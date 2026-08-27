전체 기록을 보면 이 프랑스 번호들에는 Telegram, Plenty of Fish, Google, WhatsApp, Facebook의 인증번호가 도착했습니다. 메시지 자체는 위의 번호를 열어 확인하세요.

다른 서비스도 시도해 볼 수 있습니다. 번호는 공개되어 있어 들어오는 메시지를 모두 받습니다. 다만 인증번호는 다른 사람에게도 보입니다.