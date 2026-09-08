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Chick-fil-A接码平台：虚拟号码接收Chick-fil-A短信验证码

Chick-fil-A虚拟号码购买 — 在线接收短信验证码

需要接收Chick-fil-A验证码？购买一个虚拟号码即可在线接码：低至$0.012，2个国家的号码可选，注册Chick-fil-A无需真实手机号。

$0.012 2 个国家 180K+ 个号码 1,200+ 次激活 / 30 天 人气排名第 #45 价格更新于：Sep 9

选择的服务

Chick-fil-A
180823

排名前10的国家： Chick-fil-A

以下是接收率最高的 10 个国家

价格更新于：Sep 9

美国
68754

$0.012

美国虚拟号
112069

$0.118

所有国家和价格

Chick-fil-A 号码价格从 $0.012$0.118（平均 $0.065，中位数 $0.065），覆盖 2 个国家。 比 91% 有现货的服务更便宜。 1 个国家提供 Multi-SMS 号码。

今日最低价： 美国 $0.012 美国虚拟号 $0.118

价格分布

低于 $0.05 1
$0.05 – $0.20 1
$0.20 – $0.50 0
高于 $0.50 0
国家 最低价格 库存 多条短信
美国 $0.012 68,754
美国虚拟号 $0.118 112,069

TIGER SMS 上的 Chick-fil-A

  • 过去 30 天激活次数：1,200+
  • 激活量排名：#45
  • 1 个国家提供 Multi-SMS 号码。

TIGER SMS使用分步指南

  1. 注册并为余额充值。
  2. 选择 Chick-fil-A$0.012 起）。
  3. 选择国家并点击“购买”。
  4. 使用该号码进行注册。
  5. 在本网站上接收验证码。

獎勵 未收到验证码——20 分钟后自动退款。

常见问题解答

$0.012$0.118——2 个国家的中位数为 $0.065。价格更新于 Sep 9

今天：United States ($0.012), United States virt ($0.118)

2 个国家共 180K+ 个号码。

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