1000

Signal

1217290

Netflix

2206141

PayPal

8780802

Snapchat

2290617

Naver

2621486

BigBasket

2000

Meesho

1100

Deliveroo

1817842

eBay

2078552

Bumble

1326907

Carousell

724148

DiDi

1328038

Apple

2313882

Vinted

1362663

Spincrush

1000

Claude

1326453

Grab

628037

Shein

1001

Payoneer

641370

Dana

147205

Alipay/Alibaba/1688

1693388

OkCupid

1107484

GMX

20715

Picpay

234659

Walmart

283792

Ticketmaster

1644151

Gojek

719544

Googlemessenger

695727

Bolt

1241997

Hing

1383945

Line messenger

3902291

KakaoTalk

2571834

Tencent QQ

2266064

Blizzard

1953445

Imo

1706370

Tokopedia

184763

Bilibili

487228

Foodpanda

1708327

bet365

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Badoo

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Grindr

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Happn

1170801

Mercari

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Zoho

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Wolt

1009504

Yahoo

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kleinanzeigen

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GoogleVoice

364983

Airbnb

1906051

OLX

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Akulaku

184415

LinkAja

152711

Rebtel

245903

Taobao

554463

Craigslist

8121813

Paysafecard

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Revolut

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Яндекс

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OffGamers

468347

GCash

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Yalla

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OVO

197662

Taptap Send

252514

BeReal

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Meituan

40462

Steam

1812785

Twitter

2078541

Skout

1327917

Yemeksepeti

676093

Idealista

476020

Onet

44592

GG

57420

Linode

443181

IceCasino

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Klarna

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Marktplaats

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Vercel

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ENILIVE

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Jingdong

509132

Coinbase

1295255

GoFundMe

652067

BlaBlaCar

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Kaggle

675673

ProtonMail

2034806

Twitch

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BIGO LIVE

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Twilio

182806

Wise

249120

Sahibinden

8519

Immowelt

7613

Eyecon

109844

Ubisoft

178129

Railone

2002

Match

329695

Bharatgas

1000

Kwai

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Microsoft

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1688

629313

Nike

1798445

1хbet

546336

Moneylion

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Douyu

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Zomato

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Quipp

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Dent

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AOL

1814284

Lazada

1205052

Careem

1389996

Papara

1653008

BitClout

483257

HQ Trivia

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Adidas

8954443

Astropay

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Getir

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Womply

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Hopi

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IFood

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PciPay

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Zalo

602576

Michat

1043083

Hepsiburadacom

244012

Dream11

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Talabat

2000

Trendyol

8754

Poshmark

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avito

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Buff.163

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Burger King

222055

ДругВокруг

28599

4Fun

73547

GroupMe

553108

myGLO

1754

LightChat

163155

MTS CashBack

17824

McDonalds

341073

Monese

548846

МВидео

20398

PGbonus

977003

32red

144370

Spotify

314677

Stormgain

411

Zhihu

2641

Weibo

1624203

Airtel

330

Venmo

317911

Mail.ru

740978

Одноклассники

717648

Юла

47885

Seosprint

21199

Mamba, MeetMe

1105627

EasyPay

587

Hezzl

370921

Hermes

29460

Delivery Club

24466

Potato

97834

Dhani

691703

Olacabs

791901

Netease

693207

Baidu

1918354

Amasia

432321

Clubhouse

1357546

RedBook

901973

Skype

597076

LoveLocal

0

Dundle

397

BotIm

575008

Swagbucks

302641

99app

477879

Indomaret

183937

Subito

148442

Lebocoin

2000

TanTan

766080

CAIXA

994985

My11Circle

18

CallApp

18042

CommunityGaming

442251

DewuPoison

155956

Dominos Pizza

15015

Huya

7000

inDriver

387874

IQOS

