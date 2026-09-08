Все страны и цены

Номера Chick-fil-A стоят от $0.012 до $0.118 (в среднем $0.065 , медиана $0.065 ) в 2 странах. Дешевле, чем 91 % сервисов с номерами в наличии. Multi-SMS номера в 1 странах.

Распределение цен до $0.05 1 $0.05 – $0.20 1 $0.20 – $0.50 0 свыше $0.50 0