これまでの記録では、フランスのこれらの番号にTelegram, Plenty of Fish, Google, WhatsApp, Facebookの認証コードが届いています。メッセージそのものは上の番号を開くと読めます。

ほかのサービスも試せます。番号は公開されていて、届いたものはすべて受け取ります。ただし認証コードは他の人にも見えます。