506332

JDcom

667660

Joyride

586353

LYKA

25556

NimoTV

1000

Tango

686550

urent/jet/RuSharing

0

Xiaomi

89087

Ximalaya

1000

Zupee

2018

Золотая Корона

4378

Oppo

5000

QIWl

12280

Doordash

10900

HAPPYTUK

5000

Tosla

0

Rumble

313638

Ininal

1027

Spartanpoker

0

WinzoGame

587147

CashApp

307841

SticPay

75843

Nttgame

420740

OfferUp

5012

Allegro

67292

eWallet

186122

米画师Mihuashi

10000

paycell

180706

Wish

542143

GalaxyChat

225942

BIP

1857

163СOM

5000

Meta

1680

Betfair

32219

Yubo

82570

Lyft

45659

cryptocom

1963

WestStein

9703

Dostavista

153293

Skroutz

534

SneakersnStuff

168207

hily

726794

Fotka

49608

IndiaPlays

0

ROBINHOOD

6000

Zilch

168954

IPLwin

0

Depop

505407

MPL

0

RummyOla

0

Kirana

0

IRCTC

2033

Eneba

74436

Noon

766363

LOCO

0

RummyWealth

0

AGIBANK

425030

Lotus

23102

Ace2Three

0

Akudo

0

WorldRemit

1074

Blued

7459

Oriflame

617

MoneyPay

212

Justdating

581496

CashFly

0

LoveRu

170555

Codashop

46306

Stripe

5000

Oldubil

549328

Siply

0

Virgo

40160

Thisshop

6000

Gittigidiyor

0

FunPay

2901

Coindcx

0

SoulApp

14536

Fruitz

834089

NovaPoshta

6717

GMNG

0

RRSA

0

Algida

0

Grofers

0

888casino

7115

24betting

0

Foody

251812

Rush

18

AdaKami

81385

Rozetka

728

kolesa.kz

1170

Bukalapak

80089

FreeChargeApp

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kufarby

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Kaya

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Br777

41

Aitu

1407

PingPong

197777

GiraBank

57468

Weverse

246975

FoodHub

116829

Bykea

2000

Chispa

14052

icq

968710

TeenPattiStarpro

0

AliExpress

499

Ukrnet

711

Magicbricks

0

Cathay

177838

Band

1000

JungleeRummy

0

Uplay

80938

Mewt

0

MOMO

10028

SamsungShop

17

Freelancer

180506

GyFTR

0

PagSmile

57460

Paytm

50190

Roposo

0

99acres

243

Букмекерские

2236

Şikayet var

349131

MobiKwik

0

RummyLoot

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BLIBLI

198992

AVON

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CliQQ

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PharmEasy

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Temu

475811

Nextdoor

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RummyCulture

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Leboncoin

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Paxful

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CloudChat

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Rediffmail

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UWIN

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Gemgala

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Bazos

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Dosi

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MonobankIndia

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G2G

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勇仕网络Ys4fun

11121

Keybase

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LazyPay

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Glovo

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UU163

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EscapeFromTarkov

54304

Iti

547440

Probo

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Asda

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irancell

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Acko

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AfreecaTV

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Alchemy

192389

Alibaba

499

All Access

155984

Angel One

80191

Ankama

9092

AstraPay

186682

Bajaj Finserv

0

BCA Syariah

19056

Betano

9344

Book My Play

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BPJSTK

170779

Bunq

7762

BytePlus

154616

Casino/bet/gambling

74350

CityMall

2218

Cloud Manager

132153

CMB

191100

Coca-Cola

5000

CollabAct

0

CourseHero

160286

EarnEasy

0

Feeld

33145

Feels

237834

Flip

79778

Foodora

250548

FreeNow

396395

Friendtech

142757

Fups

209

Gett

241625

GoPayz

899

Gopuff

241045

Grailed

247994

Greggs

227512

Greywoods

173914

Her

169772

INDOBA

18870

iPanelOnline

13491

Ipsos iSay

541992

Lydia

72983

Meitu

75942

Mera Gaon

18

Miravia

144920

MotorkuX

173835

MTR Mobile

45351

Muzz

243057

myboost

7520

Neocrypto

139229

Neon

726041

Next

477351

Nubank

93198

OneForma

245478

Ozan SuperApp

0

Paybis

750

Paysend

174402

Pinduoduo

257761

PizzaHut

40727

PlayerAuctions

46691

Playerzpot

0

Pockit

162993

Potato Chat

159258

Prakerja

58572

Prenagen Club

58780

punjab citizen

0

Rambler

4081

Razer

5000

RummyCircle

18

Ryde

243704

SBI Card

0

Servify

0

Shpock

251379

SmartyPig

5000

Spark Driver

5000

StockyDodo

