За всё время на эти номера Франции приходили коды Telegram, Plenty of Fish, Google, WhatsApp, Facebook. Откройте любой номер выше — сами сообщения лежат там.

Попробовать можно и любой другой сервис: номер публичный и принимает всё подряд. Помните только, что код увидят и все остальные.