HI
साइन इन पंजीकरण
मुफ्त नंबर

ऑनलाइन SMS पाएँ — फ्रांस के सार्वजनिक नंबर

फ्रांस के सार्वजनिक temp number, जिन्हें कोई भी खोल सकता है। सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं — OTP सीधे इसी पेज पर दिखता है।

नंबर: 400 सक्रिय: 0 आख़िरी SMS: 29 जुलाई 2024

इन नंबरों को बहुत सारे लोग साथ में इस्तेमाल करते हैं। यह पेज सबके लिए खुला है, इसलिए जो कोड आप यहाँ मँगाएँगे उसे कोई अजनबी भी पढ़ सकता है, और वह अकाउंट कभी सिर्फ़ आपका नहीं रहेगा।

अभी कोई चालू नंबर नहीं है

इस देश का कोई नंबर अभी जारी नहीं किया जा रहा। देश का आर्काइव नीचे है, और दूसरे देशों में चालू नंबर मौजूद हैं।

निष्क्रिय मुफ़्त नंबर 400 में से 20 दिखाए गए

+33644625372 ऑफ़लाइन 29 जुलाई 2024 +33644625210 ऑफ़लाइन 29 जुलाई 2024 +33644625155 ऑफ़लाइन 29 जुलाई 2024 +33644625199 ऑफ़लाइन 29 जुलाई 2024 +33644625111 ऑफ़लाइन 29 जुलाई 2024 +33644625397 ऑफ़लाइन 28 जुलाई 2024 +33644625235 ऑफ़लाइन 28 जुलाई 2024 +33644625405 ऑफ़लाइन 28 जुलाई 2024 +33644625329 ऑफ़लाइन 28 जुलाई 2024 +33644625328 ऑफ़लाइन 27 जुलाई 2024 +33644625432 ऑफ़लाइन 27 जुलाई 2024 +33644625415 ऑफ़लाइन 26 जुलाई 2024 +33644625477 ऑफ़लाइन 26 जुलाई 2024 +33644625438 ऑफ़लाइन 26 जुलाई 2024 +33644625137 ऑफ़लाइन 26 जुलाई 2024 +33644625192 ऑफ़लाइन 24 जुलाई 2024 +33644625346 ऑफ़लाइन 23 जुलाई 2024 +33644625151 ऑफ़लाइन 23 जुलाई 2024 +33644625113 ऑफ़लाइन 23 जुलाई 2024 +33644625157 ऑफ़लाइन 23 जुलाई 2024

फ्रांस के नंबरों पर असल में किन सेवाओं के कोड आते हैं

पूरे आर्काइव में फ्रांस के इन नंबरों पर Telegram, Plenty of Fish, Google, WhatsApp, Facebook के कोड आ चुके हैं। संदेश खुद पढ़ने के लिए ऊपर कोई भी नंबर खोलिए।

कोई और सेवा भी आज़मा सकते हैं: नंबर सार्वजनिक है और जो आए, वह ले लेता है। बस याद रखिए कि कोड बाकी सब भी देखते हैं।

देश के अनुसार मुफ़्त नंबर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

वह इसी पेज पर है। ऊपर की सूची से कोई नंबर लीजिए, ज़रूरी सेवा के रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म में डालिए और उस नंबर का पेज देखते रहिए: कोड वाला संदेश वहीं दिखेगा।

अब तक इन नंबरों के आर्काइव में Telegram, Plenty of Fish, Google, WhatsApp, Facebook के कोड हैं। यह सूची संदेशों से ही बनी है और नए संदेश आने पर बदलती रहती है।

कुल 400 नंबर, इनमें से 0 अभी काम में हैं — या तो दिए जा रहे हैं या हाल ही में इन पर संदेश आया है। बाकी अपना संग्रह संभाले रखते हैं और फिर से चल सकते हैं।

आज़मा सकते हैं, कोड आते भी हैं। लेकिन सार्वजनिक नंबर से जुड़ा मैसेंजर अकाउंट आपका नहीं होता: यह पेज खोलने वाला कोई भी लॉगिन कोड पढ़कर अकाउंट ले सकता है। असली अकाउंट के लिए निजी नंबर लीजिए।

नंबर साझा है और सेवाएँ एक ही नंबर से बार-बार रजिस्ट्रेशन सीमित करती हैं। फ्रांस का दूसरा नंबर, किसी और देश का नंबर आज़माइए या बाद में आइए — पूल नियमित रूप से भरा जाता है।

ऐसा नंबर चाहिए जो सिर्फ़ आपको दिखे?

Tiger SMS का निजी नंबर कुछ सेंट का होता है, एक बार काम आता है और सिर्फ़ आपका होता है। मुफ़्त नंबर यहीं रहेंगे — जब बस आज़माकर देखना हो।

नंबर चुनें

फ्रांस का वर्चुअल नंबर खरीदें — पेड कैटलॉग