문자 인증용 가상 번호 구매 Viber
가상 번호로 온라인에서 SMS를 받으세요.
가상 번호로 온라인에서 SMS 받기
매일 수백만 명이 Viber를 이용합니다. 실제 휴대폰 번호를 공개하지 않고 서비스에 접속하려면, 임시 전화번호를 사용해 검증을 쉽게 통과하고 개인정보를 보호하세요.
선택됨 서비스
개
상위 10개 국가 Viber
아래는 배송률이 가장 높은 10개국입니다
$0.0473
$0.0639
$0.05
$0.075
$0.0869
$0.1346
$0.1258
$0.0484
$0.0869
$0.105
Viber용 일회성 가상 번호를 받으세요.
가상 번호를 사용하면 실제 휴대폰 정보를 숨긴 채 Viber에 완전히 접근할 수 있습니다. 이러한 임시 번호는 빠른 인증, 비즈니스 프로필 또는 새 계정 테스트에 적합합니다.
가상 번호를 선택하는 이점
일회성 Viber 번호를 사용하여 스팸을 피하고, 단기 프로필을 운영하거나, 추가 SIM 카드 없이 여러 계정을 관리하세요.
- 일시적인 Viber 프로필 생성. 임시 캠페인이나 프로모션 확인에 이상적입니다.
- 지리적 제한 우회. Viber 접근에 지역 번호가 필요한 경우에도 등록 가능합니다.
- 개인정보 보호. 개인 연락처 데이터를 봇과 유출로부터 안전하게 보관하세요.
- 자동화 및 대량 메시징 테스트. 기기를 교체하지 않고 추가 계정을 생성할 수 있습니다.
TIGER SMS 시작하기 – 단계별 가이드
단계 1
계정 생성 및 자금 충전
TIGER SMS 플랫폼에 사용자 계정을 등록하세요. 등록 후에는 다양한 인증 요구에 맞는 가상 번호를 이용하기 위해 계정에 자금을 충전합니다.
단계 2
국가 및 서비스 선택
이용 목적에 가장 적합한 국가를 선택하세요.
단계 3
가상 번호 구매
원하는 번호를 선택하고 "구매"를 클릭하세요. 선택한 번호는 대시보드의 "활성 번호" 섹션에 표시되며 즉시 사용할 수 있습니다.
단계 4
인증에 번호 사용
발급받은 가상 번호를 복사하여 회원가입 또는 계정 인증 시 지정된 전화번호 입력란에 입력하세요.
단계 5
인증 코드 수신
서비스에서 인증 메시지를 보내면 TIGER SMS 인터페이스로 돌아가세요. 확인 코드는 해당 활성 번호 옆에 명확히 표시됩니다.
보너스
20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.
일회용 번호 사용의 주요 이점
개인 연락처 데이터는 숨겨진 상태로 유지됩니다
물리적 SIM 카드나 추가 기기가 필요하지 않습니다
인증 코드가 온라인으로 즉시 도착합니다
여러 국가의 번호 중에서 선택하세요
결론
TIGER SMS를 사용하면 기본 번호를 숨긴 상태에서 Viber 계정을 반복적으로 인증할 수 있습니다.
Viber 외에도 당사 서비스는 다음과 같은 앱 및 플랫폼을 위한 임시 가상 번호를 제공합니다:
Instagram+Threads
Amazon
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
자주 묻는 질문(FAQ)
새로운 가상 번호의 उपलब्ध 여부는 공식 Telegram 봇 @TigerSMSofficial_bot에서 확인할 수 있습니다. 이 채널은 최신 번호 재고에 접근할 수 있도록 적시에 업데이트를 제공합니다.
모든 구매 번호에 대해 100% SMS 수신을 보장할 수 없습니다. 서비스 알고리즘이 여러 이유로 임시 번호로의 메시지 수신을 차단할 수 있습니다. 성공 확률을 높이려면 다음 방법을 시도하세요:
- 계속해서 새로운 번호 시도
- 다른 국가의 번호를 시도해 보세요.
- VPN을 사용해 IP 주소를 변경하세요.
- 기기에서 해당 서비스의 다른 계정 로그아웃
가상 번호는 클라우드에 호스팅되는 통신 자원으로, 물리적 SIM 카드나 기기에 연결되지 않고 고정된 지리적 위치에 의존하지 않습니다. 주요 기능은 OTP와 인증/활성화 코드를 포함한 SMS 수신입니다.
가상 번호에서 SMS를 받는 서비스는 전용 장비와 소프트웨어의 조합으로 작동합니다. 우리는 SIM 카드 관리를 위한 자체 인프라와 고객에게 메시지 수신용 모바일 번호를 할당하는 맞춤형 소프트웨어를 사용합니다.
해당 서비스가 목록에 없을 경우, “기타” 항목을 선택하고 적절한 국가를 고른 후 번호를 구매해 사용하실 수 있습니다.
