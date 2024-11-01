문자 인증용 가상 번호 구매 Olacabs

TIGER SMS 시작하기 – 단계별 가이드

단계 1 계정 생성 및 자금 충전 TIGER SMS 플랫폼에 사용자 계정을 등록하세요. 등록 후에는 다양한 인증 요구에 맞는 가상 번호를 이용하기 위해 계정에 자금을 충전합니다.

단계 2 국가 및 서비스 선택 이용 목적에 가장 적합한 국가를 선택하세요.

단계 3 가상 번호 구매 원하는 번호를 선택하고 "구매"를 클릭하세요. 선택한 번호는 대시보드의 "활성 번호" 섹션에 표시되며 즉시 사용할 수 있습니다.

단계 4 인증에 번호 사용 발급받은 가상 번호를 복사하여 회원가입 또는 계정 인증 시 지정된 전화번호 입력란에 입력하세요.

단계 5 인증 코드 수신 서비스에서 인증 메시지를 보내면 TIGER SMS 인터페이스로 돌아가세요. 확인 코드는 해당 활성 번호 옆에 명확히 표시됩니다.