0

Tata Neu

208

This Fate

2641

tiketcom

58863

TRUTH SOCIAL

394327

Tuul

146642

UangMe

80513

Upwork

287592

Voi

234393

WINDS

0

WooPlus

246035

Yonogames

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Zasilkovna

681

CoinFantasy

1000

Chase

302641

NMI

2000

51exchange

0

Bjp

0

WellF

302641

Sixer

2000

Winmatch

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Winzap

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99Game

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Swarail

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Bingo101

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Sbmurban

2000

okk4.bet

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Ludo24

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WonderTicket

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Innopay

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GoogleChat

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Pokemon Center Online

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일본

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라트비아

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말레이시아

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브라질

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에스토니아

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콜롬비아

56110

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필리핀

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나미비아

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$0.1224

네팔

65759

$0.1079

노르웨이

1160

$0.3223

뉴질랜드

440

$0.7059

뉴칼레도니아

2146

$0.2479

니제르

2945

$0.215

니카라과

1358

$0.1051

대만

1792

$17.6471

도미니카

1276

$0.2306

도미니카 공화국

7

$0.1059

동티모르

143

$0.1765

라오 인민국

4843

$0.1177

라이베리아

106

$0.0788

레바논

47040

$0.0797

레소토

47889

$0.1072

루마니아

4036

$0.1455

룩셈부르크

1931

$1.1765

르완다

1198

$0.215

리비아

143

$0.1079

리투아니아

43

$0.1

마다가스카르

1613

$0.2118

마카오

2616

$0.2

마케도니아

1854

$0.3223

말라위

4012

$0.215

말리

12951

$0.215

말타

1000

$0.272

모나코

4087

$0.2856

모로코

3551

$0.2595

모리셔스

3184

$0.1111

모리타니아

317

$0.1114

모잠비크

3451

$0.112

몬세라트

2541

$0.2479

몬테네그로

1978

$0.3019

몰도바 공화국

1323

$0.1765

몰디브

1973

$0.2353

몽골

12979

$0.2479

미국 VIP

2000

$14.3059

미국 가상

7000

$0.065

미얀마

29956

$0.2272

바레인

1365

$0.2306

바베이도스

4239

$0.215

바하마

3588

$0.215

버뮤다

1000

$0.272

베네수엘라

3141

$0.2303

베닌

32633

$0.1046

벨기에

3878

$0.1146

벨라루스

10911

$0.2942

벨리즈

1004

$0.215

보스니아 헤르체고비나

51

$0.2998

보츠와나

102052

$0.0797

볼리비아

11048

$0.253

부룬디

298

$0.215

부르키나 파소

881

$0.2479

부탄

2494

$0.2353

불가리아

537

$0.1105

브루나이 다루살람

1715

$0.2353

사모아

401

$0.1765

사우디아라비아

11703

$0.1518

상투메 프린시페

1629

$0.2479

성 빈센트

143

$0.2353

세네갈

4007

$0.1648

세르비아

3347

$0.0883

세이셸

235

$0.2479

세인트루시아

2384

$0.2353

세인트키츠 네비스

143

$0.2306

소말리아

208

$0.1648

솔로몬 제도

2000

$0.272

수단

3005

$0.1474

수리남

1945

$0.2197

스리랑카

3290

$0.2353

스와질란드

2000

$0.272

스웨덴

1624

$0.2022

스위스

2004

$0.25

스페인

7877

$0.2353

슬로바키아

56

$0.3294

슬로베니아

3501

$0.1756

시리아 아랍 공화국

338

$0.0831

시에라리온

1224

$0.1072

싱가포르

1284

$0.9962

아랍에미리트 연합

1642

$0.1826

아루바

2340

$0.253

아르메니아

1515

$0.1765

아이슬란드

766

$0.2998

아이티

11803

$0.1114

아일랜드

746

$0.1935

아제르바이잔

1681

$0.2479

아프가니스탄

1303

$0.0798

알바니아

3068

$0.3223

알제리

78141

$0.1075

앙골라

935

$0.0871

앤티가 바부다

364

$0.2479

앵귈라

3598

$0.2479

에리트레아

399

$0.1648

에콰도르

80909

$0.1079

에티오피아

38360

$0.1048

엘살바도르

4373

$0.1074

예멘

13614

$0.1055

오만

750

$0.1127

오스트리아

12392

$0.2179

온두라스

88336

$0.104

우간다

2690

$0.0827

우루과이

765

$0.2479

우즈베키스탄

1809

$0.2479

이라크

1873

$0.2127

이란

11444

$0.2353

이스라엘

1069

$0.324

이탈리아

154542

$0.0763

인도

31

$0.0854

자메이카

716

$0.2065

잠비아

2988

$0.1092

재회

2086

$0.2479

적도 기니

220

$0.2353

조던

37385

$0.1082

조지아

1161

$0.1882

중앙아프리카 공화국

435

$0.204

지부티

401

$0.2353

짐바브웨

8296

$0.0927

차드

11

$0.253

체코 공화국

2279

$0.1774

카메룬

1652

$0.0802

카보 베르데

1220

$0.0943

카자흐스탄

1094

$0.153

카타르

2784

$0.1067

캄보디아

406

$0.1539

케냐

1305

$0.1801

케이맨 제도

1177

$0.2353

코모로

232

$0.2236

코스타리카

1109

$0.2479

코트디부아르/상아해안국

1155

$0.0879

콩고

296

$0.145

콩고 (민주 공화국)

1069

$0.0942

쿠바

29149

$0.0752

쿠웨이트

2170

$0.2306

크로아티아

651

$0.1412

키르기스스탄

187

$0.0706

키프로스

1783

$0.2295

타지키스탄

3101

$0.0824

탄자니아

2483

$0.1051

터키

1274

$0.2063

토고

337

$0.1051

통가

1000

$0.272

투르크메니스탄

634

$0.2479

튀니지

3240

$0.1085

트리니다드 토바고

143

$0.0822

파나마

3253

$0.253

파라과이

1332

$0.1648

파키스탄

3842

$0.138

파푸아 뉴기니

3622

$0.1977

팔레스타인

1000

페루

872861

$0.1051

포르투갈

7766

$0.2282

푸에르토리코

2208

$0.1648

프랑스 기아나

2704

$0.2479

피지

2987

$0.1648

핀란드

630

$0.4

헝가리

1024

$0.2124

호주

3069

$0.2406

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