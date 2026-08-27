無料で使えるフランスの公開番号
誰でも開けるフランスの公開番号です。SIMカードなしで、認証コードはこのページにそのまま届きます。
番号数: 400 稼働中: 0 最後のSMS：2024年7月29日
これらの番号はみんなで共有しています。ページは誰にでも開かれているので、ここで受け取るコードを知らない誰かが読むこともあり、そのアカウントが本当に自分だけのものになることはありません。
いま動いている番号はありません
現在、この国の番号は配布されていません。この国の記録は下にあり、動いている番号は他の国にあります。
フランスの番号に実際に届いたサービスの認証コード
これまでの記録では、フランスのこれらの番号にTelegram, Plenty of Fish, Google, WhatsApp, Facebookの認証コードが届いています。メッセージそのものは上の番号を開くと読めます。
ほかのサービスも試せます。番号は公開されていて、届いたものはすべて受け取ります。ただし認証コードは他の人にも見えます。
国別の無料番号
よくある質問
すでにこのページにあります。上の一覧から番号をひとつ選び、必要なサービスの登録フォームに入力して、その番号のページを見ていてください。認証コードの入ったメッセージがそこに表示されます。
いまのところ、これらの番号の記録にはTelegram, Plenty of Fish, Google, WhatsApp, Facebookの認証コードがあります。一覧はメッセージそのものから作られ、新しい受信があるたびに変わります。
全部で 400 件、そのうち 0 件が現在稼働中です（配布中、または最近メッセージを受信）。残りはそれぞれの履歴を保ったまま、また動き出すことがあります。
試すことはできますし、認証コードも届きます。ただし公開番号に紐づいたメッセンジャーのアカウントは自分のものではありません。このページを開いた誰もがログインコードを読み、アカウントを奪えます。本当に使うアカウントには専用の番号を。
番号は共有で、サービスは同じ番号からの再登録を制限します。別のフランスの番号、別の国の番号を試すか、しばらくしてからお越しください。番号は定期的に補充されます。
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Tiger SMSの専用番号は数セントで、一度だけ使えて、あなただけのものです。無料番号は、ちょっと試したいときのためにここに残しています。