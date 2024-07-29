Ücretsiz geçici Fransa numarası ile kod alın
Herkesin açabildiği Fransa numaraları — tek kullanımlık, SIM kartsız. Doğrulama kodları doğrudan bu sayfada görünür.
Numara: 400 Aktif: 0 Son SMS: 29 Temmuz 2024
Bu numaraları herkes ortak kullanıyor. Sayfa herkese açık, dolayısıyla buradan istediğiniz kodu bir yabancı da okuyabilir ve o hesap hiçbir zaman gerçekten sizin olmaz.
Şu anda çalışan numara yok
Şu anda bu ülkeden hiçbir numara dağıtılmıyor. Ülkenin arşivi aşağıda, çalışan numaralar ise diğer ülkelerde var.
Pasif ücretsiz numaralar 400 içinden 20 gösteriliyor
Fransa numaralarına gerçekten hangi servislerin kodu geliyor
Arşivin tamamında bu Fransa numaralarına Telegram, Plenty of Fish, Google, WhatsApp, Facebook kodları geldi. Mesajların kendisini okumak için yukarıdaki numaralardan birini açın.
Başka bir servisi de deneyebilirsiniz: numara herkese açık ve gelen her şeyi kabul eder. Yalnız unutmayın, kodu herkes görüyor.
Ülkelere göre ücretsiz numaralar
Sıkça Sorulan Sorular
Zaten bu sayfada. Yukarıdaki listeden bir numara alın, ihtiyacınız olan servisin kayıt formuna yazın ve numaranın sayfasını izleyin: kodu taşıyan mesaj orada görünür.
Şimdiye kadar bu numaraların arşivinde Telegram, Plenty of Fish, Google, WhatsApp, Facebook kodları var. Liste mesajların kendisinden çıkarılıyor ve yenileri geldikçe değişiyor.
Toplam 400 numara var, bunlardan 0 tanesi şu anda çalışıyor: ya dağıtımda ya da yakın zamanda mesaj almış. Geri kalanlar arşivlerini saklıyor ve yeniden canlanabilir.
Deneyebilirsiniz, kodlar da geliyor. Ama herkese açık bir numaraya bağlı mesajlaşma hesabı sizin değildir: bu sayfayı açan herkes giriş kodunu okur ve hesabı alabilir. Gerçek bir hesap için özel numara kullanın.
Numara ortak ve servisler aynı numaradan tekrar kaydı sınırlıyor. Başka bir Fransa numarasını, başka bir ülkenin numarasını deneyin ya da sonra tekrar bakın — havuz düzenli olarak tazeleniyor.
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