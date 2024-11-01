문자 인증용 가상 번호 구매 Wise
가상 번호로 온라인에서 SMS를 받으세요.
가상 번호로 온라인에서 SMS 받기
매일 수백만 명이 Wise를 이용합니다. 실제 휴대폰 번호를 공개하지 않고 서비스에 접속하려면, 임시 전화번호를 사용해 검증을 쉽게 통과하고 개인정보를 보호하세요.
선택됨 서비스
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상위 10개 국가 Wise
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Wise용 일회성 가상 번호를 받으세요.
가상 번호를 사용하면 실제 휴대폰 정보를 숨긴 채 Wise에 완전히 접근할 수 있습니다. 이러한 임시 번호는 빠른 인증, 비즈니스 프로필 또는 새 계정 테스트에 적합합니다.
가상 번호를 선택하는 이점
일회성 Wise 번호를 사용하여 스팸을 피하고, 단기 프로필을 운영하거나, 추가 SIM 카드 없이 여러 계정을 관리하세요.
- 일시적인 Wise 프로필 생성. 임시 캠페인이나 프로모션 확인에 이상적입니다.
- 지리적 제한 우회. Wise 접근에 지역 번호가 필요한 경우에도 등록 가능합니다.
- 개인정보 보호. 개인 연락처 데이터를 봇과 유출로부터 안전하게 보관하세요.
- 자동화 및 대량 메시징 테스트. 기기를 교체하지 않고 추가 계정을 생성할 수 있습니다.
TIGER SMS 시작하기 – 단계별 가이드
단계 1
계정 생성 및 자금 충전
TIGER SMS 플랫폼에 사용자 계정을 등록하세요. 등록 후에는 다양한 인증 요구에 맞는 가상 번호를 이용하기 위해 계정에 자금을 충전합니다.
단계 2
국가 및 서비스 선택
이용 목적에 가장 적합한 국가를 선택하세요.
단계 3
가상 번호 구매
원하는 번호를 선택하고 "구매"를 클릭하세요. 선택한 번호는 대시보드의 "활성 번호" 섹션에 표시되며 즉시 사용할 수 있습니다.
단계 4
인증에 번호 사용
발급받은 가상 번호를 복사하여 회원가입 또는 계정 인증 시 지정된 전화번호 입력란에 입력하세요.
단계 5
인증 코드 수신
서비스에서 인증 메시지를 보내면 TIGER SMS 인터페이스로 돌아가세요. 확인 코드는 해당 활성 번호 옆에 명확히 표시됩니다.
보너스
20분 이내에 SMS 코드가 도착하지 않으면 잔액이 자동으로 환불됩니다—질문 없이. 성공적으로 수신된 메시지에 대해서만 요금이 부과됩니다.
일회용 번호 사용의 주요 이점
개인 연락처 데이터는 숨겨진 상태로 유지됩니다
물리적 SIM 카드나 추가 기기가 필요하지 않습니다
인증 코드가 온라인으로 즉시 도착합니다
여러 국가의 번호 중에서 선택하세요
결론
TIGER SMS를 사용하면 기본 번호를 숨긴 상태에서 Wise 계정을 반복적으로 인증할 수 있습니다.
Wise 외에도 당사 서비스는 다음과 같은 앱 및 플랫폼을 위한 임시 가상 번호를 제공합니다:
자주 묻는 질문(FAQ)
새로운 가상 번호의 उपलब्ध 여부는 공식 Telegram 봇 @TigerSMSofficial_bot에서 확인할 수 있습니다. 이 채널은 최신 번호 재고에 접근할 수 있도록 적시에 업데이트를 제공합니다.
모든 구매 번호에 대해 100% SMS 수신을 보장할 수 없습니다. 서비스 알고리즘이 여러 이유로 임시 번호로의 메시지 수신을 차단할 수 있습니다. 성공 확률을 높이려면 다음 방법을 시도하세요:
- 계속해서 새로운 번호 시도
- 다른 국가의 번호를 시도해 보세요.
- VPN을 사용해 IP 주소를 변경하세요.
- 기기에서 해당 서비스의 다른 계정 로그아웃
가상 번호는 클라우드에 호스팅되는 통신 자원으로, 물리적 SIM 카드나 기기에 연결되지 않고 고정된 지리적 위치에 의존하지 않습니다. 주요 기능은 OTP와 인증/활성화 코드를 포함한 SMS 수신입니다.
가상 번호에서 SMS를 받는 서비스는 전용 장비와 소프트웨어의 조합으로 작동합니다. 우리는 SIM 카드 관리를 위한 자체 인프라와 고객에게 메시지 수신용 모바일 번호를 할당하는 맞춤형 소프트웨어를 사용합니다.
해당 서비스가 목록에 없을 경우, “기타” 항목을 선택하고 적절한 국가를 고른 후 번호를 구매해 사용하실 수 있습니다.
서비스 선택
국가 선택
프랑스
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인도네시아
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멕시코
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미국 가상
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필리핀
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