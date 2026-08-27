पूरे आर्काइव में फ्रांस के इन नंबरों पर Telegram, Plenty of Fish, Google, WhatsApp, Facebook के कोड आ चुके हैं। संदेश खुद पढ़ने के लिए ऊपर कोई भी नंबर खोलिए।

कोई और सेवा भी आज़मा सकते हैं: नंबर सार्वजनिक है और जो आए, वह ले लेता है। बस याद रखिए कि कोड बाकी सब भी देखते हैं।