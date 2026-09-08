Tüm ülkeler ve fiyatlar

Chick-fil-A numaraları 2 ülkede $0.012 ile $0.118 arasında (ortalama $0.065 , medyan $0.065 ) fiyatlandırılır. Stokta numarası olan servislerin % 91 'inden daha ucuz. 1 ülkede Multi-SMS numaraları.

Fiyat dağılımı $0.05 altı 1 $0.05 – $0.20 1 $0.20 – $0.50 0 $0.50 üzeri 0