서비스 선택
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
Any other
ZUS Coffee
Shopee
GooglePay
Signal
Netflix
PayPal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Payoneer
Dana
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Googlemessenger
Bolt
Hing
Line messenger
KakaoTalk
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Tokopedia
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Happn
Mercari
Zoho
Wolt
Yahoo
kleinanzeigen
GoogleVoice
Airbnb
OLX
Akulaku
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Yemeksepeti
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Lazada
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
JDcom
Joyride
LYKA
NimoTV
Tango
urent/jet/RuSharing
Xiaomi
Ximalaya
Zupee
Золотая Корона
Oppo
QIWl
Doordash
HAPPYTUK
Tosla
Rumble
Ininal
Spartanpoker
WinzoGame
CashApp
SticPay
Nttgame
OfferUp
Allegro
eWallet
米画师Mihuashi
paycell
Wish
GalaxyChat
BIP
163СOM
Meta
Betfair
Yubo
Lyft
cryptocom
WestStein
Dostavista
Skroutz
SneakersnStuff
hily
Fotka
IndiaPlays
ROBINHOOD
Zilch
IPLwin
Depop
MPL
RummyOla
Kirana
IRCTC
Eneba
Noon
LOCO
RummyWealth
AGIBANK
Lotus
Ace2Three
Akudo
WorldRemit
Blued
Oriflame
MoneyPay
Justdating
CashFly
LoveRu
Codashop
Stripe
Oldubil
Siply
Virgo
Thisshop
Gittigidiyor
FunPay
Coindcx
SoulApp
Fruitz
NovaPoshta
GMNG
RRSA
Algida
Grofers
888casino
24betting
Foody
Rush
AdaKami
Rozetka
kolesa.kz
Bukalapak
FreeChargeApp
kufarby
Kaya
Br777
Aitu
PingPong
GiraBank
Weverse
FoodHub
Bykea
Chispa
icq
TeenPattiStarpro
AliExpress
Ukrnet
Magicbricks
Cathay
Band
JungleeRummy
Uplay
Mewt
MOMO
SamsungShop
Freelancer
GyFTR
PagSmile
Paytm
Roposo
99acres
Букмекерские
Şikayet var
MobiKwik
RummyLoot
BLIBLI
AVON
CliQQ
PharmEasy
Temu
Nextdoor
RummyCulture
Leboncoin
Paxful
CloudChat
Getmega
PaddyPower
Uklon
Rediffmail
Prom
UWIN
Pocket52
Gemgala
Bazos
Dosi
MonobankIndia
Alfa
G2G
勇仕网络Ys4fun
Keybase
LazyPay
Glovo
UU163
EscapeFromTarkov
Iti
Probo
Asda
irancell
Acko
AfreecaTV
Alchemy
Alibaba
All Access
Angel One
Ankama
AstraPay
Bajaj Finserv
BCA Syariah
Betano
Book My Play
BPJSTK
Bunq
BytePlus
Casino/bet/gambling
CityMall
Cloud Manager
CMB
Coca-Cola
CollabAct
CourseHero
EarnEasy
Feeld
Feels
Flip
Foodora
FreeNow
Friendtech
Fups
Gett
GoPayz
Gopuff
Grailed
Greggs
Greywoods
Her
INDOBA
iPanelOnline
Ipsos iSay
Lydia
Meitu
Mera Gaon
Miravia
MotorkuX
MTR Mobile
Muzz
myboost
Neocrypto
Neon
Next
Nubank
OneForma
Ozan SuperApp
Paybis
Paysend
Pinduoduo
PizzaHut
PlayerAuctions
Playerzpot
Pockit
Potato Chat
Prakerja
Prenagen Club
punjab citizen
Rambler
Razer
RummyCircle
Ryde
SBI Card
Servify
Shpock
SmartyPig
Spark Driver
StockyDodo
Tata Neu
This Fate
tiketcom
TRUTH SOCIAL
Tuul
UangMe
Upwork
Voi
WINDS
WooPlus
Yonogames
Zasilkovna
CoinFantasy
