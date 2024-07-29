Nomor Prancis gratis untuk terima OTP tanpa daftar
Nomor publik Prancis yang bisa dibuka siapa saja — nomor kosong tanpa kartu SIM. Kode verifikasi muncul langsung di halaman ini.
Nomor: 400 Aktif: 0 SMS terakhir: 29 Juli 2024
Nomor-nomor ini dipakai bersama oleh banyak orang. Halaman ini terbuka untuk siapa saja, jadi kode yang Anda minta di sini bisa saja dibaca orang lain, dan akunnya tidak akan pernah benar-benar jadi milik Anda.
Saat ini tidak ada nomor yang aktif
Saat ini tidak ada nomor dari negara ini yang dibagikan. Arsip negara ada di bawah, dan negara lain punya nomor yang aktif.
Nomor gratis nonaktif Menampilkan 20 dari 400
Kode layanan apa saja yang benar-benar masuk ke nomor Prancis
Sepanjang arsip, nomor Prancis ini sudah menerima kode dari Telegram, Plenty of Fish, Google, WhatsApp, Facebook. Buka salah satu nomor di atas untuk membaca pesannya langsung.
Layanan lain juga boleh dicoba: nomornya publik dan menerima apa pun yang masuk. Ingat saja, kode itu juga terlihat oleh orang lain.
Nomor gratis per negara
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Sudah ada di halaman ini. Ambil nomor mana pun dari daftar di atas, masukkan di formulir pendaftaran layanan yang Anda butuhkan, lalu pantau halaman nomor itu: pesan berisi kode akan muncul di sana.
Sejauh ini arsip nomor-nomor ini menyimpan kode dari Telegram, Plenty of Fish, Google, WhatsApp, Facebook. Daftarnya diambil dari pesan itu sendiri dan berubah seiring masuknya pesan baru.
Totalnya 400 nomor, 0 di antaranya sedang bekerja saat ini — sedang dibagikan atau baru saja menerima pesan. Sisanya menyimpan arsipnya dan bisa hidup kembali.
Boleh dicoba, dan kodenya memang masuk. Tapi akun pesan instan yang terikat pada nomor publik bukan milik Anda: siapa pun yang membuka halaman ini membaca kode masuknya dan bisa mengambil alih. Untuk akun sungguhan, pakai nomor pribadi.
Nomornya dipakai bersama, dan layanan membatasi pendaftaran berulang dari nomor yang sama. Coba nomor Prancis lain, nomor negara lain, atau kembali nanti — koleksinya rutin ditambah.
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Nomor pribadi dari Tiger SMS harganya beberapa sen, dipakai sekali, dan hanya milik Anda. Nomor gratis tetap ada di sini kalau Anda sekadar ingin mencoba.