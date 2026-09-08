虚拟号码
Chick-fil-A接码平台：虚拟号码接收Chick-fil-A短信验证码
Chick-fil-A虚拟号码购买 — 在线接收短信验证码
需要接收Chick-fil-A验证码？购买一个虚拟号码即可在线接码：低至$0.012，2个国家的号码可选，注册Chick-fil-A无需真实手机号。
$0.012 起 2 个国家 180K+ 个号码 1,200+ 次激活 / 30 天 人气排名第 #45 位 价格更新于：Sep 9
所有国家和价格
Chick-fil-A 号码价格从 $0.012 到 $0.118（平均 $0.065，中位数 $0.065），覆盖 2 个国家。 比 91% 有现货的服务更便宜。 1 个国家提供 Multi-SMS 号码。
今日最低价： 美国 $0.012 美国虚拟号 $0.118
价格分布
低于 $0.05 1
$0.05 – $0.20 1
$0.20 – $0.50 0
高于 $0.50 0
TIGER SMS 上的 Chick-fil-A
- 过去 30 天激活次数：1,200+
- 激活量排名：#45
- 1 个国家提供 Multi-SMS 号码。
TIGER SMS使用分步指南
- 注册并为余额充值。
- 选择 Chick-fil-A（$0.012 起）。
- 选择国家并点击“购买”。
- 使用该号码进行注册。
- 在本网站上接收验证码。
獎勵 未收到验证码——20 分钟后自动退款。
常见问题解答
从 $0.012 到 $0.118——2 个国家的中位数为 $0.065。价格更新于 Sep 9。
2 个国家共 180K+ 个号码。
选择服务
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