Chase
NMI
51exchange
Bjp
WellF
Sixer
Winmatch
Winzap
99Game
Swarail
Bingo101
Sbmurban
okk4.bet
Ludo24
WonderTicket
Innopay
GoogleChat
Pokemon Center Online
Gamestheshop
WhatsApp2
PlayTime
WooHoo
Nielsen
WinGO
국가 선택
부탄
$0.0473
코트디부아르/상아해안국
$0.0639
스와질란드
$0.05
아프가니스탄
$0.075
스웨덴
$0.0869
콩고 (민주 공화국)
$0.1346
체코 공화국
$0.1258
케냐
$0.0484
몽골
$0.0869
오스트리아
$0.105
페루
$0.0642
폴란드
$0.0857
볼리비아
$0.064
이탈리아
$0.0596
앙골라
$0.0383
마다가스카르
$0.1
세르비아
$0.1273
미국 VIP
$0.05
모잠비크
$0.1
몰디브
$0.108
포르투갈
$0.0726
스페인
$0.0716
네팔
$0.1108
아르메니아
$0.1373
모로코
$0.1235
베네수엘라
$0.1025
우크라이나
$0.2758
터키
$0.1101
캄보디아
$0.0749
태국
$0.0763
니카라과
$0.09
스위스
$0.1042
프랑스
$0.0908
루마니아
$0.0541
미얀마
$0.0979
말레이시아
$0.1253
홍콩
$0.064
인도
$0.0504
남아프리카
$0.067
네덜란드
$0.1188
스리랑카
$0.1054
나이지리아
$0.0869
필리핀
$0.08
베트남
$0.1017
우루과이
$0.1027
미국
$0.0784
콜롬비아
$0.01
영국
$0.0506
기니
$0.0871
슬로베니아
$0.1177
일본
$0.25
파라과이
$0.0861
가나
$0.03
그리스
$0.1691
덴마크
$0.0128
도미니카 공화국
$0.075
독일
$0.0824
라오 인민국
$0.1765
라이베리아
$0.092
멕시코
$0.219
모리셔스
$0.1032
방글라데시
$0.1015
벨기에
$0.2362
벨라루스
$0.3469
보스니아 헤르체고비나
$0.0589
부르키나 파소
$0.1035
불가리아
$0.1485
브라질
$0.01
사우디아라비아
$0.21
시에라리온
$0.0943
싱가포르
$0.5063
아르헨티나
$0.1528
알바니아
$0.1
알제리
$0.0153
에스토니아
$0.1412
이집트
$0.1328
인도네시아
$0.0842
조지아
$0.17
중앙아프리카 공화국
$0.01
짐바브웨
$0.0866
칠레
$0.0141
카메룬
$0.0604
카자흐스탄
$0.3233
캐나다
$0.0685
콩고
$0.088
쿠웨이트
$0.19
크로아티아
$0.2117
키르기스스탄
$0.1026
타지키스탄
$0.1054
토고
$0.0958
호주
$1.3366
가봉
$0.164
가이아나
$0.215
감비아
$0.18
과들루프
$0.1977
과테말라
$0.0866
그레나다
$0.2353
기니비사우
$0.12
나미비아
$0.0866
남수단
$0.0984
노르웨이
$0.1147
뉴질랜드
$0.5883
뉴칼레도니아
$0.3923
니제르
$0.1827
대만
$0.1318
도미니카
$0.1177
동티모르
$0.0794
라트비아
$0.1177
레바논
$0.153
레소토
$0.0383
룩셈부르크
$1.1765
르완다
$0.0866
리비아
$0.1566
리투아니아
$0.2706
마카오
$0.1571
마케도니아
$0.5099
말라위
$0.0866
말리
$0.01
말타
$0.1765
모나코
$0.3059
모리타니아
$0.0866
몬세라트
$0.3923
몬테네그로
$0.257
몰도바 공화국
$0.3162
미국 가상
$0.0234
바레인
$0.1394
바베이도스
$0.215
바하마
$0.1827
베닌
$0.1958
벨리즈
$0.215
보츠와나
$0.1609
부룬디
$0.1827
브루나이 다루살람
$0.153
사모아
$0.0383
상투메 프린시페
$0.3923
성 빈센트
$0.2118
세네갈
$0.14
세이셸
$0.3923
세인트루시아
$0.1977
세인트키츠 네비스
$0.2306
소말리아
$0.1648
솔로몬 제도
$0.1148
수단
$0.1396
수리남
$0.2306
슬로바키아
$0.3525
시리아 아랍 공화국
$0.2003
아랍에미리트 연합
$0.2059
아루바
$0.153
아이슬란드
$0.1366
아이티
$0.0866
아일랜드
$0.1626
아제르바이잔
$0.0118
앤티가 바부다
$0.0866
앵귈라
$0.3923
에리트레아
$0.2353
에콰도르
$0.133
에티오피아
$0.1786
엘살바도르
$0.196
예멘
$0.0925
오만
$0.1972
온두라스
$0.1092
우간다
$0.0866
우즈베키스탄
$0.0983
이라크
$0.0866
이란
$0.0866
이스라엘
$0.0118
자메이카
$0.196
잠비아
$0.112
재회
$0.2353
적도 기니
$0.0866
조던
$0.196
지부티
$0.2118
차드
$0.3306
카보 베르데
$0.1141
카타르
$0.0866
케이맨 제도
$0.2118
코모로
$0.0866
코스타리카
$0.1395
쿠바
$0.196
키프로스
$0.2353
탄자니아
$0.135
통가
$0.2185
투르크메니스탄
$0.168
튀니지
$0.2107
트리니다드 토바고
$0.1827
파나마
$0.2353
파키스탄
$0.1043
파푸아 뉴기니
$0.2387
팔레스타인
$0.1529
푸에르토리코
$0.0589
프랑스 기아나
$0.1977
피지
$0.2353
핀란드
$1.0177
헝가